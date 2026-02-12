https://sarabic.ae/20260212/إعلام-نجم-برشلونة-يفتح-الباب-أمام-الانتقال-إلى-الدوري-السعودي--1110290175.html

إعلام: نجم برشلونة يفتح الباب أمام الانتقال إلى الدوري السعودي

إعلام: نجم برشلونة يفتح الباب أمام الانتقال إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن انفتاح لاعب الوسط الإسباني مارك كاسادو، نجم نادي برشلونة الإسباني، على خوض تجربة احترافية في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، في ظل...

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كاسادو، لا يستبعد الانتقال إلى دوري "روشن"، في وقت يلقى فيه اهتمامًا من نادي تشيلسي الإنجليزي. وأوضحت أن اللاعب، رغم رغبته في الاستمرار مع النادي الكتالوني، بدأ يعيد النظر في مستقبله بسبب تقلص دقائق لعبه. وشارك كاسادو هذا الموسم لمدة 1092 دقيقة فقط، مقارنة بأكثر من 2000 دقيقة خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، ما يطرح تساؤلات بشأن دوره في خطط المدرب هانزي فليك، خلال المرحلة المقبلة. وبحسب التقرير، يدرس كاسادو جميع العروض المتاحة، ومن بينها خوض تجربة في السعودية تمهيدًا للعودة إلى أوروبا مستقبلًا، على غرار ما فعله غابري فيغا، الذي انتقل إلى الأهلي السعودي قبل رحيله الموسم الماضي، وكذلك إيمريك لابورت، الذي غادر النصر في الآونة الاخيرة. يُذكر أن نادي الاتحاد أبدى اهتمامًا بضم كاسادو عام 2024، إلا أن اللاعب فضّل آنذاك مواصلة مسيرته في أوروبا بدعم من إدارة برشلونة، التي تمسكت باستمراره.

