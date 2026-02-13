قالن يقدم لرئيس "الرئاسي الليبي" إحاطة تركية جديدة بشأن تحطم طائرة الحداد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
قالن يقدم لرئيس "الرئاسي الليبي" إحاطة تركية جديدة بشأن تحطم طائرة الحداد
قالن يقدم لرئيس "الرئاسي الليبي" إحاطة تركية جديدة بشأن تحطم طائرة الحداد
ونقلت بوابة "الوسط"، مساء أمس الخميس، عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن "المنفي استقبل قالن بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وتناول اللقاء آخر تطورات المشهدين المحلي والإقليمي".وجرى خلال اللقاء الثنائي تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق بما يدعم المسار السياسي ويعزز فرص التوافق الوطني، مؤكدين أن "استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة". ووفقا للبوابة، شدد محمد المنفي وإبراهيم قالن على أهمية استمرار التشاور الليبي التركي بهدف ضمان دعم الأمن والاستقرار وترسيخ مؤسسات الدولة على أسس متينة، بما يحول دون أي توترات قد تعيق جهود التسوية الشاملة.وكانت نتائج التقرير الأولي لمكتب المدعي العام في أنقرة، كشفت أن طائرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية محمد الحداد، ورفاقه التي تحطمت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في ضواحي العاصمة التركية أنقرة، اصطدمت بتلة جبلية على ارتفاع 1252 مترا بسرعة عالية بينما كانت المحركات تعمل.وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة، التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد.
قالن يقدم لرئيس "الرئاسي الليبي" إحاطة تركية جديدة بشأن تحطم طائرة الحداد

09:30 GMT 13.02.2026
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
قدّم رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، إحاطة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بشأن مستجدات التحقيقات في حادث تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد علي الحداد.
ونقلت بوابة "الوسط"، مساء أمس الخميس، عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن "المنفي استقبل قالن بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وتناول اللقاء آخر تطورات المشهدين المحلي والإقليمي".
وجرى خلال اللقاء الثنائي تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق بما يدعم المسار السياسي ويعزز فرص التوافق الوطني، مؤكدين أن "استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة".
تحطم طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
بريطانيا تعتزم التعاون مع ليبيا وتركيا لتحليل الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان
30 ديسمبر 2025, 16:55 GMT
ووفقا للبوابة، شدد محمد المنفي وإبراهيم قالن على أهمية استمرار التشاور الليبي التركي بهدف ضمان دعم الأمن والاستقرار وترسيخ مؤسسات الدولة على أسس متينة، بما يحول دون أي توترات قد تعيق جهود التسوية الشاملة.
وكانت نتائج التقرير الأولي لمكتب المدعي العام في أنقرة، كشفت أن طائرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية محمد الحداد، ورفاقه التي تحطمت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في ضواحي العاصمة التركية أنقرة، اصطدمت بتلة جبلية على ارتفاع 1252 مترا بسرعة عالية بينما كانت المحركات تعمل.
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلن في الـ22 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي بحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، في أنقرة.
وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة، التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد.
