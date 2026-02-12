موسكو: عدم متابعة روته لتصريحات لافروف دليل على إصابته بـ"متلازمة الإرهاق المعلوماتي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/موسكو-عدم-متابعة-روته-لتصريحات-لافروف-دليل-على-إصابته-بـمتلازمة-الإرهاق-المعلوماتي-1110304714.html
موسكو: عدم متابعة روته لتصريحات لافروف دليل على إصابته بـ"متلازمة الإرهاق المعلوماتي"
موسكو: عدم متابعة روته لتصريحات لافروف دليل على إصابته بـ"متلازمة الإرهاق المعلوماتي"
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن اعتراف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بأنه لا يتابع تصريحات وزير... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T19:20+0000
2026-02-12T19:20+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقالت زخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، في تعليق على قول روته بأنه لا يتابع تصريحات ممثلي القيادة الروسية بمن فيهم لافروف: "تُعرف هذه المشكلة التي يعاني منها الأمين العام لحلف الناتو في الأدبيات العلمية بمتلازمة الإرهاق المعلوماتي أو الاستنزاف المعلوماتي المزمن".وأضاف: "إذا كان الأوكرانيون قد ذهبوا إلى أبو ظبي بهذا العرض، فأعتقد أن هذا دليل إضافي على أن زيلينسكي لا يريد السلام".
https://sarabic.ae/20260211/روته-مسألة-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا-تحرز-تقدما-كبيرا-1110262484.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

موسكو: عدم متابعة روته لتصريحات لافروف دليل على إصابته بـ"متلازمة الإرهاق المعلوماتي"

19:20 GMT 12.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن اعتراف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بأنه لا يتابع تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تشير إلى أنه مصاب بـ"متلازمة الإرهاق المعلوماتي المزمن".
وقالت زخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، في تعليق على قول روته بأنه لا يتابع تصريحات ممثلي القيادة الروسية بمن فيهم لافروف: "تُعرف هذه المشكلة التي يعاني منها الأمين العام لحلف الناتو في الأدبيات العلمية بمتلازمة الإرهاق المعلوماتي أو الاستنزاف المعلوماتي المزمن".

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم 4 فبراير/ شباط الجاري، بأن قيام الجانب الأوكراني في محادثات أبو ظبي بعرض الأفكار الأمنية التي سبق أن طرحها الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في كييف، سيكون دليلًا إضافيًا بأن زيلينسكي لا يريد السلام.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
روته: مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا تحرز تقدما كبيرا
أمس, 15:44 GMT
وقال لافروف في تصريحات لقناة "آر تي" التلفزيونية الروسية: "لا أعرف ما الذي سيُعرض على وفدنا في أبو ظبي. تحدثت معهم أمس عن فكرة الضمانات الأمنية، التي طرحها مارك روته أمس في الرادا [البرلمان الأوكراني] في كييف".
وأضاف: "إذا كان الأوكرانيون قد ذهبوا إلى أبو ظبي بهذا العرض، فأعتقد أن هذا دليل إضافي على أن زيلينسكي لا يريد السلام".
