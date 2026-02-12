https://sarabic.ae/20260212/الكرملين-نهج-بعض-الأوروبيين-في-قطع-جميع-الاتصالات-مع-روسيا-قصر-نظر-1110283238.html
الكرملين: نهج بعض الأوروبيين في قطع جميع الاتصالات مع روسيا يعتبر "قصر نظر سياسي"
الكرملين: نهج بعض الأوروبيين في قطع جميع الاتصالات مع روسيا يعتبر "قصر نظر سياسي"
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "نهج بعض الأوروبيين في قطع جميع الاتصالات مع روسيا هو "قصر نظر سياسي"". 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T10:25+0000
2026-02-12T10:25+0000
2026-02-12T11:15+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "بدأ بعضهم يقول بشكل متزايد إنه مهما كانت الظروف، يجب أن نبدأ الحوار مع الروس، وهذا يتوافق مع نهجنا، بينما لا يزال آخرون متمسكين بالنهج السابق، وهو نهج قصير النظر وغير منطقي تمامًا، ويدعو إلى قطع جميع الاتصالات وعدم استئنافها تحت أي ظرف من الظروف. هذا جهل سياسي وقصر نظر سياسي، لا أكثر".وردًا على سؤال حول ما إذا كان رد فعل زيلينسكي متوقعا(رفضه القدوم إلى موسكو لإجراء محادثات)، وما إذا كانت شروط روسيا لعقد اجتماع محتمل في موسكو لا تزال سارية، أوضح: "نعم، هذا هو موقف بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، وهو معروف للجميع، زيلينسكي قد صرّح بذلك عدة مرات، لذا لا جديد في الأمر".وحول التواصل مع أوروبا، أشار إلى أنه "لا يحاول ميرتس ولا ماكرون التواصل مع روسيا، ولا حاجة لذلك، إذا رغبوا في ذلك، يمكنهم ببساطة الاتصال بالرئيس بوتين، ولم يرفض بوتين قط التواصل المباشر".وفيما يتعلق بالجولة المقبلة من المحادثات بشأن أوكرانيا، وبمكانها وتاريخها، قال: "هناك تفاهم مبدئي، وسنُطلعكم على آخر المستجدات. وكما ذكرنا، نتوقع انعقاد الجولة الثانية قريبًا. أو بالأحرى، ستكون هذه الجولة الثالثة؛ ستعقد الجولة المقبلة قريبًا. وسنبلغكم أيضًا بمكان انعقادها".وفيما يتعلق بإمدادات النفط إلى كوبا وما إذا كان الكرملين يخشى تصعيدا في أعقاب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الدول المتعاونة مع كوبا في مجال إمدادات النفط، أوضح: "لا نرغب في أي تصعيد، ولكن من جهة أخرى، لا يوجد لدينا حجم تبادل تجاري كبير في الوقت الراهن".وأكد أنه "من المستحيل مناقشة هذه القضايا علنًا في هذا الوقت لأسباب واضحة".الكرملين: لم نناقش عمل مجموعة "العشرين" مع الولايات المتحدة الكرملين: روسيا هي أكثر بلد تقدما في مجال الطاقة النووية
https://sarabic.ae/20260211/الكرملين-من-السابق-لأوانه-مناقشة-التقارير-المزعومة-حول-إجراء-انتخابات-في-أوكرانيا-1110243344.html
https://sarabic.ae/20251217/بيسكوف-روسيا-تتوقع-من-الولايات-المتحدة-إبلاغها-بنتائج-عملها-مع-أوكرانيا-والاتحاد-الأوروبي-1108264631.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الكرملين: نهج بعض الأوروبيين في قطع جميع الاتصالات مع روسيا يعتبر "قصر نظر سياسي"
10:25 GMT 12.02.2026 (تم التحديث: 11:15 GMT 12.02.2026)
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "نهج بعض الأوروبيين في قطع جميع الاتصالات مع روسيا هو "قصر نظر سياسي"".
وقال بيسكوف للصحفيين: "بدأ بعضهم يقول بشكل متزايد إنه مهما كانت الظروف، يجب أن نبدأ الحوار مع الروس، وهذا يتوافق مع نهجنا، بينما لا يزال آخرون متمسكين بالنهج السابق، وهو نهج قصير النظر وغير منطقي تمامًا، ويدعو إلى قطع جميع الاتصالات وعدم استئنافها تحت أي ظرف من الظروف. هذا جهل سياسي وقصر نظر سياسي، لا أكثر".
وأضاف: "تشكّل معسكران في أوروبا. يقول بعضهم بشكل متزايد إنه مهما كانت الظروف، علينا أن نبدأ الحوار مع الروس، وهذا يتوافق مع نهجنا".
وردًا على سؤال حول ما إذا كان رد فعل زيلينسكي متوقعا(رفضه القدوم إلى موسكو لإجراء محادثات)، وما إذا كانت شروط روسيا لعقد اجتماع محتمل في موسكو لا تزال سارية، أوضح: "نعم، هذا هو موقف بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، وهو معروف للجميع، زيلينسكي قد صرّح بذلك عدة مرات، لذا لا جديد في الأمر".
وحول التواصل مع أوروبا، أشار إلى أنه "لا يحاول ميرتس ولا ماكرون التواصل مع روسيا، ولا حاجة لذلك، إذا رغبوا في ذلك، يمكنهم ببساطة الاتصال بالرئيس بوتين، ولم يرفض بوتين قط التواصل المباشر".
وأكد بيسكوف أن الخلافات مع أوروبا لا يمكن حلها إلا بالحوار، مشيرًا إلى أنه "لطالما أكّد الرئيس بوتين على تفضيل التواصل (مع أوروبا) حتى في ظلّ الخلافات الحادة، لأن هذه الخلافات لا يمكن حلّها إلا بالحوار".
وفيما يتعلق بالجولة المقبلة من المحادثات بشأن أوكرانيا، وبمكانها وتاريخها، قال: "هناك تفاهم مبدئي، وسنُطلعكم على آخر المستجدات. وكما ذكرنا، نتوقع انعقاد الجولة الثانية قريبًا. أو بالأحرى، ستكون هذه الجولة الثالثة؛ ستعقد الجولة المقبلة قريبًا. وسنبلغكم أيضًا بمكان انعقادها".
17 ديسمبر 2025, 10:35 GMT
وفيما يتعلق بإمدادات النفط إلى كوبا وما إذا كان الكرملين يخشى تصعيدا في أعقاب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الدول المتعاونة مع كوبا في مجال إمدادات النفط، أوضح: "لا نرغب في أي تصعيد، ولكن من جهة أخرى، لا يوجد لدينا حجم تبادل تجاري كبير في الوقت الراهن".
وتابع: "نجري محادثات على مستويات مختلفة طوال الأيام الماضية، روسيا على اتصال مع كوبا ونناقش خيارات مساعدة البلاد في ظل أزمة الوقود".
وأكد أنه "من المستحيل مناقشة هذه القضايا علنًا في هذا الوقت لأسباب واضحة".