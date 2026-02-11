https://sarabic.ae/20260211/بـ70-كيوبتا-تشغيل-أقوى-كمبيوتر-كمي-في-روسيا-1110255387.html
بـ"70 كيوبتا"... تشغيل أقوى كمبيوتر كمي في روسيا
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء روس من معهد "ليبيديف" للفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، حاسوبا كموميا بسعة 70 كيوبتا، يعتمد على سلسلة أيونية، وبلغت دقة العمليات أحادية... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال أحد الباحثين: "بهذا نثبت أن لدينا 35 أيونًا من الإيتربيوم، ونتحكم في 4 حالات فيها، ويعمل هذا النظام كحاسوب كمومي ذي 70 كيوبتا".يتمثل اختلاف هذا التطوير عن الحواسيب الكمومية الأيونية القياسية في بنية الترميز المعتمدة، ففي الأنظمة التي تعتمد على سلسلة أيونية واحدة، لا يتجاوز عدد الكيوبتات في الممارسة العالمية المتعارف عليها 35 كيوبتا، وذلك لأن التحكم في طيف التذبذبات وتشابك الحالات الكمومية يزداد تعقيدا كلما طالت السلسلة الأيونية. وتمكن معهد "ليبيديف" للفيزياء، من زيادة عدد الكيوبتات عبر ترميز المعلومات بكثافة أعلى داخل الجسيمات نفسها، وذلك باستخدام أنظمة كمومية رباعية المستويات، ما يعادل كيوبتين في كل أيون واحد.لتحقيق التحكم الفردي في الحالة الكمومية لكل جسيم، تستخدم حزمتان ليزريتان قادرتان على التنقل بسرعة على امتداد السلسلة الأيونية والاستهداف الدقيق لأيون معين، وهذا يتيح التحكم المستقل بحالة كل جسيم كمومي والسيطرة على 4 حالات داخل كل أيون.وفي وضعية التشغيل الكاملة بـ 70 كيوبتا، نُفذت عدة خوارزميات كمومية على السجل بالكامل، منها خوارزمية البحث في قواعد البيانات (خوارزمية جروفر)، وخوارزمية بيرنشتاين-فازيراني، بالإضافة إلى إعداد حالة "GHZ"(غرينبرغر-هورن-زايلينغر، نسبة إلى الفيزيائيين دانيال غرينبرغر ومايكل هورن وأنتون زايلينغر). وأشار المطورون إلى أن النظام مصمم لاختبار الخوارزميات الكمومية عمليا وتحسينها، وهو قيد الاستخدام الفعلي حاليا لتشغيل الحسابات عبر منصة سحابية متاحة للباحثين.
ابتكر علماء روس من معهد "ليبيديف" للفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، حاسوبا كموميا بسعة 70 كيوبتا، يعتمد على سلسلة أيونية، وبلغت دقة العمليات أحادية الكيوبت 99.92%.
وقال أحد الباحثين: "بهذا نثبت أن لدينا 35 أيونًا من الإيتربيوم، ونتحكم في 4 حالات فيها، ويعمل هذا النظام كحاسوب كمومي ذي 70 كيوبتا".
ووفقا للمطورين، فإن "مبدأ عمل الحاسوب الكمومي يستند إلى التذبذبات الجماعية لسلسلة الأيونات. فعند التأثير على أحد الأيونات "ستبدأ سلسلة الأيونات بأكملها في التذبذب"، وتسمح أنماط التذبذب المشتركة لجميع الجسيمات بتفاعلها بعضها مع بعض لإجراء عمليات كمومية، ولتنفيذ العمليات الثنائية الكيوبت، تستخدم نبضات ليزر خاصة ذات شكل معقد تطبق على زوج الأيونات المختار".
يتمثل اختلاف هذا التطوير عن الحواسيب الكمومية الأيونية القياسية في بنية الترميز المعتمدة، ففي الأنظمة التي تعتمد على سلسلة أيونية واحدة، لا يتجاوز عدد الكيوبتات في الممارسة العالمية المتعارف عليها 35 كيوبتا، وذلك لأن التحكم في طيف التذبذبات وتشابك الحالات الكمومية يزداد تعقيدا كلما طالت السلسلة الأيونية.
وتمكن معهد "ليبيديف" للفيزياء، من زيادة عدد الكيوبتات عبر ترميز المعلومات بكثافة أعلى داخل الجسيمات نفسها، وذلك باستخدام أنظمة كمومية رباعية المستويات، ما يعادل كيوبتين في كل أيون واحد.
لتحقيق التحكم الفردي في الحالة الكمومية لكل جسيم، تستخدم حزمتان ليزريتان قادرتان على التنقل بسرعة على امتداد السلسلة الأيونية والاستهداف الدقيق لأيون معين، وهذا يتيح التحكم المستقل بحالة كل جسيم كمومي والسيطرة على 4 حالات داخل كل أيون.
ووفقاً للمواصفات المعلنة، تعمل المنظومة بسعة 70 كيوبتا، بدقة تصل إلى 99.92% في العمليات الأحادية الكيوبت، و95.4% في العمليات الثنائية الكيوبتا، وقد جرى تنفيذ ترابط الكيوبتات وفق مخطط "النجمة الثلاثية"، ما يسمح بإجراء عمليات كمومية بين كيوبتات مختلفة دون الاقتصار على الجيران المباشرين فقط.
وفي وضعية التشغيل الكاملة بـ 70 كيوبتا، نُفذت عدة خوارزميات كمومية على السجل بالكامل، منها خوارزمية البحث في قواعد البيانات (خوارزمية جروفر)، وخوارزمية بيرنشتاين-فازيراني، بالإضافة إلى إعداد حالة "GHZ"(غرينبرغر-هورن-زايلينغر، نسبة إلى الفيزيائيين دانيال غرينبرغر ومايكل هورن وأنتون زايلينغ).
وأشار المطورون إلى أن النظام مصمم لاختبار الخوارزميات الكمومية عمليا وتحسينها، وهو قيد الاستخدام الفعلي حاليا لتشغيل الحسابات عبر منصة سحابية متاحة للباحثين.