صور الأقمار الصناعية تكشف نشر صواريخ متنقلة أمريكية بقاعدة العديد في قطر

أظهرت صور أقمار صناعية، الثلاثاء، أن القوات الأمريكية في قاعدة العديد بقطر بدأت نشر منصات صواريخ باتريوت متنقلة، وهو ما يعكس إمكانية التحرك السريع للدفاع أو... 11.02.2026, سبوتنيك عربي

قطر

أخبار قطر اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن "تحليل لصور ملتقطة بالأقمار الصناعية أظهر أن القوات الأمريكية في قاعدة العُديد في قطر وضعت صواريخ في قاذفات متنقلة مع تصاعد التوتر مع إيران منذ يناير/كانون الثاني، مما يعني أنه يمكن تحريكها بسرعة أكبر".وأضافت أن: "قرار الاحتفاظ بصواريخ باتريوت في شاحنات متحركة وليس منصات إطلاق شبه ثابتة يُظهر مدى تزايد المخاطر مع تصاعد التوتر. ويعني هذا القرار أنه يمكن نشر القاذفات بسرعة للهجوم أو تحريكها للدفاع في حالة أي هجوم إيراني".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن "أرمادا ضخمة" تتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن" ينص على التخلي الكامل عن السلاح النووي.وفي السادس من فبراير/شباط، عُقدت في العاصمة العُمانية مسقط محادثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأشار ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستتواصل.في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في 8 فبراير/شباط، على أن الجمهورية الإسلامية تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى اندلاع حرب.

قطر

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

