عراقجي: نسعى لدبلوماسية عادلة ومتوازنة بشأن البرنامج النووي

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، عن أمله في تحقيق نتائج مرضية للجمهورية الإسلامية في الحوار حول الصفقة النووية مع الولايات المتحدة. 12.02.2026, سبوتنيك عربي

وكتب عراقجي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "آمل بصدق أن يكون العام القادم عام السلام والهدوء، حيث يسود الحوار على الحرب. نحن نفضّل الدبلوماسية، والاتفاق على برنامج نووي سلمي لإيران قابل للتحقيق، ولكن فقط إذا كان عادلًا ومتوازنًا"، مهنئًا إيران بالذكرى الـ47 للثورة الإسلامية.وأضاف عراقجي أن إيران لن تتراجع عن الدفاع عن سيادتها، "مهما كان الثمن".وجرت في العاصمة العمانية مسقط، في 6 فبراير/شباط مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار ترامب إلى أنها سارت بشكل جيد وستستمر. وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في 8 فبراير/شباط أن إيران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.

