"دي في إل - 10"... بندقية قنص روسية خفيفة
"دي في إل - 10"... بندقية قنص روسية خفيفة
تصنف "دي في إل - 10" ضمن بنادق القنص الخفيفة التي يمكنها إصابة أهدافها بدقة عالية خاصة في حروب المدن ما يجعلها اختيارا مثاليا للقوات الخاصة خلال تنفيذ مهام ضد...
تصنف "دي في إل - 10" ضمن بنادق القنص الخفيفة التي يمكنها إصابة أهدافها بدقة عالية خاصة في حروب المدن ما يجعلها اختيارا مثاليا للقوات الخاصة خلال تنفيذ مهام ضد قوات معادية تكون على مسافات قريبة.