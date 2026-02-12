https://sarabic.ae/20260212/الصينحفرة-عملاقة-تبتلع-شارعا-في-شنغهاي-فيديو-1110294752.html
الصين...حفرة عملاقة تبتلع شارعا في شنغهاي... فيديو
الصين...حفرة عملاقة تبتلع شارعا في شنغهاي... فيديو
سبوتنيك عربي
رصدت كاميرات المراقبة لحظة انهيار أرضي مفاجئ وكبير على طريق في شنغهاي، في الصين، ما أدى إلى ابتلاع جزء كبير من الطريق. 12.02.2026
ورجّحت وسائل الإعلام الصينية أن يكون السبب وراء هذا الحادث أعمال الحفر والبناء الجارية في محيط الموقع، والتي ربما أثّرت على استقرار التربة تحت سطح الطريق.لطالما واجهت شنغهاي مخاطر هبوط الأرض بسبب طبيعة تربتها الرخوة. وقد عزا الخبراء هذه الحوادث إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الاستخراج المفرط للمياه.تشير البيانات، من عام 2017 إلى عام 2023، إلى أن نحو 72% من حالات الانهيار الأرضي في الصين مرتبطة بالأنشطة البشرية، بما في ذلك أعطال البنية التحتية والاضطرابات المرتبطة بالبناء.
ورجّحت وسائل الإعلام الصينية أن يكون السبب وراء هذا الحادث أعمال الحفر والبناء الجارية في محيط الموقع، والتي ربما أثّرت على استقرار التربة تحت سطح الطريق.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الموقع كان يشهد أعمال حفر لمترو الأنفاق، وكانت هناك تسريبات سابقة عن تسرب للمياه الجوفية.
لطالما واجهت شنغهاي مخاطر هبوط الأرض بسبب طبيعة تربتها الرخوة. وقد عزا الخبراء هذه الحوادث إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الاستخراج المفرط للمياه.
تشير البيانات، من عام 2017 إلى عام 2023، إلى أن نحو 72% من حالات الانهيار الأرضي في الصين مرتبطة بالأنشطة البشرية، بما في ذلك أعطال البنية التحتية والاضطرابات المرتبطة بالبناء.