https://sarabic.ae/20260211/الدبيبة-يبحث-مع-نائب-قائد-أفريكوم-تعزيز-التعاون-العسكري-والأمني-بين-طرابلس-وواشنطن-1110262005.html
الدبيبة يبحث مع نائب قائد "أفريكوم" تعزيز التعاون العسكري والأمني بين طرابلس وواشنطن
الدبيبة يبحث مع نائب قائد "أفريكوم" تعزيز التعاون العسكري والأمني بين طرابلس وواشنطن
سبوتنيك عربي
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الفريق أول جون دبليو برينان، وتناول الاجتماع... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T15:24+0000
2026-02-11T15:24+0000
2026-02-11T15:24+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
عبد الحميد الدبيبة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110261532_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_537cc9907ca82fc320fcf97f5c60c773.jpg
كما بحث الجانبان دعم واشنطن لجهود توحيد المؤسسة العسكرية فضلا عن تعزيز التنسيق المشترك في مجالات تبادل المعلومات وبناء القدرات، حسب بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأربعاء. وأكد الدبيبة أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في دعم الاستقرار ورفع جاهزية المؤسسات العسكرية النظامية مشددا على ضرورة أن يرتكز التعاون على نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة الفنية بما يخدم سيادة الدولة وأمنها.من جانبه أعرب نائب قائد "أفريكوم" عن استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك مع وزارة الدفاع وتوسيع مجالات الدعم الفني والتدريبي بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة. وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110261532_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_74f51e4bdcb027a65f8b35db413ba019.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, عبد الحميد الدبيبة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, عبد الحميد الدبيبة
الدبيبة يبحث مع نائب قائد "أفريكوم" تعزيز التعاون العسكري والأمني بين طرابلس وواشنطن
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الفريق أول جون دبليو برينان، وتناول الاجتماع آفاق تطوير برامج التدريب والتأهيل.
كما بحث الجانبان دعم واشنطن لجهود توحيد المؤسسة العسكرية فضلا عن تعزيز التنسيق المشترك في مجالات تبادل المعلومات وبناء القدرات، حسب بيان وصل "سبوتنيك
" نسخة منه اليوم الأربعاء.
وأكد الدبيبة أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في دعم الاستقرار ورفع جاهزية المؤسسات العسكرية
النظامية مشددا على ضرورة أن يرتكز التعاون على نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة الفنية بما يخدم سيادة الدولة وأمنها.
من جانبه أعرب نائب قائد "أفريكوم" عن استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك مع وزارة الدفاع وتوسيع مجالات الدعم الفني والتدريبي بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام
السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.