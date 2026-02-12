https://sarabic.ae/20260212/خامنئي-الشعب-الإيراني-أدخل-اليأس-إلى-قلوب-الأعداء-1110297896.html

خامنئي: الشعب الإيراني أدخل اليأس إلى قلوب الأعداء

وقال خامنئي في كلمته: "الشعب الإيراني العزيز أدخل اليأس إلى الأعداء"، مشيراً إلى أن "المشاركة الواسعة في الفعاليات والمسيرات، خيبت آمال الأعداء الذين كانوا يأملون في استسلام الشعب الإيراني ويخططون لذلك".وأضاف أن الشعب الإيراني رفع رأس البلاد عالياً، وكعادته دعم الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن هذه المشاركة القيمة ستزيد من اقتدار البلاد واستقلالها وتعزز مكانتها.وأكد أن الشعب "أثبت وجوده وحضوره في الساحة، وأظهر هويته الحقيقية للأعداء"، مشيراً إلى أن هذا الصمود والوحدة يمثلان مصدر قوة حقيقي.وكان خامنئي قد أكد، الاثنين الماضي، أن ذكرى 11 فبراير/ شباط تمثل رمزا للنضال والاستقلال، معربًا عن أمله في أن "يضاعف هذا اليوم، كما هو الحال في جميع أيام 11 فبراير في السنوات السابقة، مجد الأمة الإيرانية ويزيده، وأن يجبر الأمم والحكومات والقوى الأخرى على الخضوع والتواضع أمام الأمة الإيرانية".

