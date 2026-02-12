عراقجي: نسعى لدبلوماسية عادلة ومتوازنة بشأن البرنامج النووي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
أمساليوم
بث مباشر
عراقجي: نسعى لدبلوماسية عادلة ومتوازنة بشأن البرنامج النووي
عراقجي: نسعى لدبلوماسية عادلة ومتوازنة بشأن البرنامج النووي
أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، عن أمله في تحقيق نتائج مرضية للجمهورية الإسلامية في الحوار حول الصفقة النووية مع الولايات المتحدة. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T01:59+0000
2026-02-12T01:59+0000
عباس عراقجي
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110035131_0:27:1097:644_1920x0_80_0_0_a500616dc93d4cc398483f25c4bea0fd.jpg
وكتب عراقجي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "آمل بصدق أن يكون العام القادم عام السلام والهدوء، حيث يسود الحوار على الحرب. نحن نفضّل الدبلوماسية، والاتفاق على برنامج نووي سلمي لإيران قابل للتحقيق، ولكن فقط إذا كان عادلًا ومتوازنًا"، مهنئًا إيران بالذكرى الـ47 للثورة الإسلامية.وأضاف عراقجي أن إيران لن تتراجع عن الدفاع عن سيادتها، "مهما كان الثمن".وجرت في العاصمة العمانية مسقط، في 6 فبراير/شباط مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار ترامب إلى أنها سارت بشكل جيد وستستمر. وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في 8 فبراير/شباط أن إيران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
https://sarabic.ae/20260211/عراقجي-إيران-تعتبر-روسيا-صديقا-وشريكا-استراتيجيا-1110240933.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، عن أمله في تحقيق نتائج مرضية للجمهورية الإسلامية في الحوار حول الصفقة النووية مع الولايات المتحدة.
وكتب عراقجي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "آمل بصدق أن يكون العام القادم عام السلام والهدوء، حيث يسود الحوار على الحرب. نحن نفضّل الدبلوماسية، والاتفاق على برنامج نووي سلمي لإيران قابل للتحقيق، ولكن فقط إذا كان عادلًا ومتوازنًا"، مهنئًا إيران بالذكرى الـ47 للثورة الإسلامية.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
عراقجي: إيران تعتبر روسيا صديقا وشريكا استراتيجيا
أمس, 08:32 GMT
وأضاف عراقجي أن إيران لن تتراجع عن الدفاع عن سيادتها، "مهما كان الثمن".
وجرت في العاصمة العمانية مسقط، في 6 فبراير/شباط مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار ترامب إلى أنها سارت بشكل جيد وستستمر.
وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في 8 فبراير/شباط أن إيران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب.
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
