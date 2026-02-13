إعلام: الألمانيون يريدون من ميرتس الاتصال ببوتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
إعلام: الألمانيون يريدون من ميرتس الاتصال ببوتين
وقالت التقارير: "أعرب غالبية الألمانيين عن دعمهم للمفاوضات المباشرة بين المستشار فريدريش ميرتس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا".وأضاف موقع "تي- أونلاين" الإخباري الألماني: "يحظى هذا الدعم بقوة خاصة بين ناخبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي . ووفقاً لاستطلاع رأي، فإن 64% من ناخبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، يؤيدون المفاوضات المباشرة بين ميرتس وبوتين".وصرح المتحدث الصحفي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، لم يحاولا الاتصال مباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، رفض ميرتس دعوات من ممثلي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، العضو في الائتلاف الحاكم، لإجراء محادثات مباشرة مع موسكو بشأن أوكرانيا. وفي الوقت ذاته، أشار إلى أنه "يتابع عن كثب" المفاوضات الجارية لحل النزاع في أوكرانيا، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق سريع.إعلام ألماني: المقربون لميرتس قلقون من الإشاعات عن ترشح ميركل للرئاسةإعلام: تصريحات كالاس تثبت صحة موقف الأمريكيين والروس باستبعاد أوروبا من المفاوضات
أفادت تقارير ألمانية، نقلًا عن استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوجوف"، أن غالبية الألمانيين يؤيدون التواصل المباشر بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا.
وقالت التقارير: "أعرب غالبية الألمانيين عن دعمهم للمفاوضات المباشرة بين المستشار فريدريش ميرتس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وبحسب الاستطلاع، أيّد 58% من المشاركين فكرة استئناف الحوار بين ميرتس وبوتين، بينما عارضها 26%، وامتنع الباقون عن الإجابة.

وأضاف موقع "تي- أونلاين" الإخباري الألماني: "يحظى هذا الدعم بقوة خاصة بين ناخبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي . ووفقاً لاستطلاع رأي، فإن 64% من ناخبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، يؤيدون المفاوضات المباشرة بين ميرتس وبوتين".
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
الكرملين: نهج بعض الأوروبيين في قطع جميع الاتصالات مع روسيا يعتبر "قصر نظر سياسي"
أمس, 10:25 GMT
وصرح المتحدث الصحفي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، لم يحاولا الاتصال مباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أكد أن "بوتين لم يرفض الاتصالات المباشرة مع أوروبا، وإذا لزم الأمر ورغبت أوروبا في ذلك، فيمكن الاتصال به".

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، رفض ميرتس دعوات من ممثلي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، العضو في الائتلاف الحاكم، لإجراء محادثات مباشرة مع موسكو بشأن أوكرانيا. وفي الوقت ذاته، أشار إلى أنه "يتابع عن كثب" المفاوضات الجارية لحل النزاع في أوكرانيا، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق سريع.
إعلام ألماني: المقربون لميرتس قلقون من الإشاعات عن ترشح ميركل للرئاسة
إعلام: تصريحات كالاس تثبت صحة موقف الأمريكيين والروس باستبعاد أوروبا من المفاوضات
