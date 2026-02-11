الدبيبة يبحث مع نائب قائد "أفريكوم" تعزيز التعاون العسكري والأمني بين طرابلس وواشنطن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260211/الدبيبة-يبحث-مع-نائب-قائد-أفريكوم-تعزيز-التعاون-العسكري-والأمني-بين-طرابلس-وواشنطن-1110262005.html
الدبيبة يبحث مع نائب قائد "أفريكوم" تعزيز التعاون العسكري والأمني بين طرابلس وواشنطن
الدبيبة يبحث مع نائب قائد "أفريكوم" تعزيز التعاون العسكري والأمني بين طرابلس وواشنطن
الدبيبة يبحث مع نائب قائد "أفريكوم" تعزيز التعاون العسكري والأمني بين طرابلس وواشنطن

15:24 GMT 11.02.2026
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الفريق أول جون دبليو برينان، وتناول الاجتماع آفاق تطوير برامج التدريب والتأهيل.
كما بحث الجانبان دعم واشنطن لجهود توحيد المؤسسة العسكرية فضلا عن تعزيز التنسيق المشترك في مجالات تبادل المعلومات وبناء القدرات، حسب بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأربعاء.
وأكد الدبيبة أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في دعم الاستقرار ورفع جاهزية المؤسسات العسكرية النظامية مشددا على ضرورة أن يرتكز التعاون على نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة الفنية بما يخدم سيادة الدولة وأمنها.
من جانبه أعرب نائب قائد "أفريكوم" عن استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك مع وزارة الدفاع وتوسيع مجالات الدعم الفني والتدريبي بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.
