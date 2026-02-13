https://sarabic.ae/20260213/دراسة-تكشف-كيف-تقاوم-التمارين-الرياضية-هشاشة-العظام-1110343490.html
دراسة تكشف كيف تقاوم التمارين الرياضية هشاشة العظام
دراسة تكشف كيف تقاوم التمارين الرياضية هشاشة العظام
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن الآلية الجزيئية التي تُقوي بها التمارين الرياضية العظام ضد هشاشة العظام، مُشيرة إلى قناة أيونية تُدعى "بيزو.1" (Piezo1) كعنصر أساسي. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T22:14+0000
2026-02-13T22:14+0000
2026-02-13T22:14+0000
علوم
مجتمع
هشاشة عظام
تمارين رياضية
دراسات
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104122/27/1041222757_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ad9eea358a18db776c38703b9c9f01e.jpg
حيث يُنشط الإجهاد الميكانيكي الناتج عن التمارين الرياضية قنوات "بيزو.1" في الخلايا العظمية، وهي خلايا تستشعر الحمل وتُحفز تكوين العظام. بعزز هذا المسار نشاط الخلايا البانية للعظم لبناء عظام أكثر كثافة، بينما يُثبّط الخلايا الهادمة للعظم التي تُحلله،حسب ماورد في مجلة "ساينس.أليرت".قد يُؤدي هذا الاكتشاف إلى تطوير أدوية تُحاكي أثر التمارين، ما يحدث ثورة في إدارة هشاشة العظام إلى جانب تمارين المقاومة والتمارين عالية التأثير التقليدية. ويؤكد الخبراء على ضرورة الجمع بين هذه التطورات والأنشطة التي تتطلب تحمل الوزن لتحقيق الوقاية المثلى.علماء روس يبتكرون عقارا يكافح هشاشة العظامدراسة تكشف عن 5 مؤشرات لهشاشة العظامعلماء ينجحون بتجديد أنسجة العظام باستخدام المجال المغناطيسي
https://sarabic.ae/20260206/-الاكتئاب-يؤثر-حتى-على-العظام-دراسة-1110070736.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104122/27/1041222757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12363ee27ec95632b0bd263d7cc613bd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, هشاشة عظام, تمارين رياضية, دراسات, الصحة
علوم, هشاشة عظام, تمارين رياضية, دراسات, الصحة
دراسة تكشف كيف تقاوم التمارين الرياضية هشاشة العظام
كشفت دراسة حديثة عن الآلية الجزيئية التي تُقوي بها التمارين الرياضية العظام ضد هشاشة العظام، مُشيرة إلى قناة أيونية تُدعى "بيزو.1" (Piezo1) كعنصر أساسي.
حيث يُنشط الإجهاد الميكانيكي الناتج عن التمارين الرياضية قنوات "بيزو.1" في الخلايا العظمية، وهي خلايا تستشعر الحمل وتُحفز تكوين العظام.
بعزز هذا المسار نشاط الخلايا البانية للعظم لبناء عظام أكثر كثافة، بينما يُثبّط الخلايا الهادمة للعظم التي تُحلله،حسب ماورد في مجلة "ساينس.أليرت
".
وأظهر الباحثون أن تحفيز "بيزو.1" دوائيا يُحاكي فوائد التمارين الرياضية، حيث يزيد من كتلة العظام لدى الفئران حتى في حالة الخمول. وتُجرى حاليا تجارب سريرية على البشر، والتي قد تُوفر علاجات لمن لا يستطيعون ممارسة الرياضة بسبب كبر السن أو الضعف.
قد يُؤدي هذا الاكتشاف إلى تطوير أدوية تُحاكي أثر التمارين، ما يحدث ثورة في إدارة هشاشة العظام إلى جانب تمارين المقاومة والتمارين عالية التأثير التقليدية.
ويؤكد الخبراء على ضرورة الجمع بين هذه التطورات والأنشطة التي تتطلب تحمل الوزن لتحقيق الوقاية المثلى.