https://sarabic.ae/20251229/وزيرة-الخارجية-الفلسطينية-لـسبوتنيك-السلطة-المرجع-الأساسي-لإدارة-قطاع-غزة-1108696244.html
وزيرة الخارجية الفلسطينية لـ"سبوتنيك": السلطة المرجع الأساسي لإدارة قطاع غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية لـ"سبوتنيك": السلطة المرجع الأساسي لإدارة قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكدت الدكتورة فارسين أغابيكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، أن السلطة الفلسطينية، باعتبارها الذراع العملي لمنظمة التحرير، هي الجهة الطبيعية... 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T15:41+0000
2025-12-29T15:41+0000
2025-12-29T16:11+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1d/1108699592_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_566f28e05001e35e564d1e415a606761.jpg
وأوضحت في مقابلة مع "سبوتنيك"- تنشر لاحقا- أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن "اليوم التالي" للحرب يجب أن يستند إلى السيادة الفلسطينية الكاملة.وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة الفلسطينية تمتلك هيكلا إداريا قائما بالفعل في القطاع، يضم موظفين في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء، مؤكدة جاهزيتهم لاستلام المهام فور توفر الأمان اللازم لعمل الطواقم بحرية.ولفتت إلى أن أي مجموعات عمل مستقبلية، سواء من "التكنوقراط" أو غيرهم، يجب أن تعمل بالتنسيق الوثيق مع السلطة الفلسطينية لضمان وحدة القوانين والأنظمة بين الضفة وغزة، قائلة: "كل شيء يجب أن يعود للأساس، والسلطة هي المرجع الأساسي".ودعت المجتمع الدولي والوسطاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إلى الضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاق، والانتقال للمرحلة الثانية التي تتضمن إعادة الإعمار الشامل، مؤكدة أن المرحلة الأولى لم يتحقق منها فعليا سوى تسليم المحتجزين بسبب التعنت الإسرائيلي.وشددت على ضرورة رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخططات الاستيطانية التي وضعها نتنياهو على أجندة لقائه، مطالبة ترامب بدفع إسرائيل لتنفيذ اتفاقية شرم الشيخ ووقف الاستيطان.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20251229/حماس-نثق-بقدرة-ترامب-على-إرساء-السلام-في-غزة-والمنطقة-1108688650.html
https://sarabic.ae/20251229/الدفاع-المدني-في-غزة-وفاة-25-فلسطينيا-بينهم-6-أطفال-من-البرد-القارس-1108686773.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1d/1108699592_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1318b6be2793b866e62db4b978b2be07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري
وزيرة الخارجية الفلسطينية لـ"سبوتنيك": السلطة المرجع الأساسي لإدارة قطاع غزة
15:41 GMT 29.12.2025 (تم التحديث: 16:11 GMT 29.12.2025)
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكدت الدكتورة فارسين أغابيكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، أن السلطة الفلسطينية، باعتبارها الذراع العملي لمنظمة التحرير، هي الجهة الطبيعية والشرعية لتولي زمام الأمور في قطاع غزة إداريا وقانونيا وسياسيا.
وأوضحت في مقابلة مع "سبوتنيك
"- تنشر لاحقا- أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن "اليوم التالي" للحرب يجب أن يستند إلى السيادة الفلسطينية الكاملة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة الفلسطينية تمتلك هيكلا إداريا قائما بالفعل في القطاع، يضم موظفين في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء، مؤكدة جاهزيتهم لاستلام المهام فور توفر الأمان اللازم لعمل الطواقم بحرية.
ولفتت إلى أن أي مجموعات عمل مستقبلية، سواء من "التكنوقراط" أو غيرهم، يجب أن تعمل بالتنسيق الوثيق مع السلطة الفلسطينية لضمان وحدة القوانين والأنظمة بين الضفة وغزة، قائلة: "كل شيء يجب أن يعود للأساس، والسلطة هي المرجع الأساسي".
وفي سياق التطورات الميدانية، حذرت الوزيرة من الخطط الإسرائيلية الرامية لتثبيت ما يسمى بـ "الخط الأصفر" أو بناء مستوطنات داخل القطاع، واصفة هذه التحركات بأنها "مخالفة صارخة للقانون الدولي" ولن تقبل بها القيادة الفلسطينية أو الدول الموقعة على اتفاق شرم الشيخ.
ودعت المجتمع الدولي والوسطاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إلى الضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاق، والانتقال للمرحلة الثانية التي تتضمن إعادة الإعمار الشامل، مؤكدة أن المرحلة الأولى لم يتحقق منها فعليا سوى تسليم المحتجزين بسبب التعنت الإسرائيلي.
وشددت على ضرورة رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخططات الاستيطانية التي وضعها نتنياهو على أجندة لقائه، مطالبة ترامب بدفع إسرائيل لتنفيذ اتفاقية شرم الشيخ ووقف الاستيطان.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب
، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.