الأمم المتحدة تبدأ إزالة مئات آلاف الأطنان من النفايات في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/الأمم-المتحدة-تبدأ-إزالة-مئات-آلاف-الأطنان-من-النفايات-في-غزة-1110283075.html
الأمم المتحدة تبدأ إزالة مئات آلاف الأطنان من النفايات في غزة
الأمم المتحدة تبدأ إزالة مئات آلاف الأطنان من النفايات في غزة
سبوتنيك عربي
بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أعمال إزالة مئات الآلاف من أطنان النفايات المتراكمة في... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T10:19+0000
2026-02-12T10:19+0000
غزة
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1f/1109851406_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_f9c34b9fedbf93e62a44be3e9232ce39.jpg
وأكد موقع الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن نحو 370 ألف طن من النفايات تراكمت على مدار أكثر من عامين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما حوّل المنطقة إلى بؤرة تلوث، بالتزامن مع انهيار الخدمات الأساسية، بما في ذلك جمع النفايات وأنظمة الصرف الصحي.وأفاد البرنامج الأممي بأن شاحنات وجرافات بدأت بالفعل رفع النفايات من الشوارع ونقلها إلى مواقع بعيدة عن المناطق السكنية.ونقل الموقع عن أمجد الشوا، رئيس شبكة الجمعيات الأهلية في قطاع غزة، أن "هذه الجهود تمثل أهمية كبيرة للمواطنين، الذين يدركون حجم المخاطر الناجمة عن تراكم النفايات، وما تسببت به من انتشار للأوبئة والأمراض والحشرات والقوارض والحيوانات الضالة وبدء إزالة هذه النفايات يمنح بارقة أمل لسكان القطاع".فيما دعمت فرق الأمم المتحدة في غزة، أمس الأربعاء، إجلاء 18 مريضا و26 من مرافقيهم عبر معبر رفح، واستقبلت 41 عائدا إلى القطاع في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، حيث تدير منطقة استقبال لمساعدة العائدين.وبدوره، أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأهمية إتاحة المجال أمام مزيد من الأشخاص للتنقل طوعا وبأمان من وإلى غزة، خاصة الذين يحتاجون إلى خدمات طبية طارئة واحتياجات أساسية أخرى، معربا عن أمله في السماح بمرور الشاحنات عبر معبر رفح، لزيادة حجم الإمدادات الإنسانية الواصلة إلى القطاع وتوسيع نطاق المساعدات.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
https://sarabic.ae/20260211/نتنياهو-يوقع-وثيقة-انضمامه-إلى-مجلس-السلام-في-غزة-1110264391.html
https://sarabic.ae/20260211/40-فلسطينيا-ضمن-الدفعة-السادسة-يعودون-إلى-غزة-عبر-معبر-رفح-1110245604.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1f/1109851406_83:0:919:627_1920x0_80_0_0_6deabd8e07ae3180c9d41f6988103b55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

الأمم المتحدة تبدأ إزالة مئات آلاف الأطنان من النفايات في غزة

10:19 GMT 12.02.2026
© REUTERS Ramadan Abedفلسطينيون يسيرون محاطين بأنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية خلال الحرب، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 22 يناير/ كلنون الثاني 2026
فلسطينيون يسيرون محاطين بأنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية خلال الحرب، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 22 يناير/ كلنون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© REUTERS Ramadan Abed
تابعنا عبر
بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أعمال إزالة مئات الآلاف من أطنان النفايات المتراكمة في منطقة سوق فراس وسط مدينة غزة.
وأكد موقع الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن نحو 370 ألف طن من النفايات تراكمت على مدار أكثر من عامين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما حوّل المنطقة إلى بؤرة تلوث، بالتزامن مع انهيار الخدمات الأساسية، بما في ذلك جمع النفايات وأنظمة الصرف الصحي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
نتنياهو يوقع وثيقة انضمامه إلى "مجلس السلام" في غزة
أمس, 16:37 GMT
وأفاد البرنامج الأممي بأن شاحنات وجرافات بدأت بالفعل رفع النفايات من الشوارع ونقلها إلى مواقع بعيدة عن المناطق السكنية.
ونقل الموقع عن أمجد الشوا، رئيس شبكة الجمعيات الأهلية في قطاع غزة، أن "هذه الجهود تمثل أهمية كبيرة للمواطنين، الذين يدركون حجم المخاطر الناجمة عن تراكم النفايات، وما تسببت به من انتشار للأوبئة والأمراض والحشرات والقوارض والحيوانات الضالة وبدء إزالة هذه النفايات يمنح بارقة أمل لسكان القطاع".
فيما دعمت فرق الأمم المتحدة في غزة، أمس الأربعاء، إجلاء 18 مريضا و26 من مرافقيهم عبر معبر رفح، واستقبلت 41 عائدا إلى القطاع في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، حيث تدير منطقة استقبال لمساعدة العائدين.
وبدوره، أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأهمية إتاحة المجال أمام مزيد من الأشخاص للتنقل طوعا وبأمان من وإلى غزة، خاصة الذين يحتاجون إلى خدمات طبية طارئة واحتياجات أساسية أخرى، معربا عن أمله في السماح بمرور الشاحنات عبر معبر رفح، لزيادة حجم الإمدادات الإنسانية الواصلة إلى القطاع وتوسيع نطاق المساعدات.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
فتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية والمواطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
40 فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة يعودون إلى غزة عبر معبر رفح
أمس, 10:12 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.
ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала