https://sarabic.ae/20260213/شمخاني-الوضع-الأمني-في-المنطقة-أصبح-أكثر-تعقيدا-ويتطلب-آليات-خاصة-للتنسيق-1110324304.html

شمخاني: الوضع الأمني في المنطقة أصبح أكثر تعقيدا ويتطلب آليات خاصة للتنسيق

شمخاني: الوضع الأمني في المنطقة أصبح أكثر تعقيدا ويتطلب آليات خاصة للتنسيق

سبوتنيك عربي

صرح ممثل المرشد الإيراني وأمين مجلس الدفاع الأعلى، علي شمخاني، اليوم الجمعة، بأن الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط أصبح أكثر تعقيدا ويتطلب آليات خاصة للتنسيق. 13.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-13T10:04+0000

2026-02-13T10:04+0000

2026-02-13T10:04+0000

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103561/78/1035617880_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_688e2d1bfaa94e0e7a099a55d9f28835.jpg

ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن علي شمخاني، أن التحركات الدبلوماسية في المنطقة يعود الهدف منها إلى تعزيز الخيار السياسي والحد من التوتر.وذكر أنه إذا كانت المفاوضات مع الطرف الأمريكي واقعية ودون مطالب مفرطة، فقد تتخذ مسارا إيجابيا وتحقق مصالح الجميع، موضحًا أنّ "تجنب أي تحركات تؤثر على الاستقرار والأمن بالمنطقة هو المسار العقلاني لجميع الأطراف".في الوقت نفسه، شدد علي شمخاني على أن "مستوى الجاهزية العسكرية عال وتكلفة أي خطأ في الحسابات لأي طرف ستكون مرتفعة"، محذرا من أنه "سنرد بشكل قوي وقاطع ومناسب على أي مغامرة تستهدف إيران".وأضاف ممثل المرشد الإيراني وأمين مجلس الدفاع في إيران، أن "منظوماتنا الصاروخية هي ضمن خطوطنا الحمراء وغير قابلة للتفاوض".وقد عقدت في العاصمة العمانية مسقط، يوم 6 فبراير/شباط، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر.وفي الوقت نفسه، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 8 فبراير، على أن إيران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.وكان ترامب صرّح، في وقت سابق، بأن "أرمادا ضخمة" تتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن" ينص على التخلي الكامل عن السلاح النووي.

https://sarabic.ae/20260213/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-أعد-خططا-عملياتية-جديدة-لمواجهة-إيران-1110316077.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار