https://sarabic.ae/20260213/بحضور-الملك-المغرب-يوقع-اتفاقية-لإنشاء-أحد-أكبر-مصانع-أنظمة-هبوط-الطائرات-في-العالم-1110343580.html

بحضور الملك.. المغرب يوقع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مصانع أنظمة هبوط الطائرات في العالم

بحضور الملك.. المغرب يوقع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مصانع أنظمة هبوط الطائرات في العالم

سبوتنيك عربي

ترأس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، وبحضور ولي العهد، الأمير مولاي الحسن، حفل تقديم وإطلاق مشروع إنشاء مصنع... 13.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-13T21:46+0000

2026-02-13T21:46+0000

2026-02-13T21:46+0000

أخبار المغرب اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110343332_0:9:1129:644_1920x0_80_0_0_46275c3b0fc3593c3550c7fa49b475c7.jpg

وبعد هذا المصنع من أكبر المراكز عالميا لتصنيع أنظمة هبوط الطائرات، وسيقام في قلب المنصة الصناعية المندمجة لمهن الطيران والفضاء "ميدبارك" بالنواصر، ما سيمكن المملكة من تطوير سلسلة صناعية متكاملة تشمل التصنيع الدقيق، التجميع عالي التقنية، الاختبارات، الاعتماد، والصيانة المتقدمة.ويستهدف المصنع، المخصص لطراز "إيرباص 320"، تطبيق أحدث المعايير الصناعية واستخدام آليات إنتاج حديثة، ما يعكس الرؤية الملكية للارتقاء بالقطاع الصناعي المغربي وجعله منصة تنافسية عالميا، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وخلال الحفل، تم عرض شريط مؤسساتي يبرز مسار المغرب نحو التحديث والابتكار الصناعي تحت قيادة الملك، مع التركيز على الموارد البشرية عالية التأهيل والبنيات التحتية الصناعية واللوجستية المتطورة التي أكسبت المملكة مكانة مرجعية في صناعة الطيران على المستوى الدولي.وأكد وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، أن المغرب، خلال عقدين فقط، نجح بفضل رؤية الملك محمد السادس في الارتقاء إلى منصة للطيران بمرجعية عالمية، مشيرا إلى أن مجموعة "سافران"، شريك المغرب لأكثر من ربع قرن، واكبت تطور صناعة الطيران الوطنية، وستعزز هذه الشراكة أكثر بفضل المصنع الجديد على مساحة تزيد عن 7 هكتارات.وأشار مزور إلى أن المصنع يمثل دليلا على تمكن المغرب من تكنولوجيا دقيقة ويتيح تطوير المواهب المغربية الشابة، حيث يعمل حوالي 25 ألف كفاءة عالمية ضمن سلاسل إنتاج صناعة الطيران الوطنية.من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة "سافران"، روس ماكينيس، أن المشروع يعد أحد أكبر المصانع عالميا لأنظمة هبوط الطائرات، وسيمكن المجموعة من مواكبة زيادة إنتاج طائرات "إيرباص A320" والتحضير للجيل القادم من الطائرات قصيرة ومتوسطة المدى، مع التركيز على نموذج صناعي مرن ومتكامل.وأضاف ماكينيس أن المصنع، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية أكثر من 280 مليون يورو، سيحدث 500 منصب شغل وسيعتمد بالكامل على الطاقة الخالية من الكربون، كما سيساهم في جذب موردين جدد للمنظومة الصناعية المغربية، مؤكداً أن المصنع يمثل شراكة استراتيجية حقيقية بين المغرب و"سافران"، وليس مجرد استثمار في البلاد.وختم الحفل بتوقيع بروتوكول إنشاء المصنع بحضور العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ووقعه كل من رياض مزور، وكريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وروس ماكينيس، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سافران".ويعكس هذا المشروع الرائد حضور مجموعة "سافران" القوي في المغرب منذ 25 عاماً، ويدعم التقدم النوعي لصناعة الطيران الوطنية، ويعزز مكانة المملكة كوجهة صناعية متميزة على الصعيد العالمي.

https://sarabic.ae/20250523/بشراكة-صينية-المغرب-يعزز-موقعه-الصناعي-في-شمال-أفريقيا-بمصنع-بطاريات-عملاق--1100887987.html

https://sarabic.ae/20250203/هل-ترتبط-صناعة-الطائرات-المسيرة-في-المغرب-بتوترات-المنطقةخبراء-يوضحون-1097435382.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار