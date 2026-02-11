https://sarabic.ae/20260211/حماس-إسرائيل-لم-تسمح-إلا-بدخول-27--من-الأعداد-المتفق-عليها-عبر-معبر-رفح-1110261131.html

"حماس": إسرائيل لم تسمح إلا بدخول 27 % من الأعداد المتفق عليها عبر معبر رفح

سبوتنيك عربي

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تضع العراقيل أمام المسافرين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر ولا تسمح بخروج الأعداد المتفق عليها. 11.02.2026, سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

العالم العربي

الأخبار

وأوضح المتحد باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ما تزال تضع العراقيل أمام المسافرين الفلسطينيين عبر معبر رفح، ولا تسمح بخروج الأعداد المتفق عليها.ووصفت الحركة الفلسطينية ذلك الأمر بأنه يشكل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينها وبين تل أبيب، وللقانون الدولي أيضا.وأضاف قاسم في بيانه أن "الاحتلال لم يسمح إلا بدخول 27 % من الأعداد المتفق عليها، عدا عن عمليات التحقيق والتعذيب والمضايقات التي يتعرض لها المسافرون من جنود الاحتلال".ودعا كل الوسطاء والدول الضامنة إلى "إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص معبر رفح، ووقف الانتهاكات الواسعة لكل مكونات اتفاق وقف إطلاق النار".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الح

