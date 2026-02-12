https://sarabic.ae/20260212/دولة-عربية-تكشف-شبكة-احتيال-دولية-وراء-الدولار-المجمد-1110299658.html
دولة عربية تكشف شبكة احتيال دولية وراء "الدولار المجمد"
كشفت وزارة الداخلية في إحدى الدول العربية، اليوم الخميس، شبكة احتيال دولية تروج لما يسمى "الدولار المجمد" في عدة محافظات. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح رئيس قسم شرطة البياضة في حمص السورية، مصطفى دهمان، أن التحقيقات بدأت بعد تزايد شكاوى المواطنين من إعلانات إلكترونية مزيفة تعرض بيع الدولار بنصف قيمته، حيث كان أفراد الشبكة يستدرجون الضحايا لتسليمهم أوراقا نقدية مزيفة مقابل مبالغ حقيقية.وأضاف دهمان أن الشبكة تعمل بطريقة هرمية وبالتنسيق مع أشخاص خارج سوريا، واعترف المقبوض عليهم بتنفيذ عمليات مشابهة في عدة محافظات، بالإضافة إلى تورط بعضهم في تعاطي وترويج المخدرات، مؤكدا استمرار التحقيق لكشف جميع المتورطين داخليا وخارجيا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".ودعت وزارة الداخلية السورية المواطنين الذين وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال إلى مراجعة أقسام الشرطة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، محذرة من الانسياق وراء الإعلانات الاحتيالية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
