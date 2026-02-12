عربي
https://sarabic.ae/20260212/الصينحفرة-عملاقة-تبتلع-شارعا-في-شنغهاي-فيديو-1110294752.html
الصين...حفرة عملاقة تبتلع شارعا في شنغهاي... فيديو
الصين...حفرة عملاقة تبتلع شارعا في شنغهاي... فيديو
سبوتنيك عربي
رصدت كاميرات المراقبة لحظة انهيار أرضي مفاجئ وكبير على طريق في شنغهاي، في الصين، ما أدى إلى ابتلاع جزء كبير من الطريق.
2026-02-12T13:38+0000
2026-02-12T13:38+0000
نادي الفيديو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110292084_41:0:1127:611_1920x0_80_0_0_b3987cb28f13f5a5c51264d09374fc04.png
ورجّحت وسائل الإعلام الصينية أن يكون السبب وراء هذا الحادث أعمال الحفر والبناء الجارية في محيط الموقع، والتي ربما أثّرت على استقرار التربة تحت سطح الطريق.لطالما واجهت شنغهاي مخاطر هبوط الأرض بسبب طبيعة تربتها الرخوة. وقد عزا الخبراء هذه الحوادث إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الاستخراج المفرط للمياه.تشير البيانات، من عام 2017 إلى عام 2023، إلى أن نحو 72% من حالات الانهيار الأرضي في الصين مرتبطة بالأنشطة البشرية، بما في ذلك أعطال البنية التحتية والاضطرابات المرتبطة بالبناء.سيول جارفة تعصف بمدينة برازيلية وتخلف أضرارا واسعة... فيديوطائرة تهبط اضطراريا في شارع عام وتصطدم بعدة مركبات في مدينة أمريكية...فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110292084_177:0:992:611_1920x0_80_0_0_b2a70333850428b970701f3211bd8cae.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

الصين...حفرة عملاقة تبتلع شارعا في شنغهاي... فيديو

13:38 GMT 12.02.2026
حفرة عملاقة تبتلع شارع في شنغهاي في الصين
حفرة عملاقة تبتلع شارع في شنغهاي في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
تابعنا عبر
رصدت كاميرات المراقبة لحظة انهيار أرضي مفاجئ وكبير على طريق في شنغهاي، في الصين، ما أدى إلى ابتلاع جزء كبير من الطريق.
ورجّحت وسائل الإعلام الصينية أن يكون السبب وراء هذا الحادث أعمال الحفر والبناء الجارية في محيط الموقع، والتي ربما أثّرت على استقرار التربة تحت سطح الطريق.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الموقع كان يشهد أعمال حفر لمترو الأنفاق، وكانت هناك تسريبات سابقة عن تسرب للمياه الجوفية.

لطالما واجهت شنغهاي مخاطر هبوط الأرض بسبب طبيعة تربتها الرخوة. وقد عزا الخبراء هذه الحوادث إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الاستخراج المفرط للمياه.
تشير البيانات، من عام 2017 إلى عام 2023، إلى أن نحو 72% من حالات الانهيار الأرضي في الصين مرتبطة بالأنشطة البشرية، بما في ذلك أعطال البنية التحتية والاضطرابات المرتبطة بالبناء.
سيول جارفة تعصف بمدينة برازيلية وتخلف أضرارا واسعة... فيديو
طائرة تهبط اضطراريا في شارع عام وتصطدم بعدة مركبات في مدينة أمريكية...فيديو
