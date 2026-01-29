الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي وليس الإمارات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/الكرملين-روسيا-تتحدث-عن-موسكو-كمكان-لعقد-اجتماع-مع-زيلينسكي-وليس-الإمارات-1109760608.html
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي وليس الإمارات
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي وليس الإمارات
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تتمسك حاليًا بموسكو، وليس الإمارات العربية المتحدة، كمكان محتمل لعقد اجتماع بين الرئيس... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T12:56+0000
2026-01-29T13:14+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدًا للقاء زيلينسكي في الإمارات العربية المتحدة: "ما زلنا نتحدث عن موسكو (وليس الإمارات)".وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان زيلينسكي قد رد على الدعوة المتكررة لزيارة موسكو، "لا، لم يستجب".وأوضح لافروف للصحفيين: "نحن لا نعرف ما هي الضمانات التي اتفقوا عليها. لكن على ما يبدو، ضمانات لذلك النظام الأوكراني الذي ينتهج سياسة كراهية الروس، والنازية الجديدة".كما صرّح لافروف بأن روسيا، على عكس أوكرانيا والولايات المتحدة، لا تعلّق على المحادثات التي تعقد خلف أبواب مغلقة.وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الأطراف التي تحاول الإدلاء بكل أنواع التصريحات حول ما يجري، ومن وعد من، وبماذا وعد.. ببساطة ليس لديها منهج سليم في سلوك التفاوض وأخلاقياته".لافروف: روسيا تدعو إلى إصلاحات مدروسة لمجلس الأمن الدولي
https://sarabic.ae/20260129/لافروف-موسكو-لا-تعلم-نوع-الضمانات-الأمنية-التي-اتفقت-عليها-واشنطن-وكييف-1109757215.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي وليس الإمارات

12:56 GMT 29.01.2026 (تم التحديث: 13:14 GMT 29.01.2026)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تتمسك حاليًا بموسكو، وليس الإمارات العربية المتحدة، كمكان محتمل لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدًا للقاء زيلينسكي في الإمارات العربية المتحدة: "ما زلنا نتحدث عن موسكو (وليس الإمارات)".
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان زيلينسكي قد رد على الدعوة المتكررة لزيارة موسكو، "لا، لم يستجب".
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو ليست على علم بمضمون الاتفاق بين واشنطن وكييف بشأن الضمانات الأمنية.
وأوضح لافروف للصحفيين: "نحن لا نعرف ما هي الضمانات التي اتفقوا عليها. لكن على ما يبدو، ضمانات لذلك النظام الأوكراني الذي ينتهج سياسة كراهية الروس، والنازية الجديدة".
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
لافروف: موسكو لا تعلم نوع الضمانات الأمنية التي اتفقت عليها واشنطن وكييف
11:42 GMT
كما صرّح لافروف بأن روسيا، على عكس أوكرانيا والولايات المتحدة، لا تعلّق على المحادثات التي تعقد خلف أبواب مغلقة.

وقال لافروف، ردًا على أسئلة الصحفيين حول المحادثات في أبو ظبي: "نحن على عكس الأوكرانيين والأمريكيين، لا نعلق على المفاوضات التي تعقد في أجواء سرية مغلقة".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الأطراف التي تحاول الإدلاء بكل أنواع التصريحات حول ما يجري، ومن وعد من، وبماذا وعد.. ببساطة ليس لديها منهج سليم في سلوك التفاوض وأخلاقياته".
لافروف: روسيا تدعو إلى إصلاحات مدروسة لمجلس الأمن الدولي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала