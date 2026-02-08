https://sarabic.ae/20260208/الإمارات-ترد-على-إعلان-الجزائر-إيقاف-اتفاقية-خدمات-النقل-الجوي--1110151282.html

الإمارات ترد على إعلان الجزائر إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي

الإمارات ترد على إعلان الجزائر إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي

سبوتنيك عربي

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، أن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الجزائر "لا يترتب عليه أي تأثير فوري"... 08.02.2026, سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة

الجزائر

العالم العربي

جاء ذلك ردًا على إخطار رسمي من الجزائر ببدء إجراءات إلغاء الاتفاقية الموقعة عام 2013، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام). وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية، مع التعامل مع هذه المستجدات "بمسؤولية ومهنية، ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة".وباشرت الجزائر، أمس السبت، الإجراءات الرسمية لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعود إلى عام 2013.وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يتم وفقاً لأحكام المادة 22 من الاتفاقية ذاتها، التي تلزم الطرف الذي يرغب في الإلغاء بإخطار الطرف الآخر -أي الإمارات- عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.وفي الوقت ذاته، يتعين إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لاستكمال الإجراءات المطلوبة لدى المنظمة الدولية.ولم تكشف الوكالة الرسمية بعد عن الأسباب الدقيقة وراء هذا القرار.واستبعد خرفي في حديثه مع "سبوتنيك"، "اتجاه العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات نحو القطيعة، نظرا لعديد من المؤشرات التي يمكن البناء عليها بأنها إيجابية، وليست سلبية، وفي مقدمتها تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة".وقال خرفي: "إن الخلافات بين الإمارات والجزائر ترتبط بعدد من الملفات منها الاستثمارات الإماراتية في عهد بوتفليقة، وهي محل خلاف في الوقت الراهن، لكن الجزائر اعتادت معالجة الأمور بالدبلوماسية الهادئة".

الجزائر

