"توتنهام" يطيح بمدربه مع تزايد خطر الهبوط
"توتنهام" يطيح بمدربه مع تزايد خطر الهبوط
"توتنهام" يطيح بمدربه مع تزايد خطر الهبوط
أعلن نادي توتنهام هوتسبير، اليوم الأربعاء، إقالة مدربه الدنماركي توماس فرانك، بعد أقل من ثمانية أشهر على توليه المنصب، في قرار جاء بعد سلسلة نتائج كارثية أبقت الفريق يحوم قرب منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقرر النادي
اللندني إنهاء تعاقد فرانك (52 عاما) بعد الهزيمة 2-1 على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد، مساء الثلاثاء، والتي كانت الخسارة الحادية عشرة للفريق في الدوري هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة من 26 مباراة، بفارق خمس نقاط فقط فوق منطقة الهبوط.
وقال توتنهام في بيان رسمي تناقلته مواقع رياضية: "تم تعيين توماس في يونيو 2025، وكنا مصممين على منحه الوقت والدعم اللازمين لبناء المستقبل معاً. ولكن، دفعت النتائج والأداء مجلس الإدارة إلى الوصول لنتيجة مفادها أن التغيير في هذه المرحلة من الموسم بات ضرورياً".
وكان فرانك قد انتقل إلى توتنهام قادماً من برنتفورد، حيث نجح سابقاً في صعود الفريق إلى البريميرليغ
وترسيخ مكانته، لكنه واجه صعوبات كبيرة في تكرار النجاح ذاته مع "السبيرز"، الذين كانوا أبطال الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.
وازدادت الضغوط على المدرب عقب الهزيمة أمام نيوكاسل
، حيث أطلق الجماهير صافرات الاستهجان وهتفوا "ستتم إقالتك في الصباح"، كما رددوا اسم المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو (الذي يقود حالياً المنتخب الأمريكي)، في تعبير واضح عن الإحباط الشديد.
وسجل توتنهام سبع هزائم على أرضه هذا الموسم في الدوري، مع انتصارين فقط في 13 مباراة خاضها على ملعبه، إلى جانب عدم تحقيق أي فوز في آخر ثماني جولات بالبريميرليغ.