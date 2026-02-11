عربي
الخارجية الروسية: نرحب بعودة الشركات الغربية إلى روسيا
الخارجية الروسية: نرحب بعودة الشركات الغربية إلى روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الأربعاء، أن الشركات الغربية التي غادرت السوق الروسية يمكنها العودة إذا... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T12:28+0000
2026-02-11T12:28+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقال بيريتشيفسكي لوكالة "سبوتنيك": "نرحب بمن هم منفتحون ومستعدون". ومع ذلك، وكما أوضح الدبلوماسي، ستكون الأولوية للشركات الروسية.وصرح رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال في روسيا، ألكسندر شوخين، يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول، بأن الشركات الروسية والأمريكية تواصل الحوار غير الرسمي، مشيرًا إلى أن الاتحاد يسعى لمنع الشركات الأمريكية من مغادرة روسيا.وقال شوخين في تصريحات للصحفيين: "لدينا تواصل غير رسمي نشط للغاية (مع الشركات الأمريكية). والشركات الأمريكية التي لا تزال في روسيا ترغب في مواصلة العمل".وتابع شوخين: "إحدى مهامنا، بصفتنا اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال في روسيا، هي محاولة منع الشركات الأمريكية من المغادرة تحت ضغط المنافسين الروس، الذين سيرغبون بالطبع في شغل بعض القطاعات إذا أصبحت شاغرة".وفي وقت سابق، صرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، أن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بعد خروجها من الأسواق الروسية.
الخارجية الروسية: نرحب بعودة الشركات الغربية إلى روسيا

12:28 GMT 11.02.2026
مبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أعلن مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الأربعاء، أن الشركات الغربية التي غادرت السوق الروسية يمكنها العودة إذا رغبت في ذلك، لكن الشركات الروسية ستكون لها الأفضلية.
وقال بيريتشيفسكي لوكالة "سبوتنيك": "نرحب بمن هم منفتحون ومستعدون". ومع ذلك، وكما أوضح الدبلوماسي، ستكون الأولوية للشركات الروسية.

وأضاف: "ستعطى الأفضلية لشركاتنا الروسية، ولأولئك الذين دعمونا وما زالوا يدعموننا ويقدمون خدماتهم من الدول الصديقة بالطبع".

وصرح رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال في روسيا، ألكسندر شوخين، يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول، بأن الشركات الروسية والأمريكية تواصل الحوار غير الرسمي، مشيرًا إلى أن الاتحاد يسعى لمنع الشركات الأمريكية من مغادرة روسيا.
وقال شوخين في تصريحات للصحفيين: "لدينا تواصل غير رسمي نشط للغاية (مع الشركات الأمريكية). والشركات الأمريكية التي لا تزال في روسيا ترغب في مواصلة العمل".
وتابع شوخين: "إحدى مهامنا، بصفتنا اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال في روسيا، هي محاولة منع الشركات الأمريكية من المغادرة تحت ضغط المنافسين الروس، الذين سيرغبون بالطبع في شغل بعض القطاعات إذا أصبحت شاغرة".
وأوضح شوخين بأنه يقصد بكلامه تلك الشركات الأمريكية التي واصلت العمل في روسيا خلال السنوات الأربع الأخيرة على الرغم من الضغوط السياسية من "نخب معادية".
وفي وقت سابق، صرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، أن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بعد خروجها من الأسواق الروسية.
