https://sarabic.ae/20260208/الإمارات-ترد-على-إعلان-الجزائر-إيقاف-اتفاقية-خدمات-النقل-الجوي--1110151282.html
الإمارات ترد على إعلان الجزائر إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي
الإمارات ترد على إعلان الجزائر إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي
سبوتنيك عربي
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، أن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الجزائر "لا يترتب عليه أي تأثير فوري"... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T18:13+0000
2026-02-08T18:13+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الجزائر
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103973/57/1039735737_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_e0932d4e20db7df619248cabfa245d1f.jpg
جاء ذلك ردًا على إخطار رسمي من الجزائر ببدء إجراءات إلغاء الاتفاقية الموقعة عام 2013، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام). وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية، مع التعامل مع هذه المستجدات "بمسؤولية ومهنية، ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة".وباشرت الجزائر، أمس السبت، الإجراءات الرسمية لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعود إلى عام 2013.وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يتم وفقاً لأحكام المادة 22 من الاتفاقية ذاتها، التي تلزم الطرف الذي يرغب في الإلغاء بإخطار الطرف الآخر -أي الإمارات- عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.وفي الوقت ذاته، يتعين إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لاستكمال الإجراءات المطلوبة لدى المنظمة الدولية.ولم تكشف الوكالة الرسمية بعد عن الأسباب الدقيقة وراء هذا القرار.واستبعد خرفي في حديثه مع "سبوتنيك"، "اتجاه العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات نحو القطيعة، نظرا لعديد من المؤشرات التي يمكن البناء عليها بأنها إيجابية، وليست سلبية، وفي مقدمتها تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة".وقال خرفي: "إن الخلافات بين الإمارات والجزائر ترتبط بعدد من الملفات منها الاستثمارات الإماراتية في عهد بوتفليقة، وهي محل خلاف في الوقت الراهن، لكن الجزائر اعتادت معالجة الأمور بالدبلوماسية الهادئة".
الإمارات ترد على إعلان الجزائر إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي

18:13 GMT 08.02.2026
© Sputnik . MOHAMED ALBAKHEETطائرة إماراتية في معرض السعودية الدولي الأول للطيران
طائرة إماراتية في معرض السعودية الدولي الأول للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Sputnik . MOHAMED ALBAKHEET
تابعنا عبر
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، أن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الجزائر "لا يترتب عليه أي تأثير فوري" على حركة الرحلات الجوية بين البلدين.
جاء ذلك ردًا على إخطار رسمي من الجزائر ببدء إجراءات إلغاء الاتفاقية الموقعة عام 2013، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
طائرة إماراتية في معرض السعودية الدولي الأول للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
إعلام رسمي: الجزائر تباشر الإجراءات لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات
أمس, 14:34 GMT
وأوضحت الهيئة أن الإجراء الجزائري يندرج ضمن الآليات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تظل سارية المفعول خلال المهلة القانونية المحددة، وتستمر العمليات الجوية بين الإمارات والجزائر بشكل طبيعي دون انقطاع.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية، مع التعامل مع هذه المستجدات "بمسؤولية ومهنية، ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة".
البرلمان الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
نائب رئيس البرلمان الجزائري لـ"سبوتنيك": العلاقة مع الإمارات في "حالة جمود" ونستبعد القطيعة
24 سبتمبر 2024, 18:15 GMT
وباشرت الجزائر، أمس السبت، الإجراءات الرسمية لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعود إلى عام 2013.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن السلطات الجزائرية بدأت الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة لإنهاء الاتفاقية الموقعة في أبو ظبي بتاريخ 13 مايو/أيار 2013، والمصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي صادر في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014.
وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يتم وفقاً لأحكام المادة 22 من الاتفاقية ذاتها، التي تلزم الطرف الذي يرغب في الإلغاء بإخطار الطرف الآخر -أي الإمارات- عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.
وفي الوقت ذاته، يتعين إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لاستكمال الإجراءات المطلوبة لدى المنظمة الدولية.
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
ماذا يحدث في الجزائر؟... إقالة وزير الاتصالات وبيان رسمي بشأن "ترحيل سفير الإمارات"
21 يونيو 2023, 07:54 GMT
ولم تكشف الوكالة الرسمية بعد عن الأسباب الدقيقة وراء هذا القرار.
يشار إلى أن نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي قال، في سبتمبر(أيلول) من العام قبل الماضي، "إن العلاقات مع الإمارات في حالة من الجمود منذ فترة".
واستبعد خرفي في حديثه مع "سبوتنيك"، "اتجاه العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات نحو القطيعة، نظرا لعديد من المؤشرات التي يمكن البناء عليها بأنها إيجابية، وليست سلبية، وفي مقدمتها تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة".
وقال خرفي: "إن الخلافات بين الإمارات والجزائر ترتبط بعدد من الملفات منها الاستثمارات الإماراتية في عهد بوتفليقة، وهي محل خلاف في الوقت الراهن، لكن الجزائر اعتادت معالجة الأمور بالدبلوماسية الهادئة".
