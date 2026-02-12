عربي
https://sarabic.ae/20260212/البرهان-يوافق-على-استقالة-عضو-في-مجلس-السيادة-الانتقالي-وسط-شبهات-فساد-1110304251.html
البرهان يوافق على استقالة عضو في مجلس السيادة الانتقالي وسط شبهات فساد
البرهان يوافق على استقالة عضو في مجلس السيادة الانتقالي وسط شبهات فساد
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وافق على استقالة عضو المجلس، الدكتورة سلمى عبد... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T19:07+0000
2026-02-12T19:07+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_0:31:1616:940_1920x0_80_0_0_c2bf78c2d765020fc4e5075bc7d54371.jpg
وجاءت الموافقة بعد أن تقدمت عبد الجبار باستقالتها مكتوبة، وسط جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية، في ظل تصاعد الانتقادات المرتبطة بأزمة إدارية شهدتها ولاية الخرطوم في الآونة الأخيرة.وذكرت مصادر مطلعة، أن الاستقالة ترتبط بخلاف حول رفض مدير أراضي محلية الخرطوم، آيات الله محمد المأذون، تمرير إجراءات نقل ملكية أو بيع قطعة أرض استثمارية مرتبطة بأسرة عضو المجلس، استنادا إلى قرار رسمي بتجميد مثل هذه المعاملات، وفقا لصحيفة "السوداني".وأضافت المصادر أن الخلاف أدى إلى إيقاف المدير عن العمل مؤقتا، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء ووالي الخرطوم لإعادته إلى منصبه، ما أثار موجة انتقادات شعبية وإعلامية بشأن استغلال النفوذ وتجاوز اللوائح القانونية.وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20260130/البرهان-يوجه-دعوة-للسودانيين-بعد-استقرار-الأوضاع-في-مناطق-واسعة-1109819280.html
https://sarabic.ae/20260125/الحكومة-السودانية-تجتمع-بالخرطوم-لأول-مرة-في-2026-وتوجه-رسالة-للسودانيين-1109628734.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_180:0:1616:1077_1920x0_80_0_0_0d775543d7b526d626aa0a89af0a98a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

البرهان يوافق على استقالة عضو في مجلس السيادة الانتقالي وسط شبهات فساد

19:07 GMT 12.02.2026
© AP Photo / Frank Franklin IIرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Frank Franklin II
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وافق على استقالة عضو المجلس، الدكتورة سلمى عبد الجبار، من عضويتها في المجلس.
وجاءت الموافقة بعد أن تقدمت عبد الجبار باستقالتها مكتوبة، وسط جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية، في ظل تصاعد الانتقادات المرتبطة بأزمة إدارية شهدتها ولاية الخرطوم في الآونة الأخيرة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الاستقالة ترتبط بخلاف حول رفض مدير أراضي محلية الخرطوم، آيات الله محمد المأذون، تمرير إجراءات نقل ملكية أو بيع قطعة أرض استثمارية مرتبطة بأسرة عضو المجلس، استنادا إلى قرار رسمي بتجميد مثل هذه المعاملات، وفقا لصحيفة "السوداني".
وأضافت المصادر أن الخلاف أدى إلى إيقاف المدير عن العمل مؤقتا، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء ووالي الخرطوم لإعادته إلى منصبه، ما أثار موجة انتقادات شعبية وإعلامية بشأن استغلال النفوذ وتجاوز اللوائح القانونية.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
البرهان يوجه دعوة للسودانيين بعد "استقرار الأوضاع في مناطق واسعة"
30 يناير, 17:29 GMT
وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال جولة في العاصمة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
الحكومة السودانية تجتمع بالخرطوم لأول مرة في 2026 وتوجه رسالة للسودانيين
25 يناير, 20:59 GMT
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
