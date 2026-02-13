خبير أردني: العملية التفاوضية الروسية الأوكرانية تقترب من مرحلة الحسم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
خبير أردني: العملية التفاوضية الروسية الأوكرانية تقترب من مرحلة الحسم
خبير أردني: العملية التفاوضية الروسية الأوكرانية تقترب من مرحلة الحسم
خبير أردني: العملية التفاوضية الروسية الأوكرانية تقترب من مرحلة الحسم

20:28 GMT 13.02.2026
© Sputnik . МИД ОАЭ / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع ثلاثي لوفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي
اجتماع ثلاثي لوفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Sputnik . МИД ОАЭ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تناول عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني، نضال مضية، جولة المفاوضات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا المزمع عقدها في جنيف، مشيرا إلى "تكثيف الجهود لردم هوة الثقة بين الموقفين الروسي والأوكراني في ما يتعلق بالتسوية، في ظل الضغوط الأمريكية المتصاعدة لتحقيق اختراق في مسار المفاوضات".
وأوضح مضية في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا الاختراق يمكن توظيفه في التهيئة للانتخابات الأمريكية الداخلية، عبر تسجيل إنجازات في السياسة الخارجية يستفيد منها الحزب الجمهوري للحفاظ على أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ".

وأشار أن "الجانب الأوكراني فقد منذ فترة طويلة استقلالية قراره الوطني"، وأن "الجانب الروسي لن يتنازل عن شروطه لتحقيق التسوية، في ظل ما يحققه من إنجازات ميدانية، لكنه في الوقت ذاته لا يغلق الباب أمام أي فرصة للحل السياسي، شرط أن تقوم المفاوضات على أسس صارمة تأخذ في الاعتبار الوقائع على الأرض وتستجيب للمطالب الروسية، ولا سيما في ما يتعلق بالأراضي".

ولفت إلى أن "الإدارة الأمريكية تدرك أن كل يوم يمر من دون التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يهدد المصالح الأمريكية هناك، في ظل التقدم الروسي الميداني الذي يفرض عليها التدخل لإنهاء الصراع، خصوصا أنها منهمكة بنزاعات وصراعات في أكثر من منطقة في العالم، ما يستنزف قدرتها على التأثير".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
خبيرقانون دولي لـ"سبوتنيك": نجاح التعاون الروسي الإماراتي يكشف حجم التآمر الأوكراني لإفشال المفاوضات
8 فبراير, 11:43 GMT
ورأى ضيف "سبوتنيك"، أن "رفع مستوى تمثيل الجانب الروسي في مفاوضات جنيف يعني أن العملية التفاوضية تقترب من مرحلة الحسم، ويشكل فرصة لاتخاذ قرارات حاسمة في ما يتعلق بالتسوية"، مشيرا إلى أن "موسكو لا ترغب في إحراج الولايات المتحدة، وتشجعها على اتخاذ المواقف المتوازنة والضغط على الطرفين الغربي والأوكراني".
واعتبر أن "استبعاد الأوروبيين عن مسار التسوية يعود إلى تنامي الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى الأزمة التي تضرب النظام الرأسمالي العالمي".

ولفت مضية إلى أن "الولايات المتحدة باتت تملي إرادتها وتسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصالح حلفائها عندما تتعارض معها، في إطار محاولتها استعادة موقعها كقوة عظمى، في حين سئمت الشعوب الأوروبية من سياسة النفاق الغربي ودعم الصراع في أوكرانيا، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الداخل الأوروبي، ولا سيما عبر تفاقم أزمة الطاقة"، معتبرا أن "أوكرانيا باتت عبئا على دول حلف شمال الأطلسي".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
الكرملين: جولة المفاوضات المقبلة بشأن أوكرانيا تعقد يومي 17 و18 فبراير الجاري في جنيف
11:07 GMT
واعتبر عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني أن "كييف تكذب عندما تتحدث عن الضمانات الأمنية"، مشيرا إلى أن "هذه الضمانات كانت متوافرة في مرحلة مبكرة من بداية الصراع ضمن حزمة تفاهمات جرى التوصل اليها في مفاوضات إسطنبول، قبل أن يدفع الغرب زيلينسكي إلى رفضها بعد الموافقة عليها".

وأشار إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي باتت منفصلة عن الواقع، وأن صقور الاتحاد الأوروبي والأطلسي لا يريدون التسليم بالهزيمة، ويعولون على أوهام بتغيير موازين القوى السياسية والعسكرية عبر ضخ الاموال والسلاح إلى أوكرانيا، وهو ما لم يحقق نتائج ملموسة، وكذلك عبر فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا التي لم تؤد إلى عزلها، بل دفعتها إلى توسيع شبكة علاقاتها مع عدد كبير من دول العالم، وصولا إلى الرهان على تغييرات سياسية محتملة في الإدارة الأمريكية".
