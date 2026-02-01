عربي
مدار الليل والنهار
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
الاتحاد السعودي يقدم عرضا ضخما لضم نجم برشلونة
الاتحاد السعودي يقدم عرضا ضخما لضم نجم برشلونة
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الأحد، أن هناك اهتماما من قبل الاتحاد السعودي باللاعب يامين لامال، والذي يأتي بهدف بتدعيم صفوف الفريق في ظل حالة التوتر التي يشهدها النادي بسبب غياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما المتكرر ورفضه تجديد العقد.وأوضحت الصحيفة أن هناك حالة أخرى تتمثل فى احتمالية رحيل جناحه الفرنسي الآخر موسى ديابي إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.وأكدت أن "إدارة الاتحاد تتابع لامين يامال عن كثب وترى فيه اللاعب المثالي لمشروعها الرياضي الجديد لما يتمتع به من مهارات فنية عالية وشخصية جماهيرية قادرة على جذب الاهتمام الدولي وتعزيز مكانة النادي على الساحة العالمية".وذكرت الصحيفة أن "إدارة الاتحاد لتقديم عرض تاريخي قد يصل إلى 300 مليون يورو لإقناع اللاعب بالانتقال إلى دوري روشن السعودي".أثار النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم اتحاد جدة السعودي، موجة جدل واسعة حول مستقبله الكروي، بعدما أكد أنه لم يحسم قراره بالبقاء في الدوري السعودي أو العودة إلى أوروبا، مشيراً صراحة إلى تلقيه عروضاً من أندية أوروبية كبرى.
الاتحاد السعودي يقدم عرضا ضخما لضم نجم برشلونة

تستعد إدارة نادي الاتحاد السعودي لتقديم عرض ضخم يعد من الأكبر في تاريخ الكرة السعودية، للتعاقد مع أحد أبرز نجوم فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الأحد، أن هناك اهتماما من قبل الاتحاد السعودي باللاعب يامين لامال، والذي يأتي بهدف بتدعيم صفوف الفريق في ظل حالة التوتر التي يشهدها النادي بسبب غياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما المتكرر ورفضه تجديد العقد.
وأوضحت الصحيفة أن هناك حالة أخرى تتمثل فى احتمالية رحيل جناحه الفرنسي الآخر موسى ديابي إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.
الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
مجتمع
رئيس الاتحاد السعودي ينفي منح بنزيما "صلاحيات خاصة"
28 سبتمبر 2025, 20:49 GMT
وأكدت أن "إدارة الاتحاد تتابع لامين يامال عن كثب وترى فيه اللاعب المثالي لمشروعها الرياضي الجديد لما يتمتع به من مهارات فنية عالية وشخصية جماهيرية قادرة على جذب الاهتمام الدولي وتعزيز مكانة النادي على الساحة العالمية".
وذكرت الصحيفة أن "إدارة الاتحاد لتقديم عرض تاريخي قد يصل إلى 300 مليون يورو لإقناع اللاعب بالانتقال إلى دوري روشن السعودي".
أثار النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم اتحاد جدة السعودي، موجة جدل واسعة حول مستقبله الكروي، بعدما أكد أنه لم يحسم قراره بالبقاء في الدوري السعودي أو العودة إلى أوروبا، مشيراً صراحة إلى تلقيه عروضاً من أندية أوروبية كبرى.
