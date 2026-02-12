باحث: موسكو لم تغلق يوما باب الدبلوماسية وتطالب بسلام استراتيجي طويل الأمد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث: موسكو لم تغلق يوما باب الدبلوماسية وتطالب بسلام استراتيجي طويل الأمد
باحث: موسكو لم تغلق يوما باب الدبلوماسية وتطالب بسلام استراتيجي طويل الأمد
تابعنا عبر
حصري
علّق المحاضر الجامعي والباحث في مركز البحوث العلمية التطبيقية والاستشارية، الدكتور ميرزاد حاجم، على عدم تحديد موعد جديد للمفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن "الكرملين واضح وصريح ولا يُخفي أي مطبّات سياسية، وبابه مفتوح أمام سلام استراتيجي طويل الأمد".
وأوضح حاجم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا جادة في المطالبة بالسلام، وهي غير مستعدة للدخول في مفاوضات لمجرد التفاوض أو لكسب الوقت أو لتحقيق مكاسب إعلامية، كما أنها لن تتنازل عن أي شيء، ولا سيما أنها منتصرة ميدانيًا".

وأشار إلى أن "روسيا تريد إنقاذ ما تبقى من أوكرانيا وإيجاد صيغة تحقق مصلحة الجميع وتحمي الاستقرار بشكل دائم وليس مؤقتا"، لافتا إلى أن "السياسيين الأوروبيين يدركون أنه لولا روسيا لما كان هناك وجود لأوروبا، وأنها لطالما حمت كيان الاتحاد الأوروبي تاريخيا".

وشدد على أنه "ما لم تتحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة، فلن يكون هناك سلام"، معتبرا أن" العالم يعيش وضعا اقتصاديا كارثيا، وقد يكون على عتبة حرب عالمية وإنشاء نظام عالمي هندسي جديد".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
موسكو: عدم متابعة روته لتصريحات لافروف دليل على إصابته بـ"متلازمة الإرهاق المعلوماتي"
19:20 GMT
واعتبر ضيف "سبوتنيك" أن الاتحاد الأوروبي والسياسيين الأوروبيين "لم يقرؤوا الواقع السياسي كما يجب، وحاولوا الإخلال بالتوازن العالمي من خلال مواجهة روسيا"، مشيرا إلى أن "العقوبات المفروضة على روس
وأضاف أن "روسيا تنازلت عن الكثير من أجل إحلال السلام العالمي، وهي تدعو إلى عالم ثنائي القطبية قائم على التوازن والعدالة الدولية، ولم تُغلق يوما باب الدبلوماسية"، معتبرا أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعاد لروسيا مكانتها وأخذ على عاتقه مسؤولية الدفاع عن الأجيال القادمة وحماية الأقليات الروسية".
وأشار إلى أن "المؤسسات الدولية منحازة، خلافا لما تدّعيه من حياد"، معتبرا أن" السلام طويل الأمد سيكشف الكثير من أوراق من يراوغون للتحضير لحروب مؤجّلة لتهديد روسيا واستنزاف قوتها"، مؤكدا أن "السلام يبقى الحل الأمثل لعالم أكثر استقرارا، لأن أي تصعيد لن يكون في مصلحة الاستقرار العالمي".
