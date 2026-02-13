https://sarabic.ae/20260213/بعد-قرار-الجزائر-طيران-الإمارات-تكشف-موقفها-وتلمح-لموعد-الرحلة-الأخيرة-1110330303.html

بعد قرار الجزائر... "طيران الإمارات" تكشف موقفها وتلمح لموعد الرحلة الأخيرة

بعد قرار الجزائر... "طيران الإمارات" تكشف موقفها وتلمح لموعد الرحلة الأخيرة

أصدرت "طيران الإمارات"، اليوم الجمعة، بيانا بعد أن باشرت الجزائر الإجراءات الرسمية لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. 13.02.2026, سبوتنيك عربي

وأعلنت الشركة أن رحلاتها من وإلى الجزائر تسير حاليا بصورة طبيعية ووفق الجداول المعتمدة، دون أي تأثير على مستوى الخدمات، ودعت المسافرين أصحاب الحجوزات المقبلة إلى الالتزام بخطط سفرهم كما هي.وأوضحت الناقلة الإماراتية أنها ملتزمة بتنفيذ أي توجيهات تصدر عن الجهات الحكومية المختصة، مؤكدة أنها ستطلع عملاءها وموظفيها وشركاءها على أي مستجدات قد تطرأ، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".كما أشارت إلى أن الرحلة رقم "EK 757" المقررة في 3 فبراير/ شباط 2027، ستكون آخر رحلة مجدولة حالياً من الجزائر.وجددت شركة "طيران الإمارات" في بيانها اعتذارها عن أي إزعاج محتمل، داعية العملاء الذين قد تتأثر خططهم بعد هذا التاريخ إلى التواصل مع وكلاء الحجز للنظر في خيارات سفر بديلة.وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت أن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الجزائر "لا يترتب عليه أي تأثير فوري" على حركة الرحلات الجوية بين البلدين.جاء ذلك ردا على الإخطار الرسمي من الجزائر ببدء إجراءات إلغاء الاتفاقية الموقعة عام 2013، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).وأوضحت الهيئة أن الإجراء الجزائري يندرج ضمن الآليات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تظل سارية المفعول خلال المهلة القانونية المحددة، وتستمر العمليات الجوية بين الإمارات والجزائر بشكل طبيعي دون انقطاع.وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية، مع التعامل مع هذه المستجدات "بمسؤولية ومهنية، ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة".وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن السلطات الجزائرية بدأت الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة لإنهاء الاتفاقية الموقعة في أبو ظبي بتاريخ 13 مايو/أيار 2013، والمصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي صادر في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014.وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يتم وفقاً لأحكام المادة 22 من الاتفاقية ذاتها، التي تلزم الطرف الذي يرغب في الإلغاء بإخطار الطرف الآخر -أي الإمارات- عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.وفي الوقت ذاته، يتعين إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لاستكمال الإجراءات المطلوبة لدى المنظمة الدولية.ولم تكشف الوكالة الرسمية بعد عن الأسباب الدقيقة وراء هذا القرار.يشار إلى أن نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي قال، في سبتمبر(أيلول) من العام قبل الماضي، "إن العلاقات مع الإمارات في حالة من الجمود منذ فترة".واستبعد خرفي في حديثه مع"سبوتنيك"، "اتجاه العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات نحو القطيعة، نظرا لعديد من المؤشرات التي يمكن البناء عليها بأنها إيجابية، وليست سلبية، وفي مقدمتها تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة".وقال خرفي: "إن الخلافات بين الإمارات والجزائر ترتبط بعدد من الملفات منها الاستثمارات الإماراتية في عهد بوتفليقة، وهي محل خلاف في الوقت الراهن، لكن الجزائر اعتادت معالجة الأمور بالدبلوماسية الهادئة".

