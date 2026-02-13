عربي
وأضاف زامير خلال زيارة إلى غزة اليوم، في منطقة رفح، وفقا لتصريحات نشرها الجيش الإسرائيلي عبر موقعه: "حققنا خلال الحرب إنجازا غير مسبوق: تم تدمير جميع كتائب "حماس" الأمامية، وهُزمت "حماس" عسكريا، وعاد جميع المحتجزين إلى ديارهم".وتابع زامير: "ينتشر الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الأمنية - الخط الأصفر - ويسيطر على مداخل القطاع، ويعمل على تطهير المنطقة بشكل منهجي من البنية التحتية للإرهاب".وأكد أن الجيش الإسرائيلي "مستعد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم"، و"سيردّ على أي انتهاك".وأردف زامير: "نعمل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مع امتلاكنا خططا عسكرية حاسمة، ونحن على أهبة الاستعداد للتحرك الهجومي عند الضرورة".وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" خلال الأسبوع الحالي، بأن الجيش الإسرائيلي قد وضع خططا لشن هجوم جديد في غزة، بهدف نزع سلاح "حماس".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن "إنجاز غير مسبوق" خلال الحرب في غزة

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، اليوم الجمعة، إن الجيش لن يتخلى عن هدف الحرب المتمثل في نزع سلاح القطاع بالكامل ونزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجيش لديه خطط جاهزة للتنفيذ فور صدور أوامر الحكومة.
وأضاف زامير خلال زيارة إلى غزة اليوم، في منطقة رفح، وفقا لتصريحات نشرها الجيش الإسرائيلي عبر موقعه: "حققنا خلال الحرب إنجازا غير مسبوق: تم تدمير جميع كتائب "حماس" الأمامية، وهُزمت "حماس" عسكريا، وعاد جميع المحتجزين إلى ديارهم".
وتابع زامير: "ينتشر الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الأمنية - الخط الأصفر - ويسيطر على مداخل القطاع، ويعمل على تطهير المنطقة بشكل منهجي من البنية التحتية للإرهاب".
وأكد أن الجيش الإسرائيلي "مستعد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم"، و"سيردّ على أي انتهاك".
ومضى قائلا: "لن نتخلى عن هدف الحرب، وهو نزع سلاح قطاع غزة بالكامل ونزع سلاح "حماس".
وأردف زامير: "نعمل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مع امتلاكنا خططا عسكرية حاسمة، ونحن على أهبة الاستعداد للتحرك الهجومي عند الضرورة".

كما شدد رئيس الأركان الإسرائيلي على أنه "لا حصانة للإرهاب، ما ينطبق على غزة ينطبق أيضا على الساحات الأخرى، وسنواصل تركيزنا على القضاء على التهديدات، بعزيمة وبأسلوب هجومي".

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" خلال الأسبوع الحالي، بأن الجيش الإسرائيلي قد وضع خططا لشن هجوم جديد في غزة، بهدف نزع سلاح "حماس".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.
ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
