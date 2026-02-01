https://sarabic.ae/20260201/خامنئي-إذا-أشعل-الأمريكيون-حربا-هذه-المرة-فسيكون-صراعا-إقليميا-1109864812.html
خامنئي: إذا أشعل الأمريكيون حربا هذه المرة فسيكون صراعا إقليميا
صرّح المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، أن "أي حرب تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، ستتحول إلى حرب إقليمية واسعة"، مؤكدًا أن الشعب الإيراني "سيرد بقوة
وخلال لقاء مع حشد من المواطنين، شدد خامنئي على أن "إيران ليست البادئة بأي حرب ولا تسعى إلى مهاجمة أي دولة"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن "الشعب الإيراني سيوجّه ضربة قوية لكل من يعتدي عليه أو يؤذيه"، بحسب وكالة "مهر".وفي إشارة إلى التهديدات الأمريكية، قال المرشد الإيراني إن "الحديث المتكرر عن الحرب واستعراض القوة العسكرية، بما في ذلك الطائرات وحاملات الطائرات، ليس أمرًا جديدًا"، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يكرر الحديث عن إرسال حاملات طائرات في إطار التهديدات الإعلامية".وأضاف خامنئي أنه "لا ينبغي إخافة الشعب الإيراني بمثل هذه الأمور"، مؤكدًا أن الإيرانيين "لا يتأثرون بهذه التهديدات"، وأن بلاده "لا ترغب في إشعال حرب، لكنها سترد بحزم على أي عدوان".وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال تنفيذ هجوم أمريكي ضد إيران خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وشهرين".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".
صرّح المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، أن "أي حرب تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، ستتحول إلى حرب إقليمية واسعة"، مؤكدًا أن الشعب الإيراني "سيرد بقوة على أي اعتداء يتعرض له"، وفق تعبيره.
وخلال لقاء مع حشد من المواطنين، شدد خامنئي على أن "إيران ليست البادئة بأي حرب ولا تسعى إلى مهاجمة أي دولة"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن "الشعب الإيراني سيوجّه ضربة قوية لكل من يعتدي عليه أو يؤذيه"، بحسب وكالة "مهر".
وفي إشارة إلى التهديدات الأمريكية، قال المرشد الإيراني إن "الحديث المتكرر عن الحرب واستعراض القوة العسكرية، بما في ذلك الطائرات وحاملات الطائرات، ليس أمرًا جديدًا"، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يكرر الحديث عن إرسال حاملات طائرات في إطار التهديدات الإعلامية".
وأضاف خامنئي أنه "لا ينبغي إخافة الشعب الإيراني بمثل هذه الأمور"، مؤكدًا أن الإيرانيين "لا يتأثرون بهذه التهديدات"، وأن بلاده "لا ترغب في إشعال حرب، لكنها سترد بحزم على أي عدوان".
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال تنفيذ هجوم أمريكي ضد إيران خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وشهرين
".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زامير، قوله إن "التقييمات تستند إلى تطورات ميدانية وسياسية متسارعة في المنطقة"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا الهجوم أو نطاقه المحتمل.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا
وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".