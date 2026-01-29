https://sarabic.ae/20260129/الكرملين-روسيا-تتحدث-عن-موسكو-كمكان-لعقد-اجتماع-مع-زيلينسكي-وليس-الإمارات-1109760608.html

الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي وليس الإمارات

الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي وليس الإمارات

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تتمسك حاليًا بموسكو، وليس الإمارات العربية المتحدة، كمكان محتمل لعقد اجتماع بين الرئيس...

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدًا للقاء زيلينسكي في الإمارات العربية المتحدة: "ما زلنا نتحدث عن موسكو (وليس الإمارات)".وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان زيلينسكي قد رد على الدعوة المتكررة لزيارة موسكو، "لا، لم يستجب".وأوضح لافروف للصحفيين: "نحن لا نعرف ما هي الضمانات التي اتفقوا عليها. لكن على ما يبدو، ضمانات لذلك النظام الأوكراني الذي ينتهج سياسة كراهية الروس، والنازية الجديدة".كما صرّح لافروف بأن روسيا، على عكس أوكرانيا والولايات المتحدة، لا تعلّق على المحادثات التي تعقد خلف أبواب مغلقة.وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الأطراف التي تحاول الإدلاء بكل أنواع التصريحات حول ما يجري، ومن وعد من، وبماذا وعد.. ببساطة ليس لديها منهج سليم في سلوك التفاوض وأخلاقياته".لافروف: روسيا تدعو إلى إصلاحات مدروسة لمجلس الأمن الدولي

الأخبار

