عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
تعرض جناح لوحة "الموناليزا" في معرض اللوفر لتسرب مائي
وقال المتحدث باسم المتحف، إنه تم إيقاف تسرب المياه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وأن المعرض سيُعاد افتتاحه قريبا.وأكد أن لوحة "الموناليزا" لم تتأثر بالتسرب المائي.ووقع التسرب في الغرفة 707، حيث تُعرض لوحات للفنان الفرنسي شارل مينييه من القرن التاسع عشر، والفنان الإيطالي برناردينو لويني من القرن السادس عشر، وقد تسبب الماء في بعض الأضرار لسقف رسمة مينييه.ويعد هذا التسرب الثاني في أقل من 3 أشهر في متحف اللوفر، الذي شهد سلسلة من النكسات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك سرقة مجوهرات، وإضرابات، وتحقيق واسع النطاق في تزوير التذاكر، مما وضع إدارته تحت مجهر التدقيق.
شهد جناح "دينون" في متحف اللوفر بباريس حادثة جديدة، حيث تعرض الجناح الذي يضم أثمن اللوحات ومنها "الموناليزا" للرسام ليوناردو دافنشي، لتسرب مياه.
وقال المتحدث باسم المتحف، إنه تم إيقاف تسرب المياه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وأن المعرض سيُعاد افتتاحه قريبا.
وأكد أن لوحة "الموناليزا" لم تتأثر بالتسرب المائي.
جنود فرنسيون يقومون بدوريات في محيط متحف اللوفر، بينما يصطف الناس في طوابير لمحاولة دخوله بعد تعرضه لعملية سرقة، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
مجتمع
كاميرات مراقبة تظهر تفاصيل جديدة بشأن سرقة متحف اللوفر
19 يناير, 09:46 GMT
ووقع التسرب في الغرفة 707، حيث تُعرض لوحات للفنان الفرنسي شارل مينييه من القرن التاسع عشر، والفنان الإيطالي برناردينو لويني من القرن السادس عشر، وقد تسبب الماء في بعض الأضرار لسقف رسمة مينييه.
ويعد هذا التسرب الثاني في أقل من 3 أشهر في متحف اللوفر، الذي شهد سلسلة من النكسات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك سرقة مجوهرات، وإضرابات، وتحقيق واسع النطاق في تزوير التذاكر، مما وضع إدارته تحت مجهر التدقيق.
