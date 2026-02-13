https://sarabic.ae/20260213/الدفاع-المدني-في-غزة-8-آلاف-جثة-ما-تزال-مفقودة-تحت-الأنقاض--1110316344.html
الدفاع المدني في غزة: 8 آلاف جثة ما تزال مفقودة تحت الأنقاض
الدفاع المدني في غزة: 8 آلاف جثة ما تزال مفقودة تحت الأنقاض
سبوتنيك عربي
قدّرت قوات الدفاع المدني في قطاع غزة أن "نحو 8 آلاف جثة لا تزال تحت الركام، وأن 3 آلاف في عداد المفقودين، بينما تجاوزت حصيلة عدد القتلى المعلنة 72 ألفا، بعد... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T07:09+0000
2026-02-13T07:09+0000
2026-02-13T07:09+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082141623_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc68087455a948d3967392ba061d442c.jpg
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل: "عمليات البحث والانتشال التي يجريها الفريق تواجه صعوبات كبيرة، مع اختفاء وتحلل جثامين مئات المواطنين أثناء محاولات الوصول إلى المناطق المتضررة".وأوضح أن "الظروف الميدانية الصعبة، تزيد من صعوبة عمليات التعرف على الجثامين وانتشالها بشكل آمن"، مطالبًا بالمزيد من الدعم الدولي لتسريع جهود الإنقاذ والمساعدة الإنسانية.وتُعيق القيود الإسرائيلية إدخال المعدات الثقيلة إلى القطاع المدمر، عملياتِ الإنقاذ، وأيضًا غياب منظومة متكاملة للتعرف على هوية الرفات بالحمض النووي.وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم أمس الأربعاء، أن "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بداية الحرب على القطاع، وصل إلى 72,045 قتيلا و171,686 مصابًا".المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: مقتل أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني منذ بدء الحرب"زاد العزة"... الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة
https://sarabic.ae/20260212/الأمم-المتحدة-تبدأ-إزالة-مئات-آلاف-الأطنان-من-النفايات-في-غزة-1110283075.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082141623_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_15490861b492867a305dc6d6c9c41ac8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي
الدفاع المدني في غزة: 8 آلاف جثة ما تزال مفقودة تحت الأنقاض
قدّرت قوات الدفاع المدني في قطاع غزة أن "نحو 8 آلاف جثة لا تزال تحت الركام، وأن 3 آلاف في عداد المفقودين، بينما تجاوزت حصيلة عدد القتلى المعلنة 72 ألفا، بعد انتشال أكثر من 700 جثة، مؤخرا".
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل: "عمليات البحث والانتشال التي يجريها الفريق تواجه صعوبات كبيرة، مع اختفاء وتحلل جثامين مئات المواطنين أثناء محاولات الوصول إلى المناطق المتضررة".
وأشار بصل، لوسائل إعلام عربية، إلى أن "أكثر من 3 آلاف شخص ما زالوا مفقودين، ولا يُعرف ما إذا كانوا أحياءً أو قتلى أو محتجزين، بينما لا تزال نحو 8 آلاف جثمان تحت الأنقاض بعد عمليات الانتشال المستمرة، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية في القطاع".
وأوضح أن "الظروف الميدانية الصعبة، تزيد من صعوبة عمليات التعرف على الجثامين وانتشالها بشكل آمن"، مطالبًا بالمزيد من الدعم الدولي لتسريع جهود الإنقاذ والمساعدة الإنسانية.
وتُعيق القيود الإسرائيلية إدخال المعدات الثقيلة إلى القطاع المدمر، عملياتِ الإنقاذ، وأيضًا غياب منظومة متكاملة للتعرف على هوية الرفات بالحمض النووي.
وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم أمس الأربعاء، أن "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بداية الحرب على القطاع، وصل إلى 72,045 قتيلا و171,686 مصابًا".