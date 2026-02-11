https://sarabic.ae/20260211/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-المسؤول-عن-عملية-تفجير-حافلتين-في-بئر-السبع-1110261035.html

‏الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال المسؤول عن عملية تفجير حافلتين في بئر السبع

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال أحد أفراد "كتائب القسام"، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال غارة جوية نفذها في غزة، الأسبوع الماضي، بمشاركة جهاز الأمن... 11.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-11T14:41+0000

2026-02-11T14:41+0000

2026-02-11T14:41+0000

جاء ذلك في بيان نشره على تلغرام، اليوم الأربعاء، قال فيه إن باسل هيموني، الذي تم اغتياله كان مسؤولا عن تفجير حافلتين في بئر السبع عام 2004، في إشارة إلى العملية التي أعلنت "حماس" مسؤوليتها عنها في ذلك الحين، ردا على اغتيال إسرائيل لقادتها الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي.وقال الجيش الإسرائيلي إن هيموني من الخليل وكان معتقلا في إسرائيل حتى تم إطلاق سراحه عام 2011، في إطار "صفقة شاليط"، حيث تم ترحيله إلى قطاع غزة في ذلك الحين.وتنفذ إسرائيل عمليات متقطعة في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وتبرر ذلك بأن ما تقوم به ردا على خروقات من جانب "حماس"، التي تؤكد مرارا أن إسرائيل تحاول عرقلة الاتفاق للعودة إلى الحرب.يذكر أن حرب إسرائيل على غزة التي استمرت نحو عامين، تسببت في مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني غالبيتهم مدنيون وأطفال، إضافة إلى أكثر من 170 ألف مصاب.

