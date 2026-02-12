العراق يصدر بيانا بشأن بيع "عقار" له في سيئول لفنانة كورية معروفة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/العراق-يصدر-بيانا-بشأن-بيع-عقار-له-في-سيئول-لفنانة-كورية-معروفة-1110280618.html
العراق يصدر بيانا بشأن بيع "عقار" له في سيئول لفنانة كورية معروفة
العراق يصدر بيانا بشأن بيع "عقار" له في سيئول لفنانة كورية معروفة
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، بيانا بشأن بيع "عقار" له في كوريا الجنوبية لفنانة كورية معروفة. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T08:28+0000
2026-02-12T08:28+0000
أخبار العراق اليوم
الأخبار
العالم العربي
كوريا الجنوبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102045/39/1020453959_12:0:1000:556_1920x0_80_0_0_06437c39dccc89aaaa20c8118de88b42.jpg
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، أن الخارجية العراقية لا تمتلك أي مبنى للسفارة أو دار سكن في كوريا الجنوبية، نافية الأنباء عن بيع مبنى عائد للسفارة العراقية في سيئول لإحدى الشخصيات الفنية.وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إنها "تابعت وزارة الخارجية ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن مزاعم بيع مبنى عائد للسفارة العراقية في سيؤول إلى إحدى الشخصيات الفنية في جمهورية كوريا".وأكدت الخارجية العراقية في بيانها أن "جمهورية العراق لا تمتلك أي مبنى للسفارة أو دار سكن في جمهورية كوريا، وأن السفارة تشغل مقارها وفق عقود إيجار أصولية معتمدة في الدولة المضيفة، أسوة بعدد كبير من بعثات الدول، ووفق اعتبارات إدارية وتنظيمية معمول بها في العمل الدبلوماسي".وشددت الوزارة على أن "ما أثير بشأن بيع مبنى مملوك للدولة العراقية عار عن الصحة ولا يستند إلى أي أساس".ولم تكتف الخارجية العراقية بذلك، بل دعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة، مشيرة إلى أنها "تهيب الوزارة بوسائل الإعلام تحري الدقة واعتماد المصادر الرسمية عند نشر الأخبار المتعلقة بمؤسسات الدولة، تجنبا لتداول معلومات غير صحيحة".وكانت وسائل إعلام غربية قد نشرت تقارير مفادها بيع مبنى تابع للسفارة العراقية في مدينة سيئول إلى إحدى الشخصيات الفنية المعروفة في كوريا.وأشارت إلى أن المغنية جيني، عضو فرقة "بلاك بينك"، اشترت مبنى فاخرا في حي "هاننام" الراقي في كوريا، وأن قيمة الصفقة العقارية بلغت قرابة 13.7 مليون دولار.وذكره أن المبنى كان يشغل سابقا كمقر رسمي للسفارة العراقية في كوريا الجنوبية، ويقع العقار في منطقة تعرف بأنها تجمع لبيوت الأثرياء والدبلوماسيين، ورجحت المصادر تحويل المبنى إلى مقر لشركتها الجديدة.
https://sarabic.ae/20230520/توصية-برلمانية-لرفع-حظر-السفر-من-كوريا-الجنوبية-إلى-العراق-1077252327.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102045/39/1020453959_180:0:921:556_1920x0_80_0_0_69d3499f4e4bc4fb308a2f07eab248e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, الأخبار, العالم العربي, كوريا الجنوبية
أخبار العراق اليوم, الأخبار, العالم العربي, كوريا الجنوبية

العراق يصدر بيانا بشأن بيع "عقار" له في سيئول لفنانة كورية معروفة

08:28 GMT 12.02.2026
© facebook/Basraالخارجية العراقية
الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© facebook/Basra
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، بيانا بشأن بيع "عقار" له في كوريا الجنوبية لفنانة كورية معروفة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، أن الخارجية العراقية لا تمتلك أي مبنى للسفارة أو دار سكن في كوريا الجنوبية، نافية الأنباء عن بيع مبنى عائد للسفارة العراقية في سيئول لإحدى الشخصيات الفنية.
مطار بغداد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
توصية برلمانية لرفع حظر السفر من كوريا الجنوبية إلى العراق
20 مايو 2023, 13:03 GMT
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إنها "تابعت وزارة الخارجية ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن مزاعم بيع مبنى عائد للسفارة العراقية في سيؤول إلى إحدى الشخصيات الفنية في جمهورية كوريا".
وأكدت الخارجية العراقية في بيانها أن "جمهورية العراق لا تمتلك أي مبنى للسفارة أو دار سكن في جمهورية كوريا، وأن السفارة تشغل مقارها وفق عقود إيجار أصولية معتمدة في الدولة المضيفة، أسوة بعدد كبير من بعثات الدول، ووفق اعتبارات إدارية وتنظيمية معمول بها في العمل الدبلوماسي".
وشددت الوزارة على أن "ما أثير بشأن بيع مبنى مملوك للدولة العراقية عار عن الصحة ولا يستند إلى أي أساس".
ولم تكتف الخارجية العراقية بذلك، بل دعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة، مشيرة إلى أنها "تهيب الوزارة بوسائل الإعلام تحري الدقة واعتماد المصادر الرسمية عند نشر الأخبار المتعلقة بمؤسسات الدولة، تجنبا لتداول معلومات غير صحيحة".
وكانت وسائل إعلام غربية قد نشرت تقارير مفادها بيع مبنى تابع للسفارة العراقية في مدينة سيئول إلى إحدى الشخصيات الفنية المعروفة في كوريا.
وأشارت إلى أن المغنية جيني، عضو فرقة "بلاك بينك"، اشترت مبنى فاخرا في حي "هاننام" الراقي في كوريا، وأن قيمة الصفقة العقارية بلغت قرابة 13.7 مليون دولار.
وذكره أن المبنى كان يشغل سابقا كمقر رسمي للسفارة العراقية في كوريا الجنوبية، ويقع العقار في منطقة تعرف بأنها تجمع لبيوت الأثرياء والدبلوماسيين، ورجحت المصادر تحويل المبنى إلى مقر لشركتها الجديدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала