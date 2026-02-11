https://sarabic.ae/20260211/الخارجية-الروسية-نرحب-بعودة-الشركات-الغربية-إلى-روسيا-1110252038.html

الخارجية الروسية: نرحب بعودة الشركات الغربية إلى روسيا

الخارجية الروسية: نرحب بعودة الشركات الغربية إلى روسيا

أعلن مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الأربعاء، أن الشركات الغربية التي غادرت السوق الروسية يمكنها العودة إذا...

وقال بيريتشيفسكي لوكالة "سبوتنيك": "نرحب بمن هم منفتحون ومستعدون". ومع ذلك، وكما أوضح الدبلوماسي، ستكون الأولوية للشركات الروسية.وصرح رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال في روسيا، ألكسندر شوخين، يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول، بأن الشركات الروسية والأمريكية تواصل الحوار غير الرسمي، مشيرًا إلى أن الاتحاد يسعى لمنع الشركات الأمريكية من مغادرة روسيا.وقال شوخين في تصريحات للصحفيين: "لدينا تواصل غير رسمي نشط للغاية (مع الشركات الأمريكية). والشركات الأمريكية التي لا تزال في روسيا ترغب في مواصلة العمل".وتابع شوخين: "إحدى مهامنا، بصفتنا اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال في روسيا، هي محاولة منع الشركات الأمريكية من المغادرة تحت ضغط المنافسين الروس، الذين سيرغبون بالطبع في شغل بعض القطاعات إذا أصبحت شاغرة".وفي وقت سابق، صرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، أن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بعد خروجها من الأسواق الروسية.

