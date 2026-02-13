https://sarabic.ae/20260213/تعرض-جناح-لوحة-الموناليزا-في-معرض-اللوفر-لتسرب-مائي-1110333462.html
تعرض جناح لوحة "الموناليزا" في معرض اللوفر لتسرب مائي
تعرض جناح لوحة "الموناليزا" في معرض اللوفر لتسرب مائي
شهد جناح "دينون" في متحف اللوفر بباريس حادثة جديدة، حيث تعرض الجناح الذي يضم أثمن اللوحات ومنها "الموناليزا" للرسام ليوناردو دافنشي، لتسرب مياه. 13.02.2026
وقال المتحدث باسم المتحف، إنه تم إيقاف تسرب المياه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وأن المعرض سيُعاد افتتاحه قريبا.وأكد أن لوحة "الموناليزا" لم تتأثر بالتسرب المائي.ووقع التسرب في الغرفة 707، حيث تُعرض لوحات للفنان الفرنسي شارل مينييه من القرن التاسع عشر، والفنان الإيطالي برناردينو لويني من القرن السادس عشر، وقد تسبب الماء في بعض الأضرار لسقف رسمة مينييه.ويعد هذا التسرب الثاني في أقل من 3 أشهر في متحف اللوفر، الذي شهد سلسلة من النكسات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك سرقة مجوهرات، وإضرابات، وتحقيق واسع النطاق في تزوير التذاكر، مما وضع إدارته تحت مجهر التدقيق.
تعرض جناح لوحة "الموناليزا" في معرض اللوفر لتسرب مائي
