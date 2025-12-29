https://sarabic.ae/20251229/وزيرة-الخارجية-الفلسطينية-لـسبوتنيك-السلطة-المرجع-الأساسي-لإدارة-قطاع-غزة-1108696244.html

وزيرة الخارجية الفلسطينية لـ"سبوتنيك": السلطة المرجع الأساسي لإدارة قطاع غزة

أكدت الدكتورة فارسين أغابيكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، أن السلطة الفلسطينية، باعتبارها الذراع العملي لمنظمة التحرير، هي الجهة الطبيعية... 29.12.2025

وأوضحت في مقابلة مع "سبوتنيك"- تنشر لاحقا- أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن "اليوم التالي" للحرب يجب أن يستند إلى السيادة الفلسطينية الكاملة.وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة الفلسطينية تمتلك هيكلا إداريا قائما بالفعل في القطاع، يضم موظفين في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء، مؤكدة جاهزيتهم لاستلام المهام فور توفر الأمان اللازم لعمل الطواقم بحرية.ولفتت إلى أن أي مجموعات عمل مستقبلية، سواء من "التكنوقراط" أو غيرهم، يجب أن تعمل بالتنسيق الوثيق مع السلطة الفلسطينية لضمان وحدة القوانين والأنظمة بين الضفة وغزة، قائلة: "كل شيء يجب أن يعود للأساس، والسلطة هي المرجع الأساسي".ودعت المجتمع الدولي والوسطاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إلى الضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاق، والانتقال للمرحلة الثانية التي تتضمن إعادة الإعمار الشامل، مؤكدة أن المرحلة الأولى لم يتحقق منها فعليا سوى تسليم المحتجزين بسبب التعنت الإسرائيلي.وشددت على ضرورة رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخططات الاستيطانية التي وضعها نتنياهو على أجندة لقائه، مطالبة ترامب بدفع إسرائيل لتنفيذ اتفاقية شرم الشيخ ووقف الاستيطان.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

