مخاوف أممية من "تغيير التركيبة السكانية" للأراضي الفلسطينية

مخاوف أممية من "تغيير التركيبة السكانية" للأراضي الفلسطينية

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من تداعيات القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بشأن توسيع مصادرة الأراضي في الضفة... 12.02.2026, سبوتنيك عربي

ونقل موقع "أخبار الأمم المتحدة" عن تورك، قوله إن "هذه الإجراءات ستؤدي إلى تغيير القوانين بما يسمح للسلطات والأفراد الإسرائيليين بتملك الأراضي في تلك المناطق". وأكد أن "تنفيذ هذه القرارات سيؤدي إلى تسريع تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسرًا، وإنشاء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، فضلًا عن زيادة حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية وتقييد تمتعهم بحقوق الإنسان الأخرى". وفي وقت سابق، أدان عدد من الدول وممثلو الأمم المتحدة والسلطات الفلسطينية، خطط إسرائيل لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية وصولًا إلى نهر الأردن.جاءت هذه القرارات، التي قدمها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في توقيت حساس سبق زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، والتي تم تقديم موعدها لمناقشة مفاوضات أمريكا مع إيران، وسط مخاوف إسرائيلية من تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن "الخطوط الحمراء" السابقة.

