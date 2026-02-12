https://sarabic.ae/20260212/موسكو-القوى-الخارجية-تسعى-إلى-تفاقم-أزمة-الطاقة-في-كوبا-1110282661.html
زاخاروفا: القوى الخارجية تسعى إلى تفاقم أزمة الطاقة في كوبا
زاخاروفا: القوى الخارجية تسعى إلى تفاقم أزمة الطاقة في كوبا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن القوى الخارجية تسعى إلى تفاقم أزمة الطاقة في جزيرة كوبا. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
وأضافت أن القوى الخارجية تعمل على إثارة غضب المواطنين.وقالت: "نعتقد أن خطوات القوى الخارجية، بما في ذلك وقف حركة الطيران، تهدف إلى إثارة غضب المواطنين والمقيمين الأجانب.وأوضحت أن شركات الطيران الروسية تواجه الصعوبات في ظل الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الولايات المتحدة، بما فيها فرض الحصار على إمدادات وقود الطائرات".وكشفت ماريا زاخاروفا أن وزارة الخارجية الروسية، والسفارة الروسية في هافانا، هما على تواصل دائم ومكثف مع السلطات الكوبية وطائرات النقل وشركات السياحة.
زاخاروفا: القوى الخارجية تسعى إلى تفاقم أزمة الطاقة في كوبا
09:46 GMT 12.02.2026 (تم التحديث: 09:51 GMT 12.02.2026)
