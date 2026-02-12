دولة عربية تكشف شبكة احتيال دولية وراء "الدولار المجمد"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
وأوضح رئيس قسم شرطة البياضة في حمص السورية، مصطفى دهمان، أن التحقيقات بدأت بعد تزايد شكاوى المواطنين من إعلانات إلكترونية مزيفة تعرض بيع الدولار بنصف قيمته، حيث كان أفراد الشبكة يستدرجون الضحايا لتسليمهم أوراقا نقدية مزيفة مقابل مبالغ حقيقية.وأضاف دهمان أن الشبكة تعمل بطريقة هرمية وبالتنسيق مع أشخاص خارج سوريا، واعترف المقبوض عليهم بتنفيذ عمليات مشابهة في عدة محافظات، بالإضافة إلى تورط بعضهم في تعاطي وترويج المخدرات، مؤكدا استمرار التحقيق لكشف جميع المتورطين داخليا وخارجيا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".ودعت وزارة الداخلية السورية المواطنين الذين وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال إلى مراجعة أقسام الشرطة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، محذرة من الانسياق وراء الإعلانات الاحتيالية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
دولة عربية تكشف شبكة احتيال دولية وراء "الدولار المجمد"

كشفت وزارة الداخلية في إحدى الدول العربية، اليوم الخميس، شبكة احتيال دولية تروج لما يسمى "الدولار المجمد" في عدة محافظات.
وأوضح رئيس قسم شرطة البياضة في حمص السورية، مصطفى دهمان، أن التحقيقات بدأت بعد تزايد شكاوى المواطنين من إعلانات إلكترونية مزيفة تعرض بيع الدولار بنصف قيمته، حيث كان أفراد الشبكة يستدرجون الضحايا لتسليمهم أوراقا نقدية مزيفة مقابل مبالغ حقيقية.
وأضاف دهمان أن الشبكة تعمل بطريقة هرمية وبالتنسيق مع أشخاص خارج سوريا، واعترف المقبوض عليهم بتنفيذ عمليات مشابهة في عدة محافظات، بالإضافة إلى تورط بعضهم في تعاطي وترويج المخدرات، مؤكدا استمرار التحقيق لكشف جميع المتورطين داخليا وخارجيا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
ودعت وزارة الداخلية السورية المواطنين الذين وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال إلى مراجعة أقسام الشرطة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، محذرة من الانسياق وراء الإعلانات الاحتيالية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
