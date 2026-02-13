https://sarabic.ae/20260213/إعلام-الألمانيون-يريدون-من-ميرتس-الاتصال-ببوتين-1110313834.html

إعلام: الألمانيون يريدون من ميرتس الاتصال ببوتين

إعلام: الألمانيون يريدون من ميرتس الاتصال ببوتين

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير ألمانية، نقلًا عن استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوجوف"، أن غالبية الألمانيين يؤيدون التواصل المباشر بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الروسي... 13.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-13T04:50+0000

2026-02-13T04:50+0000

2026-02-13T04:50+0000

روسيا

أخبار ألمانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1e/1100052730_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_c8073bc75c3c481532b9e46561265193.jpg

وقالت التقارير: "أعرب غالبية الألمانيين عن دعمهم للمفاوضات المباشرة بين المستشار فريدريش ميرتس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا".وأضاف موقع "تي- أونلاين" الإخباري الألماني: "يحظى هذا الدعم بقوة خاصة بين ناخبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي . ووفقاً لاستطلاع رأي، فإن 64% من ناخبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، يؤيدون المفاوضات المباشرة بين ميرتس وبوتين".وصرح المتحدث الصحفي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، لم يحاولا الاتصال مباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، رفض ميرتس دعوات من ممثلي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، العضو في الائتلاف الحاكم، لإجراء محادثات مباشرة مع موسكو بشأن أوكرانيا. وفي الوقت ذاته، أشار إلى أنه "يتابع عن كثب" المفاوضات الجارية لحل النزاع في أوكرانيا، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق سريع.إعلام ألماني: المقربون لميرتس قلقون من الإشاعات عن ترشح ميركل للرئاسةإعلام: تصريحات كالاس تثبت صحة موقف الأمريكيين والروس باستبعاد أوروبا من المفاوضات

https://sarabic.ae/20260212/الكرملين-نهج-بعض-الأوروبيين-في-قطع-جميع-الاتصالات-مع-روسيا-قصر-نظر-1110283238.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار ألمانيا