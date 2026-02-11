‏الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال المسؤول عن عملية تفجير حافلتين في بئر السبع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
‏الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال المسؤول عن عملية تفجير حافلتين في بئر السبع
‏الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال المسؤول عن عملية تفجير حافلتين في بئر السبع
أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال أحد أفراد "كتائب القسام"، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال غارة جوية نفذها في غزة، الأسبوع الماضي، بمشاركة جهاز الأمن...
جاء ذلك في بيان نشره على تلغرام، اليوم الأربعاء، قال فيه إن باسل هيموني، الذي تم اغتياله كان مسؤولا عن تفجير حافلتين في بئر السبع عام 2004، في إشارة إلى العملية التي أعلنت "حماس" مسؤوليتها عنها في ذلك الحين، ردا على اغتيال إسرائيل لقادتها الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي.وقال الجيش الإسرائيلي إن هيموني من الخليل وكان معتقلا في إسرائيل حتى تم إطلاق سراحه عام 2011، في إطار "صفقة شاليط"، حيث تم ترحيله إلى قطاع غزة في ذلك الحين.وتنفذ إسرائيل عمليات متقطعة في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وتبرر ذلك بأن ما تقوم به ردا على خروقات من جانب "حماس"، التي تؤكد مرارا أن إسرائيل تحاول عرقلة الاتفاق للعودة إلى الحرب.يذكر أن حرب إسرائيل على غزة التي استمرت نحو عامين، تسببت في مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني غالبيتهم مدنيون وأطفال، إضافة إلى أكثر من 170 ألف مصاب.
أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال أحد أفراد "كتائب القسام"، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال غارة جوية نفذها في غزة، الأسبوع الماضي، بمشاركة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك".
جاء ذلك في بيان نشره على تلغرام، اليوم الأربعاء، قال فيه إن باسل هيموني، الذي تم اغتياله كان مسؤولا عن تفجير حافلتين في بئر السبع عام 2004، في إشارة إلى العملية التي أعلنت "حماس" مسؤوليتها عنها في ذلك الحين، ردا على اغتيال إسرائيل لقادتها الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي.
وقال الجيش الإسرائيلي إن هيموني من الخليل وكان معتقلا في إسرائيل حتى تم إطلاق سراحه عام 2011، في إطار "صفقة شاليط"، حيث تم ترحيله إلى قطاع غزة في ذلك الحين.
وتنفذ إسرائيل عمليات متقطعة في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وتبرر ذلك بأن ما تقوم به ردا على خروقات من جانب "حماس"، التي تؤكد مرارا أن إسرائيل تحاول عرقلة الاتفاق للعودة إلى الحرب.
يذكر أن حرب إسرائيل على غزة التي استمرت نحو عامين، تسببت في مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني غالبيتهم مدنيون وأطفال، إضافة إلى أكثر من 170 ألف مصاب.
