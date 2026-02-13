عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة تكشف كيف تقاوم التمارين الرياضية هشاشة العظام
دراسة تكشف كيف تقاوم التمارين الرياضية هشاشة العظام
حيث يُنشط الإجهاد الميكانيكي الناتج عن التمارين الرياضية قنوات "بيزو.1" في الخلايا العظمية، وهي خلايا تستشعر الحمل وتُحفز تكوين العظام. بعزز هذا المسار نشاط الخلايا البانية للعظم لبناء عظام أكثر كثافة، بينما يُثبّط الخلايا الهادمة للعظم التي تُحلله،حسب ماورد في مجلة "ساينس.أليرت".قد يُؤدي هذا الاكتشاف إلى تطوير أدوية تُحاكي أثر التمارين، ما يحدث ثورة في إدارة هشاشة العظام إلى جانب تمارين المقاومة والتمارين عالية التأثير التقليدية. ويؤكد الخبراء على ضرورة الجمع بين هذه التطورات والأنشطة التي تتطلب تحمل الوزن لتحقيق الوقاية المثلى.علماء روس يبتكرون عقارا يكافح هشاشة العظامدراسة تكشف عن 5 مؤشرات لهشاشة العظامعلماء ينجحون بتجديد أنسجة العظام باستخدام المجال المغناطيسي
كشفت دراسة حديثة عن الآلية الجزيئية التي تُقوي بها التمارين الرياضية العظام ضد هشاشة العظام، مُشيرة إلى قناة أيونية تُدعى "بيزو.1" (Piezo1) كعنصر أساسي.
حيث يُنشط الإجهاد الميكانيكي الناتج عن التمارين الرياضية قنوات "بيزو.1" في الخلايا العظمية، وهي خلايا تستشعر الحمل وتُحفز تكوين العظام.
بعزز هذا المسار نشاط الخلايا البانية للعظم لبناء عظام أكثر كثافة، بينما يُثبّط الخلايا الهادمة للعظم التي تُحلله،حسب ماورد في مجلة "ساينس.أليرت".

وأظهر الباحثون أن تحفيز "بيزو.1" دوائيا يُحاكي فوائد التمارين الرياضية، حيث يزيد من كتلة العظام لدى الفئران حتى في حالة الخمول. وتُجرى حاليا تجارب سريرية على البشر، والتي قد تُوفر علاجات لمن لا يستطيعون ممارسة الرياضة بسبب كبر السن أو الضعف.

الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
مجتمع
الاكتئاب يؤثر حتى على العظام... دراسة
6 فبراير, 17:35 GMT
قد يُؤدي هذا الاكتشاف إلى تطوير أدوية تُحاكي أثر التمارين، ما يحدث ثورة في إدارة هشاشة العظام إلى جانب تمارين المقاومة والتمارين عالية التأثير التقليدية.
ويؤكد الخبراء على ضرورة الجمع بين هذه التطورات والأنشطة التي تتطلب تحمل الوزن لتحقيق الوقاية المثلى.
علماء روس يبتكرون عقارا يكافح هشاشة العظام
دراسة تكشف عن 5 مؤشرات لهشاشة العظام
علماء ينجحون بتجديد أنسجة العظام باستخدام المجال المغناطيسي
