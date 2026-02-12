https://sarabic.ae/20260212/تصويت-برأيك-ما-الهدف-من-تسليم-القوات-الأمريكية-لقواعدها-في-سوريا؟-1110290022.html
تصويت... برأيك ما الهدف من تسليم القوات الأمريكية لقواعدها في سوريا؟
في تطور لافت على الساحة السورية، أعلنت وزارة الدفاع السورية تسلّمها قاعدة "التنف" من القوات الأمريكية، وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدء الانتشار على الحدود السورية... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
وتتباين ردود الفعل بين من يرى أن ما يجري قد يندرج في إطار إعادة تموضع عسكري مدروس، يهدف إلى إعادة توزيع القوات بما يتناسب مع أولويات ميدانية جديدة، دون أن يعني ذلك انسحابا كاملا من الساحة السورية، ومن يربط هذه الخطوة بتطورات إقليمية متسارعة، سواء على مستوى التفاهمات بين القوى الفاعلة في المنطقة أو في ضوء تغير موازين القوى.ومع تصاعد التحديات الاقتصادية والضغوط السياسية، قد تسعى الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم وجودها العسكري في المنطقة، بما يحقق توازنا بين الالتزامات الخارجية والاعتبارات الداخلية.برأيك ما الهدف من تسليم القوات الأمريكية لقواعدها في سوريا؟دمشق: القوات السورية تتسلم قاعدة "التنف" العسكرية من القوات الأمريكيةتقرير: أمريكا تدرس سحب قواتها من سوريا بشكل كامل
في تطور لافت على الساحة السورية، أعلنت وزارة الدفاع السورية تسلّمها قاعدة "التنف" من القوات الأمريكية، وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدء الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف، ما أثار موجة من التحليلات والتكهنات حول أبعاد القرار وتوقيته، وسط مشهد إقليمي ودولي شديد التعقيد.
وتتباين ردود الفعل بين من يرى أن ما يجري قد يندرج في إطار إعادة تموضع عسكري مدروس، يهدف إلى إعادة توزيع القوات بما يتناسب مع أولويات ميدانية جديدة، دون أن يعني ذلك انسحابا كاملا من الساحة السورية، ومن يربط هذه الخطوة بتطورات إقليمية متسارعة، سواء على مستوى التفاهمات بين القوى الفاعلة في المنطقة أو في ضوء تغير موازين القوى.
في المقابل، تذهب بعض التحليلات إلى أن القرار قد يكون متأثرا بضغوط سياسية واقتصادية داخلية في الولايات المتحدة، في ظل نقاشات مستمرة حول جدوى الإنفاق العسكري الخارجي وأولويات السياسة الأمريكية.
ومع تصاعد التحديات الاقتصادية والضغوط السياسية، قد تسعى الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم وجودها العسكري في المنطقة، بما يحقق توازنا بين الالتزامات الخارجية والاعتبارات الداخلية.
برأيك ما الهدف من تسليم القوات الأمريكية لقواعدها في سوريا؟