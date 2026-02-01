‌‏خامنئي: إذا أشعل الأمريكيون حربا هذه المرة فسيكون صراعا إقليميا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
‌‏خامنئي: إذا أشعل الأمريكيون حربا هذه المرة فسيكون صراعا إقليميا
‌‏خامنئي: إذا أشعل الأمريكيون حربا هذه المرة فسيكون صراعا إقليميا
سبوتنيك عربي
صرّح المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، أن "أي حرب تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، ستتحول إلى حرب إقليمية واسعة"، مؤكدًا أن الشعب الإيراني "سيرد بقوة... 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T08:54+0000
2026-02-01T08:54+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:781:1668:1719_1920x0_80_0_0_05e8921072d2735f31eea56c25920c91.jpg
وخلال لقاء مع حشد من المواطنين، شدد خامنئي على أن "إيران ليست البادئة بأي حرب ولا تسعى إلى مهاجمة أي دولة"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن "الشعب الإيراني سيوجّه ضربة قوية لكل من يعتدي عليه أو يؤذيه"، بحسب وكالة "مهر".وفي إشارة إلى التهديدات الأمريكية، قال المرشد الإيراني إن "الحديث المتكرر عن الحرب واستعراض القوة العسكرية، بما في ذلك الطائرات وحاملات الطائرات، ليس أمرًا جديدًا"، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يكرر الحديث عن إرسال حاملات طائرات في إطار التهديدات الإعلامية".وأضاف خامنئي أنه "لا ينبغي إخافة الشعب الإيراني بمثل هذه الأمور"، مؤكدًا أن الإيرانيين "لا يتأثرون بهذه التهديدات"، وأن بلاده "لا ترغب في إشعال حرب، لكنها سترد بحزم على أي عدوان".وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال تنفيذ هجوم أمريكي ضد إيران خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وشهرين".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".
08:54 GMT 01.02.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
صرّح المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، أن "أي حرب تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، ستتحول إلى حرب إقليمية واسعة"، مؤكدًا أن الشعب الإيراني "سيرد بقوة على أي اعتداء يتعرض له"، وفق تعبيره.
وخلال لقاء مع حشد من المواطنين، شدد خامنئي على أن "إيران ليست البادئة بأي حرب ولا تسعى إلى مهاجمة أي دولة"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن "الشعب الإيراني سيوجّه ضربة قوية لكل من يعتدي عليه أو يؤذيه"، بحسب وكالة "مهر".
وفي إشارة إلى التهديدات الأمريكية، قال المرشد الإيراني إن "الحديث المتكرر عن الحرب واستعراض القوة العسكرية، بما في ذلك الطائرات وحاملات الطائرات، ليس أمرًا جديدًا"، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يكرر الحديث عن إرسال حاملات طائرات في إطار التهديدات الإعلامية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
ترامب: إيران تتحدث "بجدية" مع الولايات المتحدة
03:14 GMT
وأضاف خامنئي أنه "لا ينبغي إخافة الشعب الإيراني بمثل هذه الأمور"، مؤكدًا أن الإيرانيين "لا يتأثرون بهذه التهديدات"، وأن بلاده "لا ترغب في إشعال حرب، لكنها سترد بحزم على أي عدوان".
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال تنفيذ هجوم أمريكي ضد إيران خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وشهرين".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زامير، قوله إن "التقييمات تستند إلى تطورات ميدانية وسياسية متسارعة في المنطقة"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا الهجوم أو نطاقه المحتمل.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.
وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلق على "الأسطول الأمريكي الضخم" المتجه إلى المنطقة
07:53 GMT
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".
