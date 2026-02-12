عربي
روسيا تحذر: القطب الشمالي يتحول لـ"ساحة مواجهة"
روسيا تحذر: القطب الشمالي يتحول لـ"ساحة مواجهة"
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، الخميس، إن جميع أدوات التعاون السلمي بشأن القطب الشمالي تُدمَّر بشكل متعمد، وإن عمل مجلس القطب الشمالي مُعطَّل...
وقال غروشكو لصحيفة "إزفيستيا" الروسية:"يتم تدمير جميع أدوات التعاون السلمي بشكل متعمد، وقد تم عملياً تعطيل عمل مجلس القطب الشمالي، الذي كان المنصة الدولية الرئيسية لإدارة الوضع في القطب الشمالي ولتعزيز التعاون. وفي هذه المنطقة، يُعدّ التعاون الدولي مطلوباً أكثر من أي وقت مضى".وفي حديثه للصحيفة، شدد على أن كل ذلك تم تدميره بشكل متعمد من قبل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بهدف شيطنة روسيا وعسكرة المنطقة، وأن القطب الشمالي أصبح ساحة لمواجهتهما ليس فقط مع روسيا، بل أيضاً مع الصين.
روسيا تحذر: القطب الشمالي يتحول لـ"ساحة مواجهة"

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، الخميس، إن جميع أدوات التعاون السلمي بشأن القطب الشمالي تُدمَّر بشكل متعمد، وإن عمل مجلس القطب الشمالي مُعطَّل فعلياً.
وقال غروشكو لصحيفة "إزفيستيا" الروسية:"يتم تدمير جميع أدوات التعاون السلمي بشكل متعمد، وقد تم عملياً تعطيل عمل مجلس القطب الشمالي، الذي كان المنصة الدولية الرئيسية لإدارة الوضع في القطب الشمالي ولتعزيز التعاون. وفي هذه المنطقة، يُعدّ التعاون الدولي مطلوباً أكثر من أي وقت مضى".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
الخارجية: مناورات الناتو تزداد حدة في القطب الشمالي وموسكو ستدافع عن مصالحها بحزم
4 فبراير, 02:29 GMT
وفي حديثه للصحيفة، شدد على أن كل ذلك تم تدميره بشكل متعمد من قبل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بهدف شيطنة روسيا وعسكرة المنطقة، وأن القطب الشمالي أصبح ساحة لمواجهتهما ليس فقط مع روسيا، بل أيضاً مع الصين.
