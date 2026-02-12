خامنئي: الشعب الإيراني أدخل اليأس إلى قلوب الأعداء

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260212/خامنئي-الشعب-الإيراني-أدخل-اليأس-إلى-قلوب-الأعداء-1110297896.html
خامنئي: الشعب الإيراني أدخل اليأس إلى قلوب الأعداء
خامنئي: الشعب الإيراني أدخل اليأس إلى قلوب الأعداء
سبوتنيك عربي
أشاد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بالشعب الإيراني لدوره في إدخال اليأس إلى قلوب الأعداء، وذلك في رسالة مصورة وجهها، اليوم الخميس، إلى الشعب بمناسبة... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T15:53+0000
2026-02-12T15:53+0000
أخبار إيران
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:781:1668:1719_1920x0_80_0_0_05e8921072d2735f31eea56c25920c91.jpg
وقال خامنئي في كلمته: "الشعب الإيراني العزيز أدخل اليأس إلى الأعداء"، مشيراً إلى أن "المشاركة الواسعة في الفعاليات والمسيرات، خيبت آمال الأعداء الذين كانوا يأملون في استسلام الشعب الإيراني ويخططون لذلك".وأضاف أن الشعب الإيراني رفع رأس البلاد عالياً، وكعادته دعم الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن هذه المشاركة القيمة ستزيد من اقتدار البلاد واستقلالها وتعزز مكانتها.وأكد أن الشعب "أثبت وجوده وحضوره في الساحة، وأظهر هويته الحقيقية للأعداء"، مشيراً إلى أن هذا الصمود والوحدة يمثلان مصدر قوة حقيقي.وكان خامنئي قد أكد، الاثنين الماضي، أن ذكرى 11 فبراير/ شباط تمثل رمزا للنضال والاستقلال، معربًا عن أمله في أن "يضاعف هذا اليوم، كما هو الحال في جميع أيام 11 فبراير في السنوات السابقة، مجد الأمة الإيرانية ويزيده، وأن يجبر الأمم والحكومات والقوى الأخرى على الخضوع والتواضع أمام الأمة الإيرانية".
https://sarabic.ae/20260209/خامنئي-القوة-الوطنية-تعتمد-على-إرادة-الشعوب-وصمودها-أكثر-من-ارتباطها-بالصواريخ-والطائرات-1110176918.html
https://sarabic.ae/20260201/خامنئي-إذا-أشعل-الأمريكيون-حربا-هذه-المرة-فسيكون-صراعا-إقليميا-1109864812.html
أشاد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بالشعب الإيراني لدوره في إدخال اليأس إلى قلوب الأعداء، وذلك في رسالة مصورة وجهها، اليوم الخميس، إلى الشعب بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية.
وقال خامنئي في كلمته: "الشعب الإيراني العزيز أدخل اليأس إلى الأعداء"، مشيراً إلى أن "المشاركة الواسعة في الفعاليات والمسيرات، خيبت آمال الأعداء الذين كانوا يأملون في استسلام الشعب الإيراني ويخططون لذلك".
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
خامنئي: القوة الوطنية تعتمد على إرادة الشعوب وصمودها أكثر من ارتباطها بالصواريخ والطائرات
9 فبراير, 11:27 GMT
وأضاف أن الشعب الإيراني رفع رأس البلاد عالياً، وكعادته دعم الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن هذه المشاركة القيمة ستزيد من اقتدار البلاد واستقلالها وتعزز مكانتها.
ودعا خامنئي إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، واصفاً إياها بأنها "ثمينة للغاية"، وشدد على وجوب الحفاظ على الانسجام الوطني كواجب على الجميع.
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
‌‏خامنئي: إذا أشعل الأمريكيون حربا هذه المرة فسيكون صراعا إقليميا
1 فبراير, 08:54 GMT
وقال: "الشعب نزل إلى الشوارع وردد شعاراً واحداً وكلمة واحدة، وهذا أمر له قيمة كبيرة".
وأكد أن الشعب "أثبت وجوده وحضوره في الساحة، وأظهر هويته الحقيقية للأعداء"، مشيراً إلى أن هذا الصمود والوحدة يمثلان مصدر قوة حقيقي.
وكان خامنئي قد أكد، الاثنين الماضي، أن ذكرى 11 فبراير/ شباط تمثل رمزا للنضال والاستقلال، معربًا عن أمله في أن "يضاعف هذا اليوم، كما هو الحال في جميع أيام 11 فبراير في السنوات السابقة، مجد الأمة الإيرانية ويزيده، وأن يجبر الأمم والحكومات والقوى الأخرى على الخضوع والتواضع أمام الأمة الإيرانية".
