https://sarabic.ae/20260213/الدفاع-المدني-في-غزة-8-آلاف-جثة-ما-تزال-مفقودة-تحت-الأنقاض--1110316344.html

الدفاع المدني في غزة: 8 آلاف جثة ما تزال مفقودة تحت الأنقاض

الدفاع المدني في غزة: 8 آلاف جثة ما تزال مفقودة تحت الأنقاض

سبوتنيك عربي

قدّرت قوات الدفاع المدني في قطاع غزة أن "نحو 8 آلاف جثة لا تزال تحت الركام، وأن 3 آلاف في عداد المفقودين، بينما تجاوزت حصيلة عدد القتلى المعلنة 72 ألفا، بعد... 13.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-13T07:09+0000

2026-02-13T07:09+0000

2026-02-13T07:09+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082141623_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc68087455a948d3967392ba061d442c.jpg

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل: "عمليات البحث والانتشال التي يجريها الفريق تواجه صعوبات كبيرة، مع اختفاء وتحلل جثامين مئات المواطنين أثناء محاولات الوصول إلى المناطق المتضررة".وأوضح أن "الظروف الميدانية الصعبة، تزيد من صعوبة عمليات التعرف على الجثامين وانتشالها بشكل آمن"، مطالبًا بالمزيد من الدعم الدولي لتسريع جهود الإنقاذ والمساعدة الإنسانية.وتُعيق القيود الإسرائيلية إدخال المعدات الثقيلة إلى القطاع المدمر، عملياتِ الإنقاذ، وأيضًا غياب منظومة متكاملة للتعرف على هوية الرفات بالحمض النووي.وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم أمس الأربعاء، أن "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بداية الحرب على القطاع، وصل إلى 72,045 قتيلا و171,686 مصابًا".المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: مقتل أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني منذ بدء الحرب"زاد العزة"... الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة

https://sarabic.ae/20260212/الأمم-المتحدة-تبدأ-إزالة-مئات-آلاف-الأطنان-من-النفايات-في-غزة-1110283075.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي