"توتنهام" يطيح بمدربه مع تزايد خطر الهبوط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260211/توتنهام-يطيح-بمدربه-مع-تزايد-خطر-الهبوط--1110255066.html
"توتنهام" يطيح بمدربه مع تزايد خطر الهبوط
"توتنهام" يطيح بمدربه مع تزايد خطر الهبوط
سبوتنيك عربي
أعلن نادي توتنهام هوتسبير، اليوم الأربعاء، إقالة مدربه الدنماركي توماس فرانك، بعد أقل من ثمانية أشهر على توليه المنصب، في قرار جاء بعد سلسلة نتائج كارثية أبقت... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T13:29+0000
2026-02-11T13:29+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
أخبار الدنمارك
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103716608_0:33:1800:1046_1920x0_80_0_0_25fcbc8139e7c7a5a3ea4520e8831807.jpg
وقرر النادي اللندني إنهاء تعاقد فرانك (52 عاما) بعد الهزيمة 2-1 على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد، مساء الثلاثاء، والتي كانت الخسارة الحادية عشرة للفريق في الدوري هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة من 26 مباراة، بفارق خمس نقاط فقط فوق منطقة الهبوط. وكان فرانك قد انتقل إلى توتنهام قادماً من برنتفورد، حيث نجح سابقاً في صعود الفريق إلى البريميرليغ وترسيخ مكانته، لكنه واجه صعوبات كبيرة في تكرار النجاح ذاته مع "السبيرز"، الذين كانوا أبطال الدوري الأوروبي في الموسم الماضي. وازدادت الضغوط على المدرب عقب الهزيمة أمام نيوكاسل، حيث أطلق الجماهير صافرات الاستهجان وهتفوا "ستتم إقالتك في الصباح"، كما رددوا اسم المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو (الذي يقود حالياً المنتخب الأمريكي)، في تعبير واضح عن الإحباط الشديد. وسجل توتنهام سبع هزائم على أرضه هذا الموسم في الدوري، مع انتصارين فقط في 13 مباراة خاضها على ملعبه، إلى جانب عدم تحقيق أي فوز في آخر ثماني جولات بالبريميرليغ.
https://sarabic.ae/20250814/توتنهام-يدين-الإساءات-العنصرية-ضد-مهاجمه-بعد-خسارة-السوبر-الأوروبي-1103716923.html
https://sarabic.ae/20250427/ليفربول-يحصد-لقب-البريميرليغ-بعد-الفوز-على-توتنهام-بخمسة-أهداف-لهدف-فيديو-1099944903.html
أخبار الدنمارك
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103716608_94:0:1693:1199_1920x0_80_0_0_1a776628d1a43a4d6f6b36f034fc2ac1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, رياضة, أخبار الدنمارك, بريطانيا
منوعات, رياضة, أخبار الدنمارك, بريطانيا

"توتنهام" يطيح بمدربه مع تزايد خطر الهبوط

13:29 GMT 11.02.2026
© AP Photo / Jon Superماتيس تيل، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي
ماتيس تيل، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
أعلن نادي توتنهام هوتسبير، اليوم الأربعاء، إقالة مدربه الدنماركي توماس فرانك، بعد أقل من ثمانية أشهر على توليه المنصب، في قرار جاء بعد سلسلة نتائج كارثية أبقت الفريق يحوم قرب منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقرر النادي اللندني إنهاء تعاقد فرانك (52 عاما) بعد الهزيمة 2-1 على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد، مساء الثلاثاء، والتي كانت الخسارة الحادية عشرة للفريق في الدوري هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة من 26 مباراة، بفارق خمس نقاط فقط فوق منطقة الهبوط.
ماتيس تيل، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
مجتمع
توتنهام يدين الإساءات العنصرية ضد مهاجمه بعد خسارة السوبر الأوروبي
14 أغسطس 2025, 10:30 GMT

وقال توتنهام في بيان رسمي تناقلته مواقع رياضية: "تم تعيين توماس في يونيو 2025، وكنا مصممين على منحه الوقت والدعم اللازمين لبناء المستقبل معاً. ولكن، دفعت النتائج والأداء مجلس الإدارة إلى الوصول لنتيجة مفادها أن التغيير في هذه المرحلة من الموسم بات ضرورياً".

وكان فرانك قد انتقل إلى توتنهام قادماً من برنتفورد، حيث نجح سابقاً في صعود الفريق إلى البريميرليغ وترسيخ مكانته، لكنه واجه صعوبات كبيرة في تكرار النجاح ذاته مع "السبيرز"، الذين كانوا أبطال الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
مجتمع
ليفربول يحصد لقب البريميرليغ بعد الفوز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف... فيديو
27 أبريل 2025, 17:48 GMT
وازدادت الضغوط على المدرب عقب الهزيمة أمام نيوكاسل، حيث أطلق الجماهير صافرات الاستهجان وهتفوا "ستتم إقالتك في الصباح"، كما رددوا اسم المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو (الذي يقود حالياً المنتخب الأمريكي)، في تعبير واضح عن الإحباط الشديد.
وسجل توتنهام سبع هزائم على أرضه هذا الموسم في الدوري، مع انتصارين فقط في 13 مباراة خاضها على ملعبه، إلى جانب عدم تحقيق أي فوز في آخر ثماني جولات بالبريميرليغ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала