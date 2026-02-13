https://sarabic.ae/20260213/وزير-الخارجية-الروسي-يناقش-مع-نظيره-السعودي-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1110326562.html
وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره السعودي الوضع في الشرق الأوسط
وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره السعودي الوضع في الشرق الأوسط
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يناقش مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، تطوير العلاقات
2026
وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره السعودي الوضع في الشرق الأوسط
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يناقش مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط.