السلطة الفلسطينية تكشف عن أزمة مالية غير مسبوقة تتجاوز 15 مليار دولار

السلطة الفلسطينية تكشف عن أزمة مالية غير مسبوقة تتجاوز 15 مليار دولار

أعلن وزير المالية والتخطيط في السلطة الفلسطينية، أسطفان سلامة، اليوم الخميس، أن الحكومة ستصرف يوم الاثنين المقبل، 60% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين... 12.02.2026, سبوتنيك عربي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سلامة في رام الله، حيث كشف أن الإيرادات المحلية لا تتجاوز 400 مليون شيكل شهرياً، بينما تصل خدمات القروض إلى ما بين 250 و300 مليون شيكل، موضحاً أن النفقات الحالية أقل بعشر درجات من الحد الأدنى المطلوب، بحسب ماذكرت وكالة "قدس برس" للأنباء. أزمة المقاصة... معركة سياسية وصف سلامة أزمة أموال المقاصة مع إسرائيل بأنها "معركة سياسية" وليست فنية، معتبراً أن تل أبيب تستخدم المال كسلاح لتدمير السلطة. كما كشف عن وجود 475 دعوى تعويض مرفوعة على السلطة في المحاكم الإسرائيلية بقيمة 65 مليار شيكل، واصفاً ذلك بأنه جزء من سياسة "حصار خانق"، مضيفاً: "حكومة إسرائيل أغلقت الأبواب ثم أغلقت الشبابيك". الإصلاحات والدعم الخارجي أكد سلامة أن الإصلاحات المالية والإدارية مطلب فلسطيني أصيل، وأن جزءاً محدوداً فقط من الدعم الخارجي مرتبط بها، موضحاً أن من أصل 850 مليون شيكل دعم خارجي، لا يتجاوز 50 مليوناً ما يرتبط بشروط إصلاحية، وأن ما يصب في المصلحة الوطنية يُعلن عنه دائماً دون المساس بالحقوق الوطنية. وختم سلامة بالتأكيد أن حقوق ومستحقات الموظفين محفوظة ولن تشطب مهما اشتدت الأزمة، مشيراً إلى أن الحكومة تدير الأزمة "بأقل الأضرار الممكنة". وتعود أسباب الأزمة إلى احتجاز إسرائيل لأموال ضرائب السلطة الفلسطينية، والتي تقدر بنحو 6 مليارات شيكل (حوالي 1.863 مليار دولار أمريكي حسب أسعار الصرف المتداولة اليوم، حيث يبلغ الدولار نحو 3.6 شيكل تقريباً)، مما أجبر الوزارة على صرف نسب مئوية من الرواتب بدلاً من الكاملة في الأشهر الماضية.

