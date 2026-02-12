https://sarabic.ae/20260212/الشرطة-الكندية-فتاة-متحولة-جنسيا-نفذت-إطلاق-النار-في-مدرسة-غربي-كندا-1110274038.html
الشرطة الكندية: فتاة متحولة جنسيا نفذت إطلاق النار في مدرسة غربي كندا
الشرطة الكندية: فتاة متحولة جنسيا نفذت إطلاق النار في مدرسة غربي كندا
أعلنت الشرطة الكندية، مساء الأربعاء، أن إطلاق النار في مدرسة بكندا، الذي أودى بحياة عدة أشخاص، قام به متحول جنسي يبلغ من العمر 18 عامًا (المثليون والمتحولون جنسياً حركة متطرفة محظورة في روسيا).
وقال قائد شرطة الخيالة الملكية الكندية في كولومبيا البريطانية، دواين ماكدونالد، خلال مؤتمر صحفي: "المشتبه بها تم التعرف عليها على أنها فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا تُدعى جيسي"، مشيرًا مع ذلك إلى أن "جيسي وُلد ذكرًا بيولوجيًا".
كما أشار ماكدونالد إلى أن المشتبه بها كانت تواجه مشاكل في الصحة النفسية، لكنه لم يذكر التفاصيل. والدافع لا يزال مجهولًا.
وقال: "لدينا سجل لاستجابات الشرطة إلى عنوان إقامة العائلة. بعض هذه الاستجابات كانت متعلقة بمشاكل الصحة النفسية".
وقع إطلاق النار في مدرسة بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية في 10 فبراير/شباط. من بين الضحايا معلمة وخمسة طلاب تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا
. كما تم العثور على اثنين آخرين قتلى في منزل قريب – الأم وأخ المتهمة غير الشقيق. المشتبه بها أنهت حياتها. وأصيب عشرات آخرون.
تعد عمليات إطلاق النار الجماعية في كندا نادرة. وقد يكون هذا الحادث الأعنف على الإطلاق في مدرسة منذ مأساة مدرسة مونتريال عام 1989، حين قُتل 14 امرأة وانتحر المهاجم بعد ذلك، بحسب وسائل الإعلام.