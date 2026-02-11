عربي
دراسة: إشارة من الدماغ تسهم في إذابة الدهون خلال أيام
دراسة: إشارة من الدماغ تسهم في إذابة الدهون خلال أيام
دراسة: إشارة من الدماغ تسهم في إذابة الدهون خلال أيام

12:22 GMT 11.02.2026
كشف باحثون في كلية الطب في جامعة واشنطن عن مسار بيولوجي قوي ينطلق من الدماغ ويؤدي إلى فقدان كامل لدهون الجسم خلال أيام، دون الحاجة إلى تقليل كمية الطعام المتناولة.
وأظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة Nature Metabolism، أن تحفيز إشارات محددة في الدماغ لدى الفئران يطلق عملية تفكيك شاملة للدهون، بما في ذلك الدهون "المستعصية" التي لا تستجيب عادةً للنظام الغذائي أو التمارين، وفقا لموقع "ميديكال إكسبرس".
وانطلق الفريق من ملاحظة نوع خاص من الخلايا الدهنية الموجودة عميقًا داخل نخاع العظام، والتي أطلقوا عليها اسم "الخلايا الدهنية المستقرة"، وتشكل نحو 70% من محتوى نخاع العظم، ولا تتأثر عادةً بفقدان الوزن التقليدي.

ووجد الباحثون أن هذه الخلايا تعبر عن مستويات مرتفعة من بروتينات تمنع تكسير الدهون، ما يجعلها مقاومة لفقدان الدهون في الظروف اليومية.
في التجارب، قام الفريق بحقن هرمون اللبتين مباشرة في أدمغة الفئران بشكل مستمر.
وأدى هذا التحفيز الدماغي إلى انخفاض مستويات الغلوكوز والأنسولين، ما قلل من نشاط البروتينات المثبطة لتفكيك الدهون.
والنتيجة كانت فقدان الفئران لجميع دهونها خلال أيام، رغم استمرارها في تناول الطعام بشكل طبيعي.
ورغم قوة هذا المسار، حذر العلماء من أنه بالغ القوة ولا يمكن التفكير في تطبيقه على البشر قبل فهمه بشكل أعمق، إذ توجد الخلايا الدهنية "المستقرة" في مناطق حساسة مثل نخاع العظام واليدين والقدمين وحول بعض الغدد الحيوية، وفقدانها يرتبط بمخاطر مثل كسور العظام وتدهور نوعية الحياة، كما يحدث في حالات الهزال الشديد.
ويرى الباحثون أن فهم آليات فقدان هذه الدهون قد يساعد مستقبلاً في حماية مرضى اضطرابات الهزال من فقدان الدهون الحيوية، أو في تطوير استراتيجيات لاستهداف الدهون "المقاومة" في علاج السمنة.
لكن النتائج تبقى محصورة في النماذج الحيوانية، وتتطلب سنوات من البحث قبل أي تطبيق سريري محتمل.
وتؤكد الدراسة على العلاقة المعقدة بين الدماغ والتمثيل الغذائي، مشددة أن التحكم في الوزن ليس مجرد مسألة سعرات حرارية، بل شبكة إشارات عصبية وهرمونية شديدة التعقيد.
