https://sarabic.ae/20260211/بـ70-كيوبتا-تشغيل-أقوى-كمبيوتر-كمي-في-روسيا-1110255387.html

بـ"70 كيوبتا"... تشغيل أقوى كمبيوتر كمي في روسيا

بـ"70 كيوبتا"... تشغيل أقوى كمبيوتر كمي في روسيا

سبوتنيك عربي

ابتكر علماء روس من معهد "ليبيديف" للفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، حاسوبا كموميا بسعة 70 كيوبتا، يعتمد على سلسلة أيونية، وبلغت دقة العمليات أحادية... 11.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-11T13:59+0000

2026-02-11T13:59+0000

2026-02-11T13:59+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102853/63/1028536368_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f831b2c4c82b45107f023634b222a5d5.jpg

وقال أحد الباحثين: "بهذا نثبت أن لدينا 35 أيونًا من الإيتربيوم، ونتحكم في 4 حالات فيها، ويعمل هذا النظام كحاسوب كمومي ذي 70 كيوبتا".يتمثل اختلاف هذا التطوير عن الحواسيب الكمومية الأيونية القياسية في بنية الترميز المعتمدة، ففي الأنظمة التي تعتمد على سلسلة أيونية واحدة، لا يتجاوز عدد الكيوبتات في الممارسة العالمية المتعارف عليها 35 كيوبتا، وذلك لأن التحكم في طيف التذبذبات وتشابك الحالات الكمومية يزداد تعقيدا كلما طالت السلسلة الأيونية. وتمكن معهد "ليبيديف" للفيزياء، من زيادة عدد الكيوبتات عبر ترميز المعلومات بكثافة أعلى داخل الجسيمات نفسها، وذلك باستخدام أنظمة كمومية رباعية المستويات، ما يعادل كيوبتين في كل أيون واحد.لتحقيق التحكم الفردي في الحالة الكمومية لكل جسيم، تستخدم حزمتان ليزريتان قادرتان على التنقل بسرعة على امتداد السلسلة الأيونية والاستهداف الدقيق لأيون معين، وهذا يتيح التحكم المستقل بحالة كل جسيم كمومي والسيطرة على 4 حالات داخل كل أيون.وفي وضعية التشغيل الكاملة بـ 70 كيوبتا، نُفذت عدة خوارزميات كمومية على السجل بالكامل، منها خوارزمية البحث في قواعد البيانات (خوارزمية جروفر)، وخوارزمية بيرنشتاين-فازيراني، بالإضافة إلى إعداد حالة "GHZ"(غرينبرغر-هورن-زايلينغر، نسبة إلى الفيزيائيين دانيال غرينبرغر ومايكل هورن وأنتون زايلينغ). وأشار المطورون إلى أن النظام مصمم لاختبار الخوارزميات الكمومية عمليا وتحسينها، وهو قيد الاستخدام الفعلي حاليا لتشغيل الحسابات عبر منصة سحابية متاحة للباحثين.روسيا تستعرض أحدث ابتكاراتها في المنتدى الروسي السعودي بالرياض

https://sarabic.ae/20260205/نجاح-إطلاق-صاروخ-سويوز-21ب-حاملا-أقمارا-صناعية-عسكرية-إلى-المدار--الدفاع-الروسية-1110038601.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي