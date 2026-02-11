https://sarabic.ae/20260211/عراقجي-يكشف-عن-إعداد-مقترح-صفقة-مع-الولايات-المتحدة-1110235285.html
الخارجية الإيرانية تكشف عن إعداد مقترح صفقة مع الولايات المتحدة
الخارجية الإيرانية تكشف عن إعداد مقترح صفقة مع الولايات المتحدة
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، أن إيران تعمل على إعداد مقترح لاتفاق يضمن الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، دون السعي إلى امتلاك...
وقال عراقجي في مقابلة مع قناة RT الروسية: "لقد كلفت فريقي بالفعل بالعمل على خطة قابلة للتنفيذ، أو اقتراح يمكن أن يضمن عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية، وفي الوقت نفسه يضمن حق إيران في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية – للكهرباء، وإنتاج الأدوية، والزراعة".وأكد الوزير أن إيران لا تزال لا تثق تمامًا بالولايات المتحدة بعد الضربات التي وقعت خلال المفاوضات في 2025، وترغب في التأكد من عدم تكرار مثل هذه الأحداث.وقد عُقدت في العاصمة العمانية مسقط يوم 6 فبراير/شباط، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر.وفي الوقت نفسه، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في 8 فبراير/شباط على أن إيران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن "أرمادا ضخمة" تتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن" ينص على التخلي الكامل عن السلاح النووي.
الأخبار
الخارجية الإيرانية تكشف عن إعداد مقترح صفقة مع الولايات المتحدة
02:11 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 02:12 GMT 11.02.2026)
