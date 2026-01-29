https://sarabic.ae/20260129/الكرملين-روسيا-تتحدث-عن-موسكو-كمكان-لعقد-اجتماع-مع-زيلينسكي-وليس-الإمارات-1109760608.html
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي وليس الإمارات
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي وليس الإمارات
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تتمسك حاليًا بموسكو، وليس الإمارات العربية المتحدة، كمكان محتمل لعقد اجتماع بين الرئيس... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T12:56+0000
2026-01-29T12:56+0000
2026-01-29T13:14+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدًا للقاء زيلينسكي في الإمارات العربية المتحدة: "ما زلنا نتحدث عن موسكو (وليس الإمارات)".وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان زيلينسكي قد رد على الدعوة المتكررة لزيارة موسكو، "لا، لم يستجب".وأوضح لافروف للصحفيين: "نحن لا نعرف ما هي الضمانات التي اتفقوا عليها. لكن على ما يبدو، ضمانات لذلك النظام الأوكراني الذي ينتهج سياسة كراهية الروس، والنازية الجديدة".كما صرّح لافروف بأن روسيا، على عكس أوكرانيا والولايات المتحدة، لا تعلّق على المحادثات التي تعقد خلف أبواب مغلقة.وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الأطراف التي تحاول الإدلاء بكل أنواع التصريحات حول ما يجري، ومن وعد من، وبماذا وعد.. ببساطة ليس لديها منهج سليم في سلوك التفاوض وأخلاقياته".لافروف: روسيا تدعو إلى إصلاحات مدروسة لمجلس الأمن الدولي
https://sarabic.ae/20260129/لافروف-موسكو-لا-تعلم-نوع-الضمانات-الأمنية-التي-اتفقت-عليها-واشنطن-وكييف-1109757215.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي وليس الإمارات
12:56 GMT 29.01.2026 (تم التحديث: 13:14 GMT 29.01.2026)
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تتمسك حاليًا بموسكو، وليس الإمارات العربية المتحدة، كمكان محتمل لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدًا للقاء زيلينسكي في الإمارات العربية المتحدة: "ما زلنا نتحدث عن موسكو (وليس الإمارات)".
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان زيلينسكي قد رد على الدعوة المتكررة لزيارة موسكو، "لا، لم يستجب".
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو ليست على علم بمضمون الاتفاق بين واشنطن وكييف بشأن الضمانات الأمنية.
وأوضح لافروف للصحفيين: "نحن لا نعرف ما هي الضمانات التي اتفقوا عليها. لكن على ما يبدو، ضمانات لذلك النظام الأوكراني الذي ينتهج سياسة كراهية الروس، والنازية الجديدة".
كما صرّح لافروف بأن روسيا، على عكس أوكرانيا والولايات المتحدة، لا تعلّق على المحادثات التي تعقد خلف أبواب مغلقة.
وقال لافروف، ردًا على أسئلة الصحفيين حول المحادثات في أبو ظبي: "نحن على عكس الأوكرانيين والأمريكيين، لا نعلق على المفاوضات التي تعقد في أجواء سرية مغلقة".
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الأطراف التي تحاول الإدلاء بكل أنواع التصريحات حول ما يجري، ومن وعد من، وبماذا وعد.. ببساطة ليس لديها منهج سليم في سلوك التفاوض وأخلاقياته".