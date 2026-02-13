https://sarabic.ae/20260213/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يتحدث-عن-إنجاز-غير-مسبوق-خلال-الحرب-في-غزة-1110331309.html

رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن "إنجاز غير مسبوق" خلال الحرب في غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن "إنجاز غير مسبوق" خلال الحرب في غزة

سبوتنيك عربي

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، اليوم الجمعة، إن الجيش لن يتخلى عن هدف الحرب المتمثل في نزع سلاح القطاع بالكامل ونزع سلاح حركة "حماس"... 13.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-13T15:18+0000

2026-02-13T15:18+0000

2026-02-13T15:18+0000

إسرائيل

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109281305_0:0:1744:981_1920x0_80_0_0_803f09d5bb08dedbe26ce44e177ea172.jpg

وأضاف زامير خلال زيارة إلى غزة اليوم، في منطقة رفح، وفقا لتصريحات نشرها الجيش الإسرائيلي عبر موقعه: "حققنا خلال الحرب إنجازا غير مسبوق: تم تدمير جميع كتائب "حماس" الأمامية، وهُزمت "حماس" عسكريا، وعاد جميع المحتجزين إلى ديارهم".وتابع زامير: "ينتشر الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الأمنية - الخط الأصفر - ويسيطر على مداخل القطاع، ويعمل على تطهير المنطقة بشكل منهجي من البنية التحتية للإرهاب".وأكد أن الجيش الإسرائيلي "مستعد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم"، و"سيردّ على أي انتهاك".وأردف زامير: "نعمل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مع امتلاكنا خططا عسكرية حاسمة، ونحن على أهبة الاستعداد للتحرك الهجومي عند الضرورة".وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" خلال الأسبوع الحالي، بأن الجيش الإسرائيلي قد وضع خططا لشن هجوم جديد في غزة، بهدف نزع سلاح "حماس".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".

https://sarabic.ae/20260213/الكرملين-روسيا-الدولة-الوحيدة-التي-قررت-تخصيص-مليار-دولار-لمساعدة-غزة-1110325150.html

https://sarabic.ae/20260213/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-مشاهد-جديدة-لعملية-اليد-الذهبية-في-قطاع-غزة-1110322999.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي