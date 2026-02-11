https://sarabic.ae/20260211/السلطات-المصرية-تجري-تحقيقات-موسعة-حول-سرقة-لوحة-أثرية-حجرية-1110270428.html
السلطات المصرية تجري تحقيقات موسعة حول سرقة لوحة أثرية حجرية
رصدت السلطات المصرية تداول أنباء عن واقعة سرقة لوحة أثرية حجرية من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى أن النيابة الإدارية بدأت التحقيق لكشف ملابساتها. ولفتت الصحيفة إلى أن وفدا من النيابة الإدارية وممثلين عن الجهات الفنية المختصة زار موقع الحادث للتأكد من تفاصيل واقعة السرقة وفحص سلامة الموقع الأثري وإجراءات تأمينه.وأكدت النيابة المصرية استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على أهمية تعزيز آليات حماية التراث الأثري المصري ومنع أي اعتداءات مستقبلية عليه.
