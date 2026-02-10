https://sarabic.ae/20260210/نتنياهو-الملف-الإيراني-هو-أساس-المحادثات-المرتقبة-مع-ترامب-وسأناقش-معه-أيضا-التطورات-في-غزة-1110210908.html
نتنياهو: الملف الإيراني هو أساس المحادثات المرتقبة مع ترامب وسأناقش معه أيضا التطورات في غزة
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن الملف الإيراني سيكون أساس المحادثات المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماعهما
وقال نتنياهو، قبل توجهه إلى واشنطن، حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية: "سأتحدث مع الرئيس ترامب عن غزة والمنطقة، وقبل كل شيء، عن المفاوضات مع إيران، وسأعرض مبادئ للتفاوض مع إيران".وأوضحت أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لشن هجوم على إيران، أو لإبرام اتفاق يشمل تقليص برنامجها الصاروخي، في ظل مفاوضات أمريكية إيرانية تؤكد طهران أنها تتناول فقط البرنامج النووي لا الصاروخي.قالت المصادر الأمنية: "أبلغنا الأمريكيين أننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي وضعناه بشأن الصواريخ البالستية وإسرائيل لم تصل بعد إلى تلك العتبة، لكنها تتابع باستمرار التطورات داخل إيران".
https://sarabic.ae/20260209/إيران-تضع-شرطا-لخفض-تركيز-مخزون-اليورانيوم-المخصب-بنسبة-60-1110180443.html
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن الملف الإيراني سيكون أساس المحادثات المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماعهما في واشنطن.
وقال نتنياهو، قبل توجهه إلى واشنطن، حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية: "سأتحدث مع الرئيس ترامب عن غزة والمنطقة، وقبل كل شيء، عن المفاوضات مع إيران
، وسأعرض مبادئ للتفاوض مع إيران".
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن "مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا نظراءهم الأمريكيين أن برنامج الصواريخ البالستية الإيراني يمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل، وعدم حسمه قد يدفعها لتحرك عسكري منفرد ضد طهران".
وأوضحت أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لشن هجوم على إيران، أو لإبرام اتفاق يشمل تقليص برنامجها الصاروخي، في ظل مفاوضات أمريكية إيرانية تؤكد طهران أنها تتناول فقط البرنامج النووي لا الصاروخي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، أن إسرائيل عبّرت عن نواياها بضرورة تفكيك القدرات الصاروخية الإيرانية وبنيتها التحتية الإنتاجية، عبر سلسلة من المباحثات الرفيعة المستوى مع الجانب الأمريكي خلال الأسابيع الماضية.
قالت المصادر الأمنية: "أبلغنا الأمريكيين أننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي وضعناه بشأن الصواريخ البالستية وإسرائيل لم تصل بعد إلى تلك العتبة، لكنها تتابع باستمرار التطورات داخل إيران".