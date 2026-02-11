40 فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة يعودون إلى غزة عبر معبر رفح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260211/40-فلسطينيا-ضمن-الدفعة-السادسة-يعودون-إلى-غزة-عبر-معبر-رفح-1110245604.html
40 فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة يعودون إلى غزة عبر معبر رفح
40 فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة يعودون إلى غزة عبر معبر رفح
سبوتنيك عربي
وصل إلى قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء، "40 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، ضمن الدفعة السادسة للعائدين من مصر عبر معبر رفح، بعد إعادة فتحه بشكل محدود وتحت قيود... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T10:12+0000
2026-02-11T10:13+0000
40 فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة يعودون إلى غزة عبر معبر رفح

10:12 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 10:13 GMT 11.02.2026)
© Sputnikفتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية والمواطنين
فتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية والمواطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
وصل إلى قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء، "40 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، ضمن الدفعة السادسة للعائدين من مصر عبر معبر رفح، بعد إعادة فتحه بشكل محدود وتحت قيود مشددة من الاحتلال".
وأفادت مصادر طبية، بوصول العائدين إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، موضحة أن بينهم مرضى وجرحى كانوا يتلقون العلاج في الخارج، وسط أزمة صحية خانقة يعانيها القطاع.
وأضافت أنه في الوقت الذي تستمر فيه حركة العبور المحدودة، واصل الجيش الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي، إذ قُتل 4 فلسطينيين، يوم أمس، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي في مناطق متفرقة وسط وشمال غزة.
طبيب أسنان يعالج المرضى بين أنقاض منزله المدمر في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عناصر من "حماس" بزعم انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في رفح
أمس, 11:19 GMT
وحذرت الجهات الصحية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن خدمات المختبرات وبنوك الدم باتت مهددة بالتوقف، ما ينذر بكارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.
وصرح المدير العام لوزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، بأن نسبة نقص الأدوية وصلت إلى نحو 46%.
وتمت إعادة فتح معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر لحركة الأفراد، يوم الأحد الماضي، وذلك لأول مرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
"كتائب القسام" تتهم "عملاء مستعربين" بالتعاون مع إسرائيل وتشيد بمقاتليها في رفح
9 فبراير, 17:23 GMT
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن معبر رفح الحدودي أعيد فتحه لحركة الأفراد، صباح اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر (2023)، تحت إشراف ممثلين من مصر والاتحاد الأوروبي ووحدة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي (المنسق) التابعة للجيش الإسرائيلي.
وتابعت أنه "على الرغم من موافقة السلطات الإسرائيلية على قوائم المدنيين المقرر عبورهم معبر رفح، فإنه من المتوقع عبور عدد محدود للغاية، للسماح لمشغلي المعبر باختبار الإجراءات وضمان كفاءة عمل أنظمة فحص الهوية".
وكان معبر رفح تم إغلاقه أمام حركة الأفراد، منذ اندلاع أحداث "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، باستثناء جهود إخراج الأجانب من قطاع غزة، وفي 7 مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر.
