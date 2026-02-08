خبيرقانون دولي لـ"سبوتنيك": نجاح التعاون الروسي الإماراتي يكشف حجم التآمر الأوكراني لإفشال المفاوضات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبيرقانون دولي لـ"سبوتنيك": نجاح التعاون الروسي الإماراتي يكشف حجم التآمر الأوكراني لإفشال المفاوضات
خبيرقانون دولي لـ"سبوتنيك": نجاح التعاون الروسي الإماراتي يكشف حجم التآمر الأوكراني لإفشال المفاوضات
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن "نجاح التعاون بين جهاز الأمن الفيدرالي الروسي... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T11:43+0000
2026-02-08T11:43+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار أوكرانيا
حصري
تقارير سبوتنيك
وأضاف مهران في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "هذه العملية تكشف حجم التآمر الأوكراني لإطالة أمد الحرب وإفشال مفاوضات السلام في أبو ظبي".وقال مهران إن "القانون الدولي يلزم الدول بالتعاون في مكافحة الإرهاب وتسليم المجرمين"، موضحًا أن "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدولي والعديد من قرارات مجلس الأمن تفرض على الدول التزامات واضحة بعدم إيواء الإرهابيين وتسليمهم للعدالة"، مؤكدًا أن "الإمارات التزمت التزامًا كاملًا بهذه المبادئ من خلال اعتقال المتهم وتسليمه فورًا للسلطات الروسية".وتابع الأستاذ في القانون الدولي العام أن عملية التسليم تمت وفقًا للأصول القانونية الدولية، مشيرًا إلى أن "الاتفاقيات الثنائية بين روسيا والإمارات، في مجال التعاون القضائي والأمني توفر الإطار القانوني لمثل هذه العمليات"، مؤكدًا أن "سرعة التنفيذ تعكس مستوى التنسيق الرفيع بين البلدين ورفض الإمارات القاطع لأي أنشطة إرهابية على أراضيها".ولفت مهران إلى أن "القانون الدولي الإنساني يميز بشكل واضح بين الأهداف العسكرية المشروعة في ساحة المعركة والاغتيالات الإرهابية في المدن"، مؤكدًا أن "ما حدث في موسكو هو عمل إرهابي صريح لا يمكن تبريره تحت أي ظرف"، محذرًا من أن "تورط أجهزة استخبارات دولة أوكرانيا في هذا العمل يجعلها راعية للإرهاب الدولي".وحول توقيت العملية، أكد الخبير في القانون الدولي أن "التزامن مع مفاوضات أبو ظبي ليس مصادفة، حيث أن محاولة الاغتيال تهدف بوضوح لإفشال المفاوضات وإطالة أمد الحرب"، مؤكدًا أن "هناك أطرافا إقليمية ودولية لها مصلحة في استمرار الصراع ولا تريد لروسيا وأوكرانيا التوصل لحل سلمي".وأوضح مهران أن "نجاح العملية الأمنية يرسل عدة رسائل مهمة تتمثل في أن التعاون الدولي الجاد قادرعلى إحباط المخططات الإرهابية، وأن الإمارات دولة مسؤولة تحترم التزاماتها الدولية ولا تسمح باستخدام أراضيها لأنشطة إرهابية، هذا بالإضافة إلى أن الأجهزة الأمنية الروسية تتمتع بكفاءة عالية في تتبع الإرهابيين وتقديمهم للعدالة".ولفت مهران إلى أن "القبض على الإرهابيين يعزز فرص نجاح المفاوضات"، مؤكدًا أن "الرد الأمثل على محاولات التخريب هو التمسك بمسار السلام مع محاسبة المجرمين وفق القانون".
خبيرقانون دولي لـ"سبوتنيك": نجاح التعاون الروسي الإماراتي يكشف حجم التآمر الأوكراني لإفشال المفاوضات

11:43 GMT 08.02.2026
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن "نجاح التعاون بين جهاز الأمن الفيدرالي الروسي والسلطات الإماراتية في القبض على منفذي محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف في دبي وموسكو، يمثل نموذجًا للتعاون الدولي الفعال في مكافحة الإرهاب".
وأضاف مهران في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "هذه العملية تكشف حجم التآمر الأوكراني لإطالة أمد الحرب وإفشال مفاوضات السلام في أبو ظبي".
وقال مهران إن "القانون الدولي يلزم الدول بالتعاون في مكافحة الإرهاب وتسليم المجرمين"، موضحًا أن "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدولي والعديد من قرارات مجلس الأمن تفرض على الدول التزامات واضحة بعدم إيواء الإرهابيين وتسليمهم للعدالة"، مؤكدًا أن "الإمارات التزمت التزامًا كاملًا بهذه المبادئ من خلال اعتقال المتهم وتسليمه فورًا للسلطات الروسية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
خبير: نحن أمام تاريخ جديد في العلاقات بين الدول العربية وروسيا عبر الإمارات
30 يناير, 07:34 GMT
وتابع الأستاذ في القانون الدولي العام أن عملية التسليم تمت وفقًا للأصول القانونية الدولية، مشيرًا إلى أن "الاتفاقيات الثنائية بين روسيا والإمارات، في مجال التعاون القضائي والأمني توفر الإطار القانوني لمثل هذه العمليات"، مؤكدًا أن "سرعة التنفيذ تعكس مستوى التنسيق الرفيع بين البلدين ورفض الإمارات القاطع لأي أنشطة إرهابية على أراضيها".

وشدد أن "محاولة اغتيال مسؤول عسكري رفيع المستوى في العاصمة الروسية، تشكل جريمة إرهابية خطيرة بموجب القانون الدولي"، موضحًا أن "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف الاغتيالات السياسية كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، حسب السياق"، محذرًا من أن "استهداف قيادات عسكرية خارج ساحة المعركة يشكل انتهاكًا واضحًا لقوانين الحرب".

ولفت مهران إلى أن "القانون الدولي الإنساني يميز بشكل واضح بين الأهداف العسكرية المشروعة في ساحة المعركة والاغتيالات الإرهابية في المدن"، مؤكدًا أن "ما حدث في موسكو هو عمل إرهابي صريح لا يمكن تبريره تحت أي ظرف"، محذرًا من أن "تورط أجهزة استخبارات دولة أوكرانيا في هذا العمل يجعلها راعية للإرهاب الدولي".
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي وليس الإمارات
29 يناير, 12:56 GMT
وحول توقيت العملية، أكد الخبير في القانون الدولي أن "التزامن مع مفاوضات أبو ظبي ليس مصادفة، حيث أن محاولة الاغتيال تهدف بوضوح لإفشال المفاوضات وإطالة أمد الحرب"، مؤكدًا أن "هناك أطرافا إقليمية ودولية لها مصلحة في استمرار الصراع ولا تريد لروسيا وأوكرانيا التوصل لحل سلمي".

وأضاف أن "فشل العملية الإرهابية والقبض السريع على المنفذين يمثل ردًا قويًا على من يحاول تخريب مسار السلام"، محذرًا من أن "القانون الدولي يعترف بحق الدول في الدفاع عن نفسها ضد الأعمال الإرهابية، وأن روسيا لها الحق الكامل في مساءلة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي".

وأوضح مهران أن "نجاح العملية الأمنية يرسل عدة رسائل مهمة تتمثل في أن التعاون الدولي الجاد قادرعلى إحباط المخططات الإرهابية، وأن الإمارات دولة مسؤولة تحترم التزاماتها الدولية ولا تسمح باستخدام أراضيها لأنشطة إرهابية، هذا بالإضافة إلى أن الأجهزة الأمنية الروسية تتمتع بكفاءة عالية في تتبع الإرهابيين وتقديمهم للعدالة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات وروسيا تستند إلى إرث عريق يمتد لأكثر من 50 عاما
29 يناير, 11:46 GMT
وأشاد الأستاذ في القانون الدولي بالدور الإماراتي في استضافة مفاوضات السلام، وفي الوقت ذاته، التعاون الأمني مع روسيا، مؤكدًا أن "هذا يعكس سياسة إماراتية متوازنة تدعم الحلول السلمية وتحارب الإرهاب في آن واحد"، موضحًا أن "القانون الدولي يشجع الدول على لعب دور الوساطة مع الحفاظ على التزاماتها الأمنية".
ولفت مهران إلى أن "القبض على الإرهابيين يعزز فرص نجاح المفاوضات"، مؤكدًا أن "الرد الأمثل على محاولات التخريب هو التمسك بمسار السلام مع محاسبة المجرمين وفق القانون".
