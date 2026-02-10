https://sarabic.ae/20260210/مشهد-كالأفلام-نجاة-كامل-ركاب-طائرة-صومالية-بعد-تحطمها-فيديو--1110222414.html
مشهد كالأفلام... نجاة كامل ركاب طائرة صومالية بعد تحطمها... فيديو
سبوتنيك عربي
تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الصومالية المحلية "ستار سكاي" في مياه البحر، بعد لحظات قليلة من إقلاعها، وكان على متنها نحو 55 راكبا. 10.02.2026, سبوتنيك عربي
طائرة ركاب
الصومال
العالم العربي
حوادث
نادي الفيديو
وذكرت تقارير أن الطائرة أقلعت من مطار آدم عدي الدولي في الصومال، قبل أن تسقط في مياه ضحلة على ساحل المحيط الهندي، في منطقة قريبة من محيط المطار، بعد مغادرتها المدرج، وفق ما أفادت به وسائل إعلام صومالية.وأظهرت صور من موقع الحادث انفصال أحد أجنحة الطائرة بالكامل، مع تجمع عدد من الأشخاص قرب مكان التحطم.ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث خلال دقائق، حيث أكد مسؤول في المطار أن الأولوية كانت التأكد من عدم اندلاع حريق عقب الاصطدام، نظرًا لقرب الطائرة من المياه. وأضاف: "نؤكد إجلاء جميع من كانوا على متن الطائرة بسلام، دون تسجيل خسائر بشرية".مشهد أشبه بأفلام هوليوود.. سطو مسلح جريء على طريق سريع في إيطاليا... فيديوطفل يغلق فم متزلجة إيطالية فائزة ويتصدر المشهد... فيديو
الصومال
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الطائرة ربما واجهت مشكلات فنية أثناء محاولتها الارتفاع، وقال شهود عيان في محيط شاطئ جاسيرا، إن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض بشكل غير معتاد، قبل أن ترتطم بالمياه وتنزلق على سطحها، ثم تستقر على الشاطئ.
