عربي
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها
بث مباشر
إعلام: نجم برشلونة يفتح الباب أمام الانتقال إلى الدوري السعودي
سبوتنيك عربي
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كاسادو، لا يستبعد الانتقال إلى دوري "روشن"، في وقت يلقى فيه اهتمامًا من نادي تشيلسي الإنجليزي. وأوضحت أن اللاعب، رغم رغبته في الاستمرار مع النادي الكتالوني، بدأ يعيد النظر في مستقبله بسبب تقلص دقائق لعبه. وشارك كاسادو هذا الموسم لمدة 1092 دقيقة فقط، مقارنة بأكثر من 2000 دقيقة خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، ما يطرح تساؤلات بشأن دوره في خطط المدرب هانزي فليك، خلال المرحلة المقبلة. وبحسب التقرير، يدرس كاسادو جميع العروض المتاحة، ومن بينها خوض تجربة في السعودية تمهيدًا للعودة إلى أوروبا مستقبلًا، على غرار ما فعله غابري فيغا، الذي انتقل إلى الأهلي السعودي قبل رحيله الموسم الماضي، وكذلك إيمريك لابورت، الذي غادر النصر في الآونة الاخيرة. يُذكر أن نادي الاتحاد أبدى اهتمامًا بضم كاسادو عام 2024، إلا أن اللاعب فضّل آنذاك مواصلة مسيرته في أوروبا بدعم من إدارة برشلونة، التي تمسكت باستمراره.
كشفت تقارير صحفية عن انفتاح لاعب الوسط الإسباني مارك كاسادو، نجم نادي برشلونة الإسباني، على خوض تجربة احترافية في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، في ظل تراجع مشاركاته مع الفريق خلال الموسم الحالي.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كاسادو، لا يستبعد الانتقال إلى دوري "روشن"، في وقت يلقى فيه اهتمامًا من نادي تشيلسي الإنجليزي. وأوضحت أن اللاعب، رغم رغبته في الاستمرار مع النادي الكتالوني، بدأ يعيد النظر في مستقبله بسبب تقلص دقائق لعبه.
مشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
مجتمع
الاتحاد السعودي يقدم عرضا ضخما لضم نجم برشلونة
1 فبراير, 18:11 GMT
وشارك كاسادو هذا الموسم لمدة 1092 دقيقة فقط، مقارنة بأكثر من 2000 دقيقة خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، ما يطرح تساؤلات بشأن دوره في خطط المدرب هانزي فليك، خلال المرحلة المقبلة.

ويواجه اللاعب منافسة قوية في خط الوسط بوجود أسماء أساسية مثل فرانكي دي يونغ وبيدري، إلى جانب استعادة مارك برنال، لمستواه واقتراب عودة غافي من الإصابة، فضلًا عن بروز عناصر شابة مثل تومي ماركيز، ووجود إريك غارسيا، ضمن خيارات الجهاز الفني.

وبحسب التقرير، يدرس كاسادو جميع العروض المتاحة، ومن بينها خوض تجربة في السعودية تمهيدًا للعودة إلى أوروبا مستقبلًا، على غرار ما فعله غابري فيغا، الذي انتقل إلى الأهلي السعودي قبل رحيله الموسم الماضي، وكذلك إيمريك لابورت، الذي غادر النصر في الآونة الاخيرة.
نادي برشلونة الإسباني يعلن التعاقد مع الموهبة المصرية الشابة حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
مجتمع
صفقة تاريخية... برشلونة يعلن ضم المصري حمزة عبد الكريم
1 فبراير, 13:47 GMT
ويلعب وكيل أعمال كاسادو الجديد خورخي مينديز، دورًا محوريًا في هذا الملف، مستفيدًا من علاقاته القوية في سوق الانتقالات السعودي، الذي شهد في الآونة الأخيرة انتقال جواو كانسيلو.
يُذكر أن نادي الاتحاد أبدى اهتمامًا بضم كاسادو عام 2024، إلا أن اللاعب فضّل آنذاك مواصلة مسيرته في أوروبا بدعم من إدارة برشلونة، التي تمسكت باستمراره.
