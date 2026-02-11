https://sarabic.ae/20260211/دراسة-إشارة-من-الدماغ-تسهم-في-إذابة-الدهون-خلال-أيام-1110251857.html

دراسة: إشارة من الدماغ تسهم في إذابة الدهون خلال أيام

دراسة: إشارة من الدماغ تسهم في إذابة الدهون خلال أيام

سبوتنيك عربي

كشف باحثون في كلية الطب في جامعة واشنطن عن مسار بيولوجي قوي ينطلق من الدماغ ويؤدي إلى فقدان كامل لدهون الجسم خلال أيام، دون الحاجة إلى تقليل كمية الطعام... 11.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-11T12:22+0000

2026-02-11T12:22+0000

2026-02-11T12:22+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/02/1086601873_0:0:1760:991_1920x0_80_0_0_854289411089d0bea8e25376e27d31c2.jpg

وأظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة Nature Metabolism، أن تحفيز إشارات محددة في الدماغ لدى الفئران يطلق عملية تفكيك شاملة للدهون، بما في ذلك الدهون "المستعصية" التي لا تستجيب عادةً للنظام الغذائي أو التمارين، وفقا لموقع "ميديكال إكسبرس". ووجد الباحثون أن هذه الخلايا تعبر عن مستويات مرتفعة من بروتينات تمنع تكسير الدهون، ما يجعلها مقاومة لفقدان الدهون في الظروف اليومية. في التجارب، قام الفريق بحقن هرمون اللبتين مباشرة في أدمغة الفئران بشكل مستمر. وأدى هذا التحفيز الدماغي إلى انخفاض مستويات الغلوكوز والأنسولين، ما قلل من نشاط البروتينات المثبطة لتفكيك الدهون. ورغم قوة هذا المسار، حذر العلماء من أنه بالغ القوة ولا يمكن التفكير في تطبيقه على البشر قبل فهمه بشكل أعمق، إذ توجد الخلايا الدهنية "المستقرة" في مناطق حساسة مثل نخاع العظام واليدين والقدمين وحول بعض الغدد الحيوية، وفقدانها يرتبط بمخاطر مثل كسور العظام وتدهور نوعية الحياة، كما يحدث في حالات الهزال الشديد. ويرى الباحثون أن فهم آليات فقدان هذه الدهون قد يساعد مستقبلاً في حماية مرضى اضطرابات الهزال من فقدان الدهون الحيوية، أو في تطوير استراتيجيات لاستهداف الدهون "المقاومة" في علاج السمنة. لكن النتائج تبقى محصورة في النماذج الحيوانية، وتتطلب سنوات من البحث قبل أي تطبيق سريري محتمل. وتؤكد الدراسة على العلاقة المعقدة بين الدماغ والتمثيل الغذائي، مشددة أن التحكم في الوزن ليس مجرد مسألة سعرات حرارية، بل شبكة إشارات عصبية وهرمونية شديدة التعقيد.

https://sarabic.ae/20251205/دراسة-تكشف-دور-الحب-في-الحماية-من-السمنة--1107854316.html

https://sarabic.ae/20241206/علماء-يكتشفون-خلايا-دماغية-جديدة-تتحكم-في-الشهية-وقد-تساعد-في-علاج-السمنة-1095552535.html

https://sarabic.ae/20241121/حنين-إلى-السمنة-الدهون-التي-في-جسمك-لديها-ذكريات-من-الماضي-1095030508.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية