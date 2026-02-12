https://sarabic.ae/20260212/العراق-يصدر-بيانا-بشأن-بيع-عقار-له-في-سيئول-لفنانة-كورية-معروفة-1110280618.html

العراق يصدر بيانا بشأن بيع "عقار" له في سيئول لفنانة كورية معروفة

12.02.2026

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، أن الخارجية العراقية لا تمتلك أي مبنى للسفارة أو دار سكن في كوريا الجنوبية، نافية الأنباء عن بيع مبنى عائد للسفارة العراقية في سيئول لإحدى الشخصيات الفنية.وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إنها "تابعت وزارة الخارجية ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن مزاعم بيع مبنى عائد للسفارة العراقية في سيؤول إلى إحدى الشخصيات الفنية في جمهورية كوريا".وأكدت الخارجية العراقية في بيانها أن "جمهورية العراق لا تمتلك أي مبنى للسفارة أو دار سكن في جمهورية كوريا، وأن السفارة تشغل مقارها وفق عقود إيجار أصولية معتمدة في الدولة المضيفة، أسوة بعدد كبير من بعثات الدول، ووفق اعتبارات إدارية وتنظيمية معمول بها في العمل الدبلوماسي".وشددت الوزارة على أن "ما أثير بشأن بيع مبنى مملوك للدولة العراقية عار عن الصحة ولا يستند إلى أي أساس".ولم تكتف الخارجية العراقية بذلك، بل دعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة، مشيرة إلى أنها "تهيب الوزارة بوسائل الإعلام تحري الدقة واعتماد المصادر الرسمية عند نشر الأخبار المتعلقة بمؤسسات الدولة، تجنبا لتداول معلومات غير صحيحة".وكانت وسائل إعلام غربية قد نشرت تقارير مفادها بيع مبنى تابع للسفارة العراقية في مدينة سيئول إلى إحدى الشخصيات الفنية المعروفة في كوريا.وأشارت إلى أن المغنية جيني، عضو فرقة "بلاك بينك"، اشترت مبنى فاخرا في حي "هاننام" الراقي في كوريا، وأن قيمة الصفقة العقارية بلغت قرابة 13.7 مليون دولار.وذكره أن المبنى كان يشغل سابقا كمقر رسمي للسفارة العراقية في كوريا الجنوبية، ويقع العقار في منطقة تعرف بأنها تجمع لبيوت الأثرياء والدبلوماسيين، ورجحت المصادر تحويل المبنى إلى مقر لشركتها الجديدة.

