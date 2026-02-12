تصويت... برأيك ما الهدف من تسليم القوات الأمريكية لقواعدها في سوريا؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/تصويت-برأيك-ما-الهدف-من-تسليم-القوات-الأمريكية-لقواعدها-في-سوريا؟-1110290022.html
تصويت... برأيك ما الهدف من تسليم القوات الأمريكية لقواعدها في سوريا؟
تصويت... برأيك ما الهدف من تسليم القوات الأمريكية لقواعدها في سوريا؟
سبوتنيك عربي
في تطور لافت على الساحة السورية، أعلنت وزارة الدفاع السورية تسلّمها قاعدة "التنف" من القوات الأمريكية، وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدء الانتشار على الحدود السورية... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T12:23+0000
2026-02-12T12:23+0000
أخبار سوريا اليوم
قاعدة التنف
انسحاب القوات الأمريكية
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103529/75/1035297512_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_089235d9a2c867b499fa3de3e40ea15e.jpg
وتتباين ردود الفعل بين من يرى أن ما يجري قد يندرج في إطار إعادة تموضع عسكري مدروس، يهدف إلى إعادة توزيع القوات بما يتناسب مع أولويات ميدانية جديدة، دون أن يعني ذلك انسحابا كاملا من الساحة السورية، ومن يربط هذه الخطوة بتطورات إقليمية متسارعة، سواء على مستوى التفاهمات بين القوى الفاعلة في المنطقة أو في ضوء تغير موازين القوى.ومع تصاعد التحديات الاقتصادية والضغوط السياسية، قد تسعى الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم وجودها العسكري في المنطقة، بما يحقق توازنا بين الالتزامات الخارجية والاعتبارات الداخلية.برأيك ما الهدف من تسليم القوات الأمريكية لقواعدها في سوريا؟دمشق: القوات السورية تتسلم قاعدة "التنف" العسكرية من القوات الأمريكيةتقرير: أمريكا تدرس سحب قواتها من سوريا بشكل كامل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103529/75/1035297512_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eb632c20ac118e7a6876f6e0847be41b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, قاعدة التنف, انسحاب القوات الأمريكية, استطلاعات الرأي, опросы
أخبار سوريا اليوم, قاعدة التنف, انسحاب القوات الأمريكية, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... برأيك ما الهدف من تسليم القوات الأمريكية لقواعدها في سوريا؟

12:23 GMT 12.02.2026
© Photo / Staff Sgt. Jacob Connorالتنف
التنف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Photo / Staff Sgt. Jacob Connor
تابعنا عبر
في تطور لافت على الساحة السورية، أعلنت وزارة الدفاع السورية تسلّمها قاعدة "التنف" من القوات الأمريكية، وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدء الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف، ما أثار موجة من التحليلات والتكهنات حول أبعاد القرار وتوقيته، وسط مشهد إقليمي ودولي شديد التعقيد.
وتتباين ردود الفعل بين من يرى أن ما يجري قد يندرج في إطار إعادة تموضع عسكري مدروس، يهدف إلى إعادة توزيع القوات بما يتناسب مع أولويات ميدانية جديدة، دون أن يعني ذلك انسحابا كاملا من الساحة السورية، ومن يربط هذه الخطوة بتطورات إقليمية متسارعة، سواء على مستوى التفاهمات بين القوى الفاعلة في المنطقة أو في ضوء تغير موازين القوى.
في المقابل، تذهب بعض التحليلات إلى أن القرار قد يكون متأثرا بضغوط سياسية واقتصادية داخلية في الولايات المتحدة، في ظل نقاشات مستمرة حول جدوى الإنفاق العسكري الخارجي وأولويات السياسة الأمريكية.
ومع تصاعد التحديات الاقتصادية والضغوط السياسية، قد تسعى الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم وجودها العسكري في المنطقة، بما يحقق توازنا بين الالتزامات الخارجية والاعتبارات الداخلية.

برأيك ما الهدف من تسليم القوات الأمريكية لقواعدها في سوريا؟

عدد الأصوات36
دمشق: القوات السورية تتسلم قاعدة "التنف" العسكرية من القوات الأمريكية
تقرير: أمريكا تدرس سحب قواتها من سوريا بشكل كامل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала