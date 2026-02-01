https://sarabic.ae/20260201/الاتحاد-السعودي-يقدم-عرضا-ضخما-لضم-نجم-برشلونة-1109879637.html
الاتحاد السعودي يقدم عرضا ضخما لضم نجم برشلونة
سبوتنيك عربي
تستعد إدارة نادي الاتحاد السعودي لتقديم عرض ضخم يعد من الأكبر في تاريخ الكرة السعودية، للتعاقد مع أحد أبرز نجوم فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات المقبلة. 01.02.2026, سبوتنيك عربي
مجتمع
ترتيب الدوري السعودي
رياضة
الأخبار
رصد الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/13/1047849092_0:108:2100:1289_1920x0_80_0_0_e5d88c4f7fd709c1cb64b652eae76b41.jpg
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الأحد، أن هناك اهتماما من قبل الاتحاد السعودي باللاعب يامين لامال، والذي يأتي بهدف بتدعيم صفوف الفريق في ظل حالة التوتر التي يشهدها النادي بسبب غياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما المتكرر ورفضه تجديد العقد.وأوضحت الصحيفة أن هناك حالة أخرى تتمثل فى احتمالية رحيل جناحه الفرنسي الآخر موسى ديابي إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.وأكدت أن "إدارة الاتحاد تتابع لامين يامال عن كثب وترى فيه اللاعب المثالي لمشروعها الرياضي الجديد لما يتمتع به من مهارات فنية عالية وشخصية جماهيرية قادرة على جذب الاهتمام الدولي وتعزيز مكانة النادي على الساحة العالمية".وذكرت الصحيفة أن "إدارة الاتحاد لتقديم عرض تاريخي قد يصل إلى 300 مليون يورو لإقناع اللاعب بالانتقال إلى دوري روشن السعودي".أثار النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم اتحاد جدة السعودي، موجة جدل واسعة حول مستقبله الكروي، بعدما أكد أنه لم يحسم قراره بالبقاء في الدوري السعودي أو العودة إلى أوروبا، مشيراً صراحة إلى تلقيه عروضاً من أندية أوروبية كبرى.
