https://sarabic.ae/20260213/قالن-يقدم-لرئيس-الرئاسي-الليبي-إحاطة-تركية-جديدة-بشأن-تحطم-طائرة-الحداد-1110322794.html

قالن يقدم لرئيس "الرئاسي الليبي" إحاطة تركية جديدة بشأن تحطم طائرة الحداد

قالن يقدم لرئيس "الرئاسي الليبي" إحاطة تركية جديدة بشأن تحطم طائرة الحداد

سبوتنيك عربي

قدّم رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، إحاطة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بشأن مستجدات التحقيقات في حادث تحطم طائرة رئيس أركان الجيش... 13.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-13T09:30+0000

2026-02-13T09:30+0000

2026-02-13T09:30+0000

أخبار ليبيا اليوم

أخبار تركيا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229634_0:0:2052:1154_1920x0_80_0_0_96af77d014ad0ec3575c5712e049d3e3.jpg

ونقلت بوابة "الوسط"، مساء أمس الخميس، عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن "المنفي استقبل قالن بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وتناول اللقاء آخر تطورات المشهدين المحلي والإقليمي".وجرى خلال اللقاء الثنائي تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق بما يدعم المسار السياسي ويعزز فرص التوافق الوطني، مؤكدين أن "استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة". ووفقا للبوابة، شدد محمد المنفي وإبراهيم قالن على أهمية استمرار التشاور الليبي التركي بهدف ضمان دعم الأمن والاستقرار وترسيخ مؤسسات الدولة على أسس متينة، بما يحول دون أي توترات قد تعيق جهود التسوية الشاملة.وكانت نتائج التقرير الأولي لمكتب المدعي العام في أنقرة، كشفت أن طائرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية محمد الحداد، ورفاقه التي تحطمت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في ضواحي العاصمة التركية أنقرة، اصطدمت بتلة جبلية على ارتفاع 1252 مترا بسرعة عالية بينما كانت المحركات تعمل.وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة، التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد.

https://sarabic.ae/20251230/بريطانيا-تعتزم-التعاون-مع-ليبيا-وتركيا-لتحليل-الصندوق-الأسود-لطائرة-وفد-رئاسة-الأركان-1108734058.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار