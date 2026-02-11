السلطات المصرية تجري تحقيقات موسعة حول سرقة لوحة أثرية حجرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260211/السلطات-المصرية-تجري-تحقيقات-موسعة-حول-سرقة-لوحة-أثرية-حجرية-1110270428.html
السلطات المصرية تجري تحقيقات موسعة حول سرقة لوحة أثرية حجرية
السلطات المصرية تجري تحقيقات موسعة حول سرقة لوحة أثرية حجرية
سبوتنيك عربي
رصدت السلطات المصرية تداول أنباء عن واقعة سرقة لوحة أثرية حجرية من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T20:10+0000
2026-02-11T20:10+0000
مجتمع
منوعات
مصر
أخبار مصر الآن
آثار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099677165_0:356:1012:925_1920x0_80_0_0_c02e4dca9b4658b9123186d79f0023ef.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى أن النيابة الإدارية بدأت التحقيق لكشف ملابساتها. ولفتت الصحيفة إلى أن وفدا من النيابة الإدارية وممثلين عن الجهات الفنية المختصة زار موقع الحادث للتأكد من تفاصيل واقعة السرقة وفحص سلامة الموقع الأثري وإجراءات تأمينه.وأكدت النيابة المصرية استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على أهمية تعزيز آليات حماية التراث الأثري المصري ومنع أي اعتداءات مستقبلية عليه.
https://sarabic.ae/20241215/الآثار-تتكلم-مفاجأة-في-متحف-مصر-الكبير---1095806628.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099677165_0:261:1012:1020_1920x0_80_0_0_e59f1fd15047a7e2d9271b2ba1a64603.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, آثار
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, آثار

السلطات المصرية تجري تحقيقات موسعة حول سرقة لوحة أثرية حجرية

20:10 GMT 11.02.2026
© Photo / Egyptian Ministry of Tourism تماثيل ملكية في سقارة بمصر
 تماثيل ملكية في سقارة بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Photo / Egyptian Ministry of Tourism
تابعنا عبر
رصدت السلطات المصرية تداول أنباء عن واقعة سرقة لوحة أثرية حجرية من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة.
ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى أن النيابة الإدارية بدأت التحقيق لكشف ملابساتها.
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
مجتمع
الآثار تتكلم.. مفاجأة في متحف مصر الكبير
15 ديسمبر 2024, 13:07 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن وفدا من النيابة الإدارية وممثلين عن الجهات الفنية المختصة زار موقع الحادث للتأكد من تفاصيل واقعة السرقة وفحص سلامة الموقع الأثري وإجراءات تأمينه.
وأكدت النيابة المصرية استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على أهمية تعزيز آليات حماية التراث الأثري المصري ومنع أي اعتداءات مستقبلية عليه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала