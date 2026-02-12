https://sarabic.ae/20260212/موسكو-عدم-متابعة-روته-لتصريحات-لافروف-دليل-على-إصابته-بـمتلازمة-الإرهاق-المعلوماتي-1110304714.html
موسكو: عدم متابعة روته لتصريحات لافروف دليل على إصابته بـ"متلازمة الإرهاق المعلوماتي"
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن اعتراف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بأنه لا يتابع تصريحات وزير... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
وقالت زخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، في تعليق على قول روته بأنه لا يتابع تصريحات ممثلي القيادة الروسية بمن فيهم لافروف: "تُعرف هذه المشكلة التي يعاني منها الأمين العام لحلف الناتو في الأدبيات العلمية بمتلازمة الإرهاق المعلوماتي أو الاستنزاف المعلوماتي المزمن".وأضاف: "إذا كان الأوكرانيون قد ذهبوا إلى أبو ظبي بهذا العرض، فأعتقد أن هذا دليل إضافي على أن زيلينسكي لا يريد السلام".
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن اعتراف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بأنه لا يتابع تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تشير إلى أنه مصاب بـ"متلازمة الإرهاق المعلوماتي المزمن".
وقالت زخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، في تعليق على قول روته بأنه لا يتابع تصريحات ممثلي القيادة الروسية بمن فيهم لافروف: "تُعرف هذه المشكلة التي يعاني منها الأمين العام لحلف الناتو في الأدبيات العلمية بمتلازمة الإرهاق المعلوماتي أو الاستنزاف المعلوماتي المزمن".
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم 4 فبراير/ شباط الجاري، بأن قيام الجانب الأوكراني في محادثات أبو ظبي بعرض الأفكار الأمنية التي سبق أن طرحها الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في كييف، سيكون دليلًا إضافيًا بأن زيلينسكي لا يريد السلام.
وقال لافروف في تصريحات لقناة "آر تي" التلفزيونية الروسية: "لا أعرف ما الذي سيُعرض على وفدنا في أبو ظبي. تحدثت معهم أمس عن فكرة الضمانات الأمنية، التي طرحها مارك روته أمس في الرادا [البرلمان الأوكراني] في كييف".
وأضاف: "إذا كان الأوكرانيون قد ذهبوا إلى أبو ظبي بهذا العرض، فأعتقد أن هذا دليل إضافي على أن زيلينسكي لا يريد السلام".