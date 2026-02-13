شمخاني: الوضع الأمني في المنطقة أصبح أكثر تعقيدا ويتطلب آليات خاصة للتنسيق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
شمخاني: الوضع الأمني في المنطقة أصبح أكثر تعقيدا ويتطلب آليات خاصة للتنسيق
شمخاني: الوضع الأمني في المنطقة أصبح أكثر تعقيدا ويتطلب آليات خاصة للتنسيق
سبوتنيك عربي
صرح ممثل المرشد الإيراني وأمين مجلس الدفاع الأعلى، علي شمخاني، اليوم الجمعة، بأن الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط أصبح أكثر تعقيدا ويتطلب آليات خاصة للتنسيق. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن علي شمخاني، أن التحركات الدبلوماسية في المنطقة يعود الهدف منها إلى تعزيز الخيار السياسي والحد من التوتر.وذكر أنه إذا كانت المفاوضات مع الطرف الأمريكي واقعية ودون مطالب مفرطة، فقد تتخذ مسارا إيجابيا وتحقق مصالح الجميع، موضحًا أنّ "تجنب أي تحركات تؤثر على الاستقرار والأمن بالمنطقة هو المسار العقلاني لجميع الأطراف".في الوقت نفسه، شدد علي شمخاني على أن "مستوى الجاهزية العسكرية عال وتكلفة أي خطأ في الحسابات لأي طرف ستكون مرتفعة"، محذرا من أنه "سنرد بشكل قوي وقاطع ومناسب على أي مغامرة تستهدف إيران".وأضاف ممثل المرشد الإيراني وأمين مجلس الدفاع في إيران، أن "منظوماتنا الصاروخية هي ضمن خطوطنا الحمراء وغير قابلة للتفاوض".وقد عقدت في العاصمة العمانية مسقط، يوم 6 فبراير/شباط، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر.وفي الوقت نفسه، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 8 فبراير، على أن إيران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.وكان ترامب صرّح، في وقت سابق، بأن "أرمادا ضخمة" تتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن" ينص على التخلي الكامل عن السلاح النووي.
إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
شمخاني: الوضع الأمني في المنطقة أصبح أكثر تعقيدا ويتطلب آليات خاصة للتنسيق

10:04 GMT 13.02.2026
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
صرح ممثل المرشد الإيراني وأمين مجلس الدفاع الأعلى، علي شمخاني، اليوم الجمعة، بأن الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط أصبح أكثر تعقيدا ويتطلب آليات خاصة للتنسيق.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن علي شمخاني، أن التحركات الدبلوماسية في المنطقة يعود الهدف منها إلى تعزيز الخيار السياسي والحد من التوتر.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
إعلام: الجيش الإسرائيلي أعد خططا عملياتية جديدة لمواجهة إيران
06:35 GMT
وذكر أنه إذا كانت المفاوضات مع الطرف الأمريكي واقعية ودون مطالب مفرطة، فقد تتخذ مسارا إيجابيا وتحقق مصالح الجميع، موضحًا أنّ "تجنب أي تحركات تؤثر على الاستقرار والأمن بالمنطقة هو المسار العقلاني لجميع الأطراف".
في الوقت نفسه، شدد علي شمخاني على أن "مستوى الجاهزية العسكرية عال وتكلفة أي خطأ في الحسابات لأي طرف ستكون مرتفعة"، محذرا من أنه "سنرد بشكل قوي وقاطع ومناسب على أي مغامرة تستهدف إيران".
وأضاف ممثل المرشد الإيراني وأمين مجلس الدفاع في إيران، أن "منظوماتنا الصاروخية هي ضمن خطوطنا الحمراء وغير قابلة للتفاوض".
وقد عقدت في العاصمة العمانية مسقط، يوم 6 فبراير/شباط، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر.
وفي الوقت نفسه، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 8 فبراير، على أن إيران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.
وكان ترامب صرّح، في وقت سابق، بأن "أرمادا ضخمة" تتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن" ينص على التخلي الكامل عن السلاح النووي.
