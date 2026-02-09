عربي
العرض العالمي الأول لناقلة الجنود الروسية المدرعة "بي تي أر 22" في معرض الدفاع بالرياض... فيديو
العرض العالمي الأول لناقلة الجنود الروسية المدرعة "بي تي أر 22" في معرض الدفاع بالرياض... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "روس أوبورن إكسبورت" وهي جزء من مؤسسة "روستيخ" الحكومية، اليوم الاثنين، النقاب عن الناقلة الروسية التي تعرض للمرة الأولى في معرض الدفاع العالمي 2026... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
صممت ناقلة الجنود الروسية المدرعة الجديدة "بي تي أر 22" على أساس الخبرات القتالية المكتسبة لاستخدام المركبات المدرعة ذات العجلات.وتتميز ناقلة الجنود الروسية بتصميمها الجديد وبالحماية الباليستية المعززة بدرجة كبيرة وبمقاومة مطورة للانفجارات.وتقول شركة "روس أوبورن إكسبورت"، وهي جزء من مؤسسة روستيخ الحكومية، إن مدرعتها التي تعرض للمرة الأولى في معرض الدفاع العالمي 2026 في الرياض، يتم تجهيزها وفقا لاحتياجات عملائها، بالقسم القتالي المأهول من ناقلة الجنود المدرعة "BTR-82A"، أو بالوحدة القتالية الجديدة التي يتم التحكم فيها عن بعد "BALISTA" والمزودة بمدفع 2A42 من عيار 30 ملم، ما يوفر إمكانية اختيار سرعة النيران.ويقام معرض الدفاع العالمي 2026، وهو أحد أكبر المعارض الدولية للدفاع والأمن، في الفترة من 8 إلى 12 فبراير/ شباط في الرياض. ويجمع هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة الدفاع السعودية، كبرى الشركات المصنعة للأسلحة والمعدات العسكرية حول العالم.وافتتح وزير الدفاع السعودي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، أمس الأحد، النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي.ويعمل المعرض على تعزيز الجهود المبذولة لتوطين الإنفاق العسكري في السعودية، وفق مستهدفات "رؤية 2030"، إضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاسغتراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.
العرض العالمي الأول لناقلة الجنود الروسية المدرعة "بي تي أر 22" في معرض الدفاع بالرياض... فيديو

12:49 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 13:26 GMT 09.02.2026)
© Sputnik . WAEL MAGDIناقلة الجنود الروسية المدرعة الجديدة "بي تي أر 22"
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كشفت شركة "روس أوبورن إكسبورت" وهي جزء من مؤسسة "روستيخ" الحكومية، اليوم الاثنين، النقاب عن الناقلة الروسية التي تعرض للمرة الأولى في معرض الدفاع العالمي 2026 المقام في العاصمة السعودية الرياض.
صممت ناقلة الجنود الروسية المدرعة الجديدة "بي تي أر 22" على أساس الخبرات القتالية المكتسبة لاستخدام المركبات المدرعة ذات العجلات.
مؤسسة روستيخ الروسية تعرض لأول مرة راجمة الصواريخ سارما في معرض الدفاع الدولي بالرياض، 9 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
تعرضها "روستيخ" للمرة الأولى.. "سارما" راجمة صواريخ روسية بمواصفات فريدة.. فيديو
11:36 GMT
وتتميز ناقلة الجنود الروسية بتصميمها الجديد وبالحماية الباليستية المعززة بدرجة كبيرة وبمقاومة مطورة للانفجارات.
وتقول شركة "روس أوبورن إكسبورت"، وهي جزء من مؤسسة روستيخ الحكومية، إن مدرعتها التي تعرض للمرة الأولى في معرض الدفاع العالمي 2026 في الرياض، يتم تجهيزها وفقا لاحتياجات عملائها، بالقسم القتالي المأهول من ناقلة الجنود المدرعة "BTR-82A"، أو بالوحدة القتالية الجديدة التي يتم التحكم فيها عن بعد "BALISTA" والمزودة بمدفع 2A42 من عيار 30 ملم، ما يوفر إمكانية اختيار سرعة النيران.
ويقام معرض الدفاع العالمي 2026، وهو أحد أكبر المعارض الدولية للدفاع والأمن، في الفترة من 8 إلى 12 فبراير/ شباط في الرياض. ويجمع هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة الدفاع السعودية، كبرى الشركات المصنعة للأسلحة والمعدات العسكرية حول العالم.
وافتتح وزير الدفاع السعودي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، أمس الأحد، النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي.
ويعمل المعرض على تعزيز الجهود المبذولة لتوطين الإنفاق العسكري في السعودية، وفق مستهدفات "رؤية 2030"، إضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاسغتراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.
