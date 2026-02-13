بعد قرار الجزائر... "طيران الإمارات" تكشف موقفها وتلمح لموعد الرحلة الأخيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بعد قرار الجزائر... "طيران الإمارات" تكشف موقفها وتلمح لموعد الرحلة الأخيرة
بعد قرار الجزائر... "طيران الإمارات" تكشف موقفها وتلمح لموعد الرحلة الأخيرة
سبوتنيك عربي
أصدرت "طيران الإمارات"، اليوم الجمعة، بيانا بعد أن باشرت الجزائر الإجراءات الرسمية لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الجزائر
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
وأعلنت الشركة أن رحلاتها من وإلى الجزائر تسير حاليا بصورة طبيعية ووفق الجداول المعتمدة، دون أي تأثير على مستوى الخدمات، ودعت المسافرين أصحاب الحجوزات المقبلة إلى الالتزام بخطط سفرهم كما هي.وأوضحت الناقلة الإماراتية أنها ملتزمة بتنفيذ أي توجيهات تصدر عن الجهات الحكومية المختصة، مؤكدة أنها ستطلع عملاءها وموظفيها وشركاءها على أي مستجدات قد تطرأ، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".كما أشارت إلى أن الرحلة رقم "EK 757" المقررة في 3 فبراير/ شباط 2027، ستكون آخر رحلة مجدولة حالياً من الجزائر.وجددت شركة "طيران الإمارات" في بيانها اعتذارها عن أي إزعاج محتمل، داعية العملاء الذين قد تتأثر خططهم بعد هذا التاريخ إلى التواصل مع وكلاء الحجز للنظر في خيارات سفر بديلة.وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت أن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الجزائر "لا يترتب عليه أي تأثير فوري" على حركة الرحلات الجوية بين البلدين.جاء ذلك ردا على الإخطار الرسمي من الجزائر ببدء إجراءات إلغاء الاتفاقية الموقعة عام 2013، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).وأوضحت الهيئة أن الإجراء الجزائري يندرج ضمن الآليات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تظل سارية المفعول خلال المهلة القانونية المحددة، وتستمر العمليات الجوية بين الإمارات والجزائر بشكل طبيعي دون انقطاع.وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية، مع التعامل مع هذه المستجدات "بمسؤولية ومهنية، ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة".وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن السلطات الجزائرية بدأت الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة لإنهاء الاتفاقية الموقعة في أبو ظبي بتاريخ 13 مايو/أيار 2013، والمصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي صادر في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014.وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يتم وفقاً لأحكام المادة 22 من الاتفاقية ذاتها، التي تلزم الطرف الذي يرغب في الإلغاء بإخطار الطرف الآخر -أي الإمارات- عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.وفي الوقت ذاته، يتعين إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لاستكمال الإجراءات المطلوبة لدى المنظمة الدولية.ولم تكشف الوكالة الرسمية بعد عن الأسباب الدقيقة وراء هذا القرار.يشار إلى أن نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي قال، في سبتمبر(أيلول) من العام قبل الماضي، "إن العلاقات مع الإمارات في حالة من الجمود منذ فترة".واستبعد خرفي في حديثه مع"سبوتنيك"، "اتجاه العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات نحو القطيعة، نظرا لعديد من المؤشرات التي يمكن البناء عليها بأنها إيجابية، وليست سلبية، وفي مقدمتها تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة".وقال خرفي: "إن الخلافات بين الإمارات والجزائر ترتبط بعدد من الملفات منها الاستثمارات الإماراتية في عهد بوتفليقة، وهي محل خلاف في الوقت الراهن، لكن الجزائر اعتادت معالجة الأمور بالدبلوماسية الهادئة".
بعد قرار الجزائر... "طيران الإمارات" تكشف موقفها وتلمح لموعد الرحلة الأخيرة

14:41 GMT 13.02.2026
طيران الإمارات
طيران الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Adam Scheck
تابعنا عبر
أصدرت "طيران الإمارات"، اليوم الجمعة، بيانا بعد أن باشرت الجزائر الإجراءات الرسمية لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلنت الشركة أن رحلاتها من وإلى الجزائر تسير حاليا بصورة طبيعية ووفق الجداول المعتمدة، دون أي تأثير على مستوى الخدمات، ودعت المسافرين أصحاب الحجوزات المقبلة إلى الالتزام بخطط سفرهم كما هي.
وأوضحت الناقلة الإماراتية أنها ملتزمة بتنفيذ أي توجيهات تصدر عن الجهات الحكومية المختصة، مؤكدة أنها ستطلع عملاءها وموظفيها وشركاءها على أي مستجدات قد تطرأ، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".
كما أشارت إلى أن الرحلة رقم "EK 757" المقررة في 3 فبراير/ شباط 2027، ستكون آخر رحلة مجدولة حالياً من الجزائر.
وجددت شركة "طيران الإمارات" في بيانها اعتذارها عن أي إزعاج محتمل، داعية العملاء الذين قد تتأثر خططهم بعد هذا التاريخ إلى التواصل مع وكلاء الحجز للنظر في خيارات سفر بديلة.
طائرة إماراتية في معرض السعودية الدولي الأول للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
الإمارات ترد على إعلان الجزائر إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي
8 فبراير, 18:13 GMT
8 فبراير, 18:13 GMT
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت أن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الجزائر "لا يترتب عليه أي تأثير فوري" على حركة الرحلات الجوية بين البلدين.
جاء ذلك ردا على الإخطار الرسمي من الجزائر ببدء إجراءات إلغاء الاتفاقية الموقعة عام 2013، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وأوضحت الهيئة أن الإجراء الجزائري يندرج ضمن الآليات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تظل سارية المفعول خلال المهلة القانونية المحددة، وتستمر العمليات الجوية بين الإمارات والجزائر بشكل طبيعي دون انقطاع.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية، مع التعامل مع هذه المستجدات "بمسؤولية ومهنية، ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة".
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن السلطات الجزائرية بدأت الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة لإنهاء الاتفاقية الموقعة في أبو ظبي بتاريخ 13 مايو/أيار 2013، والمصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي صادر في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014.
وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يتم وفقاً لأحكام المادة 22 من الاتفاقية ذاتها، التي تلزم الطرف الذي يرغب في الإلغاء بإخطار الطرف الآخر -أي الإمارات- عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.
وفي الوقت ذاته، يتعين إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لاستكمال الإجراءات المطلوبة لدى المنظمة الدولية.
ولم تكشف الوكالة الرسمية بعد عن الأسباب الدقيقة وراء هذا القرار.
ملعب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
كأس العرب.. الإمارات تتأهل إلى نصف النهائي على حساب الجزائر
12 ديسمبر 2025, 20:48 GMT
12 ديسمبر 2025, 20:48 GMT
يشار إلى أن نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي قال، في سبتمبر(أيلول) من العام قبل الماضي، "إن العلاقات مع الإمارات في حالة من الجمود منذ فترة".
واستبعد خرفي في حديثه مع"سبوتنيك"، "اتجاه العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات نحو القطيعة، نظرا لعديد من المؤشرات التي يمكن البناء عليها بأنها إيجابية، وليست سلبية، وفي مقدمتها تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة".
وقال خرفي: "إن الخلافات بين الإمارات والجزائر ترتبط بعدد من الملفات منها الاستثمارات الإماراتية في عهد بوتفليقة، وهي محل خلاف في الوقت الراهن، لكن الجزائر اعتادت معالجة الأمور بالدبلوماسية الهادئة".
