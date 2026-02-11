https://sarabic.ae/20260211/الشركات-الغربية-تعتزم-العودة-إلى-أسواق-روسيا-1110250682.html
أعلن دميتري بيريتشيفسكي، مدير دائرة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الشركات الغربية تعتزم العودة إلى الأسواق الروسية. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف بيريتشيفسكي أن هناك دول في القارة الأوروبية لا تسعى إلى قطع العلاقات مع روسيا، وتهتم بمصالحها وبمصالح شعوبها، مشيرا إلى أن بعض الشركات الغربية تعتزم بالفعل العودة إلى السوق الروسي.من جانبها، أكدت روسيا مرارا على أن البلاد ستتمكن من مواجهة ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها قبل عدة سنوات ويواصل تشديدها.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا. كما صدرت داخل الدول الغربية نفسها آراء عدة تشكك في فاعلية العقوبات المناهضة لروسيا.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سياسة كبح وإضعاف روسيا، تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأسره، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للغرب هو تفاقم معيشة ملايين الناس.
