الكرملين: نهج بعض الأوروبيين في قطع جميع الاتصالات مع روسيا يعتبر "قصر نظر سياسي"

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "نهج بعض الأوروبيين في قطع جميع الاتصالات مع روسيا هو "قصر نظر سياسي"". 12.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين: "بدأ بعضهم يقول بشكل متزايد إنه مهما كانت الظروف، يجب أن نبدأ الحوار مع الروس، وهذا يتوافق مع نهجنا، بينما لا يزال آخرون متمسكين بالنهج السابق، وهو نهج قصير النظر وغير منطقي تمامًا، ويدعو إلى قطع جميع الاتصالات وعدم استئنافها تحت أي ظرف من الظروف. هذا جهل سياسي وقصر نظر سياسي، لا أكثر".وردًا على سؤال حول ما إذا كان رد فعل زيلينسكي متوقعا(رفضه القدوم إلى موسكو لإجراء محادثات)، وما إذا كانت شروط روسيا لعقد اجتماع محتمل في موسكو لا تزال سارية، أوضح: "نعم، هذا هو موقف بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، وهو معروف للجميع، زيلينسكي قد صرّح بذلك عدة مرات، لذا لا جديد في الأمر".وحول التواصل مع أوروبا، أشار إلى أنه "لا يحاول ميرتس ولا ماكرون التواصل مع روسيا، ولا حاجة لذلك، إذا رغبوا في ذلك، يمكنهم ببساطة الاتصال بالرئيس بوتين، ولم يرفض بوتين قط التواصل المباشر".وفيما يتعلق بالجولة المقبلة من المحادثات بشأن أوكرانيا، وبمكانها وتاريخها، قال: "هناك تفاهم مبدئي، وسنُطلعكم على آخر المستجدات. وكما ذكرنا، نتوقع انعقاد الجولة الثانية قريبًا. أو بالأحرى، ستكون هذه الجولة الثالثة؛ ستعقد الجولة المقبلة قريبًا. وسنبلغكم أيضًا بمكان انعقادها".وفيما يتعلق بإمدادات النفط إلى كوبا وما إذا كان الكرملين يخشى تصعيدا في أعقاب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الدول المتعاونة مع كوبا في مجال إمدادات النفط، أوضح: "لا نرغب في أي تصعيد، ولكن من جهة أخرى، لا يوجد لدينا حجم تبادل تجاري كبير في الوقت الراهن".وأكد أنه "من المستحيل مناقشة هذه القضايا علنًا في هذا الوقت لأسباب واضحة".الكرملين: لم نناقش عمل مجموعة "العشرين" مع الولايات المتحدة الكرملين: روسيا هي أكثر بلد تقدما في مجال الطاقة النووية

